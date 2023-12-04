Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України — прем'єр Моравецький

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 грудня 2023, 18:06

Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України — прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у понеділок, 4 грудня, що Польща знову вимагатиме відновлення дозволів, які обмежують транзит українських далекобійників через кордон. Про це повідомляє Sky News.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у понеділок, 4 грудня, що Польща знову вимагатиме відновлення дозволів, які обмежують транзит українських далекобійників через кордон.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми будемо дуже рішуче і недвозначно вимагати відновлення дозволів на транспорт для українських водіїв», — заявив Моравецький журналістам.

Схема дозволів на в'їзд до ЄС для українських водіїв була скасована після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року.

Спочатку польських далекобійників підтримав Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик. Акція протесту триває з 6 листопада. Активісти перекрили 4 пропускні пункти на кордоні з Україною.

Раніше «Мінфін» писав, що на ранок, 4 грудня, на кордоні з Польщею у черзі стоять 2,5 тис вантажівок.

Детально про причини перекриття кордону читайте тут: Україна та Польща почали домовлятись про розблокування кордону

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+105
extremumlife
extremumlife
4 грудня 2023, 20:40
#
Муравецький давай, допобачення, твій час пройшов. Твоя партія піс піс сробила скрізь. Дятли ви тупі. Зіпсували відносини і хочете далі підсираєте Туску, щоб вони на місцевих виборах програли, через те, що доведеться приймати непопулярні рішення через вас.
+
0
Rubi0
Rubi0
5 грудня 2023, 9:44
#
Его партия вроде около 40% мест в парламенте заняла. С чего вы взяли что его «час пішов» ? Он как минимум может просто вывести своих сторонников и перекрыть дороги.
+
0
extremumlife
extremumlife
5 грудня 2023, 12:06
#
Люди, які хочуть добра для своєї країни і своїх співвітчизників, не поводяться так, як вони. І рейтинг часто може нічого не визначати. В овоча теж була підтримка на момент втечі досить висока і рейтинг. Але йому це не допомогло. Тут трохи інший випадок. Але поведінка така сама — гидка. І якщо нова влада зможе виправити проблеми, які створила стара і нормально донести ці досягнення людям, провівши роз’яснення, що наробила стара, причини і наслідки цього, то про ПІСиків вже можна буде забути. Але якщо нова влада наробить багато дитячих помилок і не буде професійною і ефективною, то звісно, ПІСики можуть повернутися. Кожна влада знищує і звеличує себе самостійно. Або закопує своє майбутнє, або розкриває свою велич, щоб показати її народу і надихати його нею) звісно, люди, які прийшли туди через свої егоїстичні амбіції, будуть йти з влади приблизно так, як ці. Недостойно.
+
+60
matroskin
matroskin
4 грудня 2023, 21:05
#
Я от не розумію таких людей, знає що залишилось тиждень, ні…вимагатиме він.
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
4 грудня 2023, 23:38
#
Треба закрити весь імпорт з європи. Вони ж частина європи?
+
0
Три літри
Три літри
5 грудня 2023, 7:12
#
Mateusz, do widzenia
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 грудня 2023, 8:02
#
Ця заява то випердок демократії. Ляпнув шопопало, бульки підуть, може хтось і повірить. А хто дочитується, що йому ще пару днів лишилося? Фанати вірять в камбек, треба тримати реноме.
+
0
BOXX
BOXX
5 грудня 2023, 11:11
#
Польща лише ворота в ЄС ! Нефіг диктувати умови Євросоюзу. Поляки самі себе поставили на коліна в цбому бізнесі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами