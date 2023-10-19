Украина договорилась с Румынией об увеличении экспорта украинской продукции

Украина заключила с Румынией семь новых договоренностей. В частности, об обеспечении транзита продукции украинского производства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Новые соглашения

Отмечается, что Кабинет министров в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку провели совместное заседание правительств. По его итогам заключили семь документов.

Среди них меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению транзита продукции украинского производства. Планируется комплексное развитие пунктов пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения.

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Кроме того, было заключено межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через р. Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией. Там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.

Также Украина и Румыния заключили межправительственный имплементационный протокол в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, что позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.

Также заключена декларация о намерениях между украинским и румынским Минздравом и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии.

Украинский Минстратегпром и Министерство экономики Румынии договорились о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов.