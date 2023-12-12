Польша частично разблокирует границу: какие товары все еще могут быть в дефиците

После месяца блокировки границы польские перевозчики согласились разблокировать часть пропускных пунктов. Польская граница с началом войны приобрела особое значение не только для наших экспортеров, но и поставщиков товаров в Украину. «Минфин» разбирался, способна ли блокада спровоцировать дефицит лекарств, продовольствия и другой важной продукции, и в чем состоят требования протестующих.

Что происходит на границе

11 декабря вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о снятии блокады с ключевого на польской границе пункта пропуска Ягодин — Дорогуск. «По направлению в Украину проехали 15 транспортных средств — они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются — будут направляться в сторону Польши», — отметил он.

Появились неофициальные сообщения, что в ближайшие дни может быть снята блокада с других пунктов пропуска. Хотя сам Кубраков заявил, что работа по этому направлению не завершена, и важно не допустить дальнейших блокировок.

Прекращение блокировки связано с решением мэра пограничного польского поселка Дорогуска Войцеха Савы, который, по сообщению местных СМИ, запретил проведение акции протеста на территории своей общины. «Я запрещаю эту акцию протеста. Потери из-за нее становятся все выше и выше, компании из разных отраслей экономики терпят огромные убытки. На некоторых предприятиях останавливается производство, люди могут лишиться работы или уже теряют ее. Поэтому я принял такое тяжелое решение», — заявил он.

Перевозчики, которые блокировали границу, заявили, что согласны с решением мэра, и будут искать другие пути для протеста. Хотя уже через несколько часов после открытия проезда снова перекрыли его — на этот раз грузовиком и сообщили, что он сломался.

По состоянию на утро 11 декабря около 3,5 тыс. грузовиков собрались в очередях на польской границе, — сообщали в Госпогранслужбе. Польские перевозчики еще месяц назад заблокировали 3 пункта пропуска, а в конце октября к ним добавился еще один. Длина очереди на пункте Дорогуск-Ягодин достигала десятков километров.

Украинские водители застряли зимой без горячего питания, и даже запасы воды у них заканчиваются. Два водителя уже погибли в очередях, хотя польская сторона назвала их смерти «естественными».

Даже если протесты польских дальнобойщиков прекратятся полностью, пробка на границе не исчезнет до Нового года — слишком много автомобилей собралось в очередях.

В конце ноября началась блокировка и пропуска на границе со Словакией. Долго она не длилась, и сейчас проезд свободен, однако, переговоры с местными перевозчиками продолжаются, и время от времени они угрожают возобновить свою акцию.

Продолжает работать переезд на венгерской границе, правда, из-за ситуации в Польше количество грузов здесь существенно выросло. И тоже приводит к пробкам из сотен машин. Также местные перевозчики время от времени проводят свои митинги, но до блокировок пока не доходило.

Польские перевозчики заблокировали проезд только для грузовых автомобилей. Автобусы и легковые автомобили могут проезжать в обычном порядке. Кроме этого, поляки утверждают, что пропускают военные и гуманитарные грузы, а также скоропортящиеся продукты.

Хотя и здесь не удается избегать конфликтов. По словам одного из польских дальнобойщиков, на его глазах водитель фуры, которая везла элитные автомобили, продемонстрировал документы, будто это военная техника, и его пришлось пропустить. Украинские СМИ пишут о проблемах с завозом критически важных товаров в Украину. Так, на прошлой неделе появилась информация, что якобы поляки отправили в конец очереди грузовик с военным катером, приняв его за гражданскую яхту. Поскольку плавсредство было закрыто тентом, однозначно сказать, кто был прав, нельзя.

Об частных случаях задержки гуманитарных грузов на границе из-за польских протестующих сообщал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

Чего хотят бастующие

Самая тяжелая ситуация на границе с Польшей, но поддерживают требования местных перевозчиков и их коллеги из других стран, в том числе тех, с которыми Украина не граничит. Руководители транспортных ассоциаций Польши, Венгрии, Чехии, Словакии и Литвы передали руководству ЕС свои общие требования, которые касаются ситуации с перевозками грузов.

