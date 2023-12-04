Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у понеділок, 4 грудня, що Польща знову вимагатиме відновлення дозволів, які обмежують транзит українських далекобійників через кордон. Про це повідомляє Sky News.
Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України — прем'єр Моравецький
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«Ми будемо дуже рішуче і недвозначно вимагати відновлення дозволів на транспорт для українських водіїв», — заявив Моравецький журналістам.
Схема дозволів на в'їзд до ЄС для українських водіїв була скасована після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року.
Спочатку польських далекобійників підтримав Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик. Акція протесту триває з 6 листопада. Активісти перекрили 4 пропускні пункти на кордоні з Україною.
Раніше «Мінфін» писав, що на ранок, 4 грудня, на кордоні з Польщею у черзі стоять 2,5 тис вантажівок.
Детально про причини перекриття кордону читайте тут: Україна та Польща почали домовлятись про розблокування кордону
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