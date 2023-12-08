Укрзализныця начала перевозить фуры в Польшу контрейлерными поездами (видео)

Укрзализныця организовала перевозку грузовиков в Польшу контрейлерным поездом как альтернативу проезду через автомобильные пункты пропуска, которые заблокированы из-за забастовки польских автоперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Отмечается, что над проектом работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) — Славкув (Польша). Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов — Грубешев.

«Пока еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса», — заявили в Укрзализныце.

Аналогичные рейсы будут организованы и обратно. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге.

Трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

Заказ перевозки

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал «Центр транспортного сервиса «Лески» АО «Укрзализныця», в обратном направлении — в UZ Cargo Poland.

Напомним

6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков около трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин».

Впоследствии к ним присоединились и перевозчики Словакии, организовавшие протест на своей территории.

Протестующие недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований: