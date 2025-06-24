Налоговой будут «сливать» данные о банковских сейфах и всех счетах украинцев

Правительство внесло в Верховную Раду евроинтеграционный законопроект о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом на конференции Национального банка в конце прошлой недели сообщил министр финансов Сергей Марченко. Среди прочего, документ содержит норму о создании Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. «Минфин» разбирался, что предлагает Кабмин, и как эти новации повлияют на потребителей финансовых услуг.

«Медленно, но уверенно банковская тайна прекращает быть тайной», — таким образом правительственную инициативу о создании Реестра банковских счетов прокомментировал партнер Адвокатского объединения Barristers Юрий Радзиевский.

Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты для обеспечения соответствия критериям Европейского платежного совета.

В конце прошлой недели за принятие этих изменений высказался министр финансов Сергей Марченко. Он подчеркнул, что новации — это необходимое условие для присоединения Украины к международной системе переводов в евро SEPA.

«Я считаю, что нам нужно принять тот факт, что, если мы хотим получить возможность осуществления платежей в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора. Это наши обязательства перед партнерами и это шаг, который позволит адаптировать наши платежи к зоне евро», — подчеркнул Марченко.

Самое неоднозначное положение этого проекта — создание Реестра банковских счетов и индивидуальных банковских сейфов физлиц. Вести этот реестр должна Государственная налоговая служба, которая будет точно знать, какие банковские счета есть у граждан и где они открыты.

«Конечно, есть много дискуссий относительно реестра. Но мы должны пройти этот путь», — говорит Марченко.

Что будет в Реестре

Проект закона обязывает Нацбанк, банки, другие финансовые учреждения и эмитентов электронных денег отправлять в ГНС информацию об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков частным клиентом, а также сообщать о заключении и прекращении договора о предоставлении физлицу индивидуального банковского сейфа.

Иными словами, если у вас есть банковский счет или сейф, то открывшее его учреждение расскажет об этом налоговикам, которые будут хранить весь массив соответствующей информации. Если же финучреждение не предоставит соответствующую информацию, ему придется заплатить 680 грн штрафа за каждый такой случай — то есть за каждый «сокрытый» счет.

Кроме этого, налоговая сможет передавать информацию из этого реестра следующим органам:

Государственной службе финансового мониторинга;

Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ);

Бюро экономической безопасности (БЭБ);

Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК);

органам государственной исполнительной службы;

частным исполнителям.

Порядок предоставления соответствующих данных будет регулироваться положением о реестре — его детали будут разработаны отдельно. Остальные органы тоже смогут получать информацию из реестра, но уже по решению суда.

Информация о счетах украинцев будет храниться в реестре в течение 5 лет даже после их закрытия, а при необходимости — этот срок может быть продлен еще на столько же.

В то же время важно понимать, что в реестре будет собираться информация именно о наличии счета или сейфа. Сведения о хранящейся там сумме, совершенных операциях, зачислении или списании средств не будут предоставляться.​

В чем риски для граждан

Управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры» Александр Курявый уверен: хотя информация, которая будет собираться в реестрах, и не содержит сведений о суммах на счетах, но изменения создают целый ряд рисков для граждан.

В первую очередь доступ к информации о счетах государственные органы получат без решения суда. А это, по мнению эксперта, по факту и является нарушением банковской тайны. Соответственно, говорит Курявый, можно ожидать проверки незадекларированных доходов и счетов.

Дополнительными последствиями принятия изменений юрист называет новые киберугрозы (данные реестра могут быть похищены), а также рост общественного недоверия к финансовой системе и, как следствие, более активное использование наличных денег или криптовалют.

Для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, Курявый рекомендует гражданам задекларировать доходы, а ФОПам не использовать личные счета для бизнеса.

«Создание реестра — шаг к евроинтеграции. Но без надежной защиты данных и четких правил доступа риски значительно превосходят преимущества», — считает эксперт.

Что получим благодаря реестру

Создание реестра — требование Европейского платежного совета для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). По факту SEPA — аналог более известного SWIFT. Но если последний работает более чем в 200 странах мира и позволяет переводы как в долларах, так и во многих других валютах, то SEPA — локальный сервис. Здесь проводятся переводы в евро, действует система в странах ЕС, а также некоторых соседних странах — Великобритании, Норвегии и т. д. В этом году к SEPA присоединилась Молдова.

По факту международные переводы в SEPA происходят по тем же правилам и с теми же комиссиями, что и внутри стран. Делать же дополнительные наценки за карточные переводы внутри системы запрещается.

Как отмечает Марченко, платежи в евро можно будет осуществлять из Украины без необходимости открывать счет в стране ЕС. Кроме этого, время проведения расчетов значительно сократится и составит всего несколько минут, вместо нескольких дней. Еще один важный момент, на который обращает внимание министр финансов, — возможность осуществлять платежи в евро без комиссий.

В целом в системе SEPA есть три вида переводов:

Перевод по IBAN; обычно проводится в течение одного рабочего дня. В выходные и праздничные дни перевод ожидает обработки.

Мгновенный платеж SEPA (часто можно встретить его название «SEPA Instant») осуществляется ориентировочно за 10 секунд. Платежи доступны круглосуточно, а также осуществляются по выходным и праздникам.

Прямой дебетовый перевод. Применяется для регулярных платежей, например, автоматически взимается арендная плата или средства за пользование интернетом.

Что касается отсутствия комиссии, слова министра финансов следует уточнить. SEPA не запрещает банкам устанавливать комиссии за перевод средств. Запрещено делать дополнительные комиссии для международных переводов, по сравнению с переводами внутри страны.

Например, если французский банк позволяет осуществлять переводы на другой счет во Франции без комиссии, то он также обязан провести перевод в евро в условные Германию или Польшу. Но когда внутренние переводы происходят с комиссией, например, в 1 евро, это будет касаться и международных переводов.

Средняя комиссия в сети SEPA оценивается ориентировочно в 0,2 евро. При этом многие банки вообще не взимают плату за такие операции, а некоторые — берут комиссию существенно выше средней.​

Какие сейчас комиссии в Украине

После начала полномасштабной войны Нацбанк строго ограничил валютные переводы с целью предотвращения выведения средств за границу.

На данный момент для переводов с карты на карту в другие страны в евро или долларах установлен лимит в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц. При этом перевод недоступен, если счета принадлежат одному и тому же человеку.

Как сообщили «Минфину» в Сенс Банке, у них комиссия за такой перевод составляет 4% от суммы, но не менее 2 евро. В monobank за проведение такой операции взимается 1%, но не менее 1 евро.

Что касается сроков, как объясняют в monobank, средства поступят мгновенно, если карта получателя поддерживает такой тип перевода. «Если мы понимаем, что нет, тогда на экране, где введены все данные получателя, в примечании будет указано, что на эту карту перевод будет осуществлен сроком до 3-х календарных дней», — уточняют в банке.

Для переводов в евро внутри страны можно пользоваться SWIFT-переводами. В то же время они доступны только для некоторых операций — перевод на собственные счета, родственникам первой линии и для покупки ОВГЗ. Комиссия за отправку SWIFT составляет $12+0,5% от суммы перевода, но не более $90.

Читайте также: Покупку валютных ОВГЗ за гривну окончательно прикроют: что изменится для инвестора

Приближаясь к требованиям SEPA, Украина может надеяться на появление более дешевых валютных переводов, но в нынешних обстоятельствах вряд ли можно ожидать отмены валютных ограничений.