Представители ассоциаций недовольны так называемым «транспортным безвизом» с Украиной, введенным ЕС в июне прошлого года. Тогда Европа существенно упростила транспортировку товаров в Украину, чтобы поддержать экономику воюющей страны и избежать риска дефицита товаров после блокировки черноморских портов.

Основное требование протестующих — вернуть разрешения на грузоперевозки в пределах ЕС для украинских транспортных компаний, ведь сейчас они могут обходиться без них. По мнению протестующих, количество таких разрешений должно составлять не более 200 тыс. в год.

Дополнительное требование — исключить польские грузовики из «еЧерги» для пустых автомобилей, которые едут из Украины. Мол, сейчас выезда из Украины им приходится ждать 10−12 дней.

Если говорить просто, то польские компании недовольны тем, что потеряли довоенную долю перевозок в Украину. Как объясняет один из забастовщиков, ранее украинские предприниматели обслуживали 60% перевозок между государствами, а польские — остальные 40%. Сейчас, по его словам, соотношение составляет 90/10 в пользу украинцев.

Кроме этого, украинские дальнобойщики обвиняются в том, что они берутся за перевозку между странами ЕС, хотя и не имеют на это права. Поскольку, по словам бастующих, украинские водители зарабатывают около 700 евро в месяц, а польские 2,5 тыс. — они без проблем выиграют конкуренцию.

Участники протеста отмечают, что им приходится платить больше налогов, соблюдать правила мобильности, которые ограничивают время пребывания за рулем, а у украинских коллег таких ограничений нет. Это, мол, дает еще более конкурентное преимущество водителям из нашей страны.

В качестве альтернативы отмене «транспортного безвиза», поляки готовы рассматривать также введение квот. В частности, ассоциация TLP предлагает отдавать 50% всех транспортных услуг в товарообороте с Украиной польским перевозчикам.

Украинские водители обвиняют польских коллег в том, что те пытаются не заезжать в нашей стране дальше Львова, а потому и работать с ними желающих становится все меньше. Украинские водители доставляют грузы во все уголки страны, в том числе в прифронтовые регионы.

Руководящие органы ЕС не готовы идти на уступки бастующим и планируют сохранить льготные условия для украинских перевозчиков. «Идея возврата разрешений неприемлема», — подчеркнула еврокомиссар по транспорту Адина Велян. Солидарны с ней и представители украинской власти.

Прошлое польское правительство, которое вчера было отправлено в отставку, крайне вяло реагировало на ситуацию, а экс-премьер-министр Матеуш Моравецкий поддерживал требования бастующих. Со вчерашенего дня его заменил новый кабинет министров во главе с Дональдом Туском.

По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Эдварда Лукаса, мелкие споры по регулированию перевозок вышли из-под контроля. «При наличии сильного политического руководства все это можно исправить», — убежден он.

Туск обвиняет прошлое правительство в «бездействии, которое нельзя простить». «Мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польские интересы», — заявил он, хотя и не раскрыл собственного плана решения проблемы. Только заметил, что уже разговаривал с профильными экспертами на эту тему, и заявил, что решит проблемы, учитывая польские интересы.

В то же время, по словам бывшего министра сельского хозяйства Польши Анны Гембицкой, будущее польское правительство решило расправиться с акциями протеста с помощью местных общин, повторив ситуацию с Дорогуском.

Сколько теряет Украина

Из-за блокировки границы Украина недосчитывает миллиарды гривен. По данным главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, таможня не выполнила план поступлений в бюджет на 19%, — а это 9,3 млрд грн.

По оценкам народного депутата Юлии Клименко, блокировка границы может привести к снижению ВВП Украины на 1% в этом году. «Экспорт в октябре составил 5,2 млрд грн, а в ноябре он был 3,8 млрд грн. Разница, возможно, отчасти вызвана сезонными колебаниями. Но есть разные оценки, что эта забастовка нам обойдется в 1% ВВП», — рассказала она.

Общий объем экспорта автомобильным транспортом в ноябре снизился, по сравнению с октябрем, на 26%, то есть более чем на четверть. Импорт рухнул примерно так же — на 23%.

Больше всего от конфликта на границе страдает бизнес. По оценкам Европейской бизнес ассоциации, компании из-за простоев тратят в среднем 1 млн грн в сутки. Причина в том, что существенно вырастают затраты на перевозку, а, как следствие, себестоимость продукции, что бьет по конкурентоспособности.

«Два месяца назад привезти контейнер из Гданьска в Киев стоило 1,5 тыс. евро, а сейчас 6 тыс. евро. В 4 раза дороже, потому что все стоит. Поляки все заблокировали и, по факту, обложили нас», — говорит владелец сети «Медтехника» Алексей Давыденко.

По сообщению Deutsche Welle, убытки ощущают и компании третьих стран. Так, расходы немецких компаний по доставке товаров в Украину выросли в два раза, а в некоторых случаях — в четыре. Возникли трудности у немецких промышленников, которые связаны с украинскими цепочками поставок.

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Кроме гражданской экономики, в Украине страдает и военное производство, ведь не все комплектующие проходят, как военные товары, и могут заехать вне очереди. «Чтобы собирать дроны в Украине, их нужно откуда-то привозить», — отмечает Юлия Клименко.

Будет ли дефицит в магазинах

«Ограничение движения на польской границе увеличило сроки доставки продукции европейских производителей и повысило стоимость автомобильного транспорта. Эти действия негативно влияют на наличие импорта в розничных сетях, увеличивают риск дефицита импортозависимых категорий и ведут к росту розничных цен, сокращению ценовых акций и предложений для украинских потребителей», — рассказали в пресс-службе АТБ.

Представители сети отмечают, что, кроме польских товаров, через заблокированные пункты пропуска к нам доставляются товары из стран Балтики, Германии, Нидерландов и т. д.

По словам коммерческого директора SPAR Эдуарда Ляшука, из-за проблем на границе сеть не может получить закупленные кондитерские изделия, оливки, сладкую консервацию.

В то же время, речь идет, максимум, о временном отсутствии некоторых брендов. Риска серьезных проблем и, тем более, отсутствия жизненно необходимых товаров нет.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин уверена, что ключевыми товарами Украина себя обеспечивает.

«В прошлом году мы еще нуждались в некоторых видах овощей из-за оккупации юга Украины, где они выращивались. В этом году этот вопрос уже разрешился путем выращивания этих овощей на территории всей Украины. Исключение составляют небольшая группа товаров, включая сезонные фрукты. Но проблемы с поставками этих групп товаров не угрожают продовольственной безопасности страны», — объясняет она.

Нет в Украине и кризиса с поставкой медикаментов. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, полный спектр лекарственных средств есть в наличии у фармдистрибьюторов.

Перерасти в катастрофическую ситуацию не позволило то, что продолжали работать, хотя и с осложнениями, переходы на словацкой и венгерской границах, а на румынской и молдавской — проблем не возникало. Некоторые импортеры уже переориентируются на эти направления.

«В течение декабря авиагрузы будут ехать в обход польских аэропортов. Все фуры из Польши мы сейчас направляем на границы других стран. С января вообще вся морская и авиалогистика будет построена в обход Польши — через Румынию», — рассказывает Алексей Давыденко.

Сглаживали углы и шаги по деблокированию границы. В начале декабря стороны договорились, что будут пропускать 7 фур в час в основных пунктах. Укрзализныця решила перевозить грузовики поездами.

Единственный сектор, где могли возникнуть проблемы, — поставка топлива. До полномасштабного вторжения его в Украину завозили преимущественно по морю или из рф и беларуси. С 2022 года ключевым направлением стала польская граница.

По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, до трети автогаза попадало именно по этому пути. Соответственно, рынок начал испытывать дефицит, а цена этого топлива выросла на 30%.

Ситуация с бензином и дизелем лучше. «Из Польши идут немалые объемы бензина и дизтоплива, но они составляют в общей структуре до 10%, которые заменить намного проще. И рынок это сделал», — объясняет эксперт.

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В целом же, блокировка границы хотя и не создает серьезного дефицита, разгоняет инфляцию и приводит к потерям украинской экономики. Решение проблемы должно вернуть торговлю в обычное русло.