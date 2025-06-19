Покупку валютных ОВГЗ за гривну окончательно прикроют: что изменится для инвестора

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам готовится ввести новые правила покупки ОВГЗ, номинированных в долларах и евро . Чтобы снизить злоупотребление на валютном рынке, регулятор планирует запретить продавать валютные ОВГЗ за гривну. Что это значит для украинских инвесторов, разбирался «Минфин».

Новые правила торговли

НКЦБФР подготовила новые правила регулирования операций с валютными ОВГЗ. Согласно им, осуществление инвестиционными фирмами операций купли-продажи таких бумаг будет происходить исключительно по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» через Расчетный центр. Также запрещается проведение депозитарными учреждениями учетных операций по таким договорам без распоряжения или уведомления НБУ. Изменения должны вступить в силу 30 июня.

На практике эта малопонятная формулировка «поставка ценных бумаг против оплаты» означает, что инвестиционные компании не смогут покупать или продавать своим клиентам валютные облигации за гривну. Если ценная бумага номинирована в долларах, за нее нужно платить в долларах, если в евро — в этой валюте.

Это положение касается инвестиционных компаний, торгующих облигациями, но не затрагивает банки, поскольку им Нацбанк запретил продавать валютные ОВГЗ за гривну еще в 2022 году. То есть по факту речь идет о расширении тех правил, по которым работали банки, на других брокеров.

В первой версии проекта предполагалось, что некоторые изменения коснутся и банков. В частности, их операции по купле-продаже валютных ОВГЗ должны были происходить только через биржевой рынок, с обязательным проведением расчетов через Расчетный центр — это же касается и остальных финкомпаний.

Такое предложение регулятора критиковали банкиры, поскольку у них уже была настроена модель взаимодействия с клиентами, а добавление Расчетного центра в эту цепочку усложняло процедуру и удорожило бы ее.

«Чтобы отправить средства на Расчетный центр для проведения сделки, физическому лицу нужно заплатить комиссию за пересылку валюты (SWIFT), что делает данную операцию неприбыльной для физических лиц. Введение требования осуществлять сделки исключительно через биржу и Расчетный центр значительно усложнит этот процесс и сделает мелкие инвестиции в облигации экономически нецелесообразными из-за высоких транзакционных расходов», — рассказала «Минфину» заместитель директора Департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Наталья Лозинская.

В окончательной версии изменений, которую НКЦБФР подготовила после совещаний с участниками рынка, требования к банкам были пересмотрены и больше не распространяются на операции по купле-продаже валютных ОВГЗ, если одной из сторон выступает банк, действующий от своего имени и за свой счет.

По словам члена Нацкомиссии Ираклия Барамия, под новые правила регулятора не попадет абсолютное большинство операций, проводимых банками по ОВГЗ, в частности, продажа клиентам облигаций из своих резервов или выкуп у них бумаг. Эти правила будут применяться только если банки будут выступать в качестве брекеров в проведении соглашения между двумя другими лицами, но это происходит довольно редко.

Как пояснил редакции начальник управления ценных бумаг Юнекс Банка Евгений Евграфов, для банков введены другие правила, чем для остальных брокеров, поскольку их расчеты по операциям с валютными ОВГЗ уже регулируются нормативами НБУ. Да и в целом изменения правил торговли облигациями разрабатывались именно из-за проблем, которые возникали из-за деятельности других брокеров, а не банков.

ОВГЗ, как способ купить валюту

Инициатором установления ограничений на покупку валютных ОВГЗ за гривну выступал Нацбанк, уже несколько лет требовавший изменить соответствующие правила в НКЦБФР. По факту НБУ хотел, чтобы для финкомпаний действовали те же правила, которые он ввел для банков вскоре после начала полномасштабной войны. Соответствующее требование по инициативе регулятора было добавлено даже в Меморандум с МВФ еще в 2023 году.

Пока изменения не вводились, компании могли использовать лазейку для проведения валютных операций. Как объяснили «Минфину» в НБУ, экспортеры, вместо того, чтобы продавать валютную выручку на валютном рынке, инвестировали ее в ОВГЗ в долларах или евро. «Облигации покупались у банков за иностранную валюту и впоследствии продавались за гривну через небанковские инвестиционные фирмы другим компаниям и физическим лицам по курсу выше, чем на межбанковском рынке», — объясняли у регулятора.

В свою очередь, покупали эти облигации за гривну другие компании, у которых нет валютных контрактов и, соответственно, при нынешних ограничениях регулятора, нет права покупать валюту. После погашения облигаций покупатели получали расчет валютой. Этот механизм активно использовался теми юрлицами, у которых был избыток гривны и которые хотели диверсифицировать свои сбережения, во избежание девальвационных рисков.

Отдельно следует отметить, что, хотя эти схемы использовались для обхода валютных ограничений, никакого нарушения закона здесь не происходило. Государственные институты не выдвигают требований о привлечении этих компаний к ответственности, ведь они просто пользовались механизмами, которые были вполне легальными на рынке.

«Покупка валютных ОВГЗ в рамках действующего законодательства является единственным законным способом хеджировать валютные риски. К примеру, мы заказываем автомобили и поставка откладывается, но у нас накапливается гривна от продажи текущего состава автомобилей, которая каждый день девальвирует, и покупка валютных ОВГЗ позволяет нам сохранять стоимость гривны» — объяснили причину покупки ценных бумаг представители Укравто Груп.

Среди других компаний, активно покупавших валютные ОВГЗ за гривну, СМИ называли Водафон, Киевстар, Карлсберг, Розетку, Аврору и т. п.

В Нацбанке признают, что использование механизмов с покупкой ОВГЗ не приводило к выводу валюты за пределы страны. Средства просто оседали на счетах отечественных юрлиц. Но, отмечает регулятор, это уменьшало предложение валюты и усиливало давление на международные резервы.

Сколько именно валюты перекочевало на счета компаний благодаря схеме с ОВГЗ, НБУ не сообщает, но, по неофициальным оценкам, речь может идти о $150 млн в месяц. Для сравнения: в целом среднемесячные объемы операций по купле-продаже валютных облигаций составляют около $710 млн в эквиваленте.

Как изменения скажутся на розничных инвесторах

По-прежнему украинцы смогут покупать облигации за валюту в банках. «Новые правила никак не повлияют на операции по покупке ОВГЗ клиентами банков», — подчеркивает начальник отдела торговли ценными бумагами Радабанка Наталья Витнова.

В то же время для тех, кто привык покупать ценные бумаги у брокеров, ситуация усложнится. Во-первых, по всей видимости, больше не удастся купить валютные ОВГЗ за гривну. Кроме того, операцию усложнит то, что она будет проходить через Расчетный центр. Это может повлечь за собой как временную остановку торговли для налаживания соответствующего механизма, так и повышение комиссий.

Ни одна из брокерских компаний, к которым обратился «Минфин» с просьбой рассказать, как изменится практика покупки валютных облигаций, не согласилась предоставить комментарий. Возможно, потому, что новые механизмы обслуживания еще только разрабатываются и сейчас детали их работы неизвестны даже самим работникам.

Можно ожидать, что из-за усложнения торговли снизится спрос на валютные облигации. Однако вряд ли для Министерства финансов это будет значимой проблемой. Во-первых, в последние месяцы на фоне ослабления доллара интерес украинцев сместился в сторону гривневых облигаций. Традиционно в портфелях физлиц соотношение гривневых и валютных ОВГЗ было практически одинаковым. Сейчас 53% облигаций на руках у населения именно гривневые.

Исключение компаний из схем покупки облигаций ради валюты тоже не должно существенно подорвать спрос на ОВГЗ. В портфелях юрлиц находится около десятой доли от всех облигации, но среди них более 80% номинированы в гривне.

Кроме этого, по информации ЭП, Министерство финансов поставило своей целью постепенно уменьшать выпуски валютных облигаций, сосредотачиваясь на гривневых. Если сейчас общий внутренний валютный долг оценивается в 3 млрд долларов, то ежегодно его планируется уменьшать на 1 млрд долларов и довести до нуля уже в 2028 году.

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Пока же изменения регулирования должны повысить прозрачность рынка, уверен Евгений Евграфов. По его мнению, определенный период адаптации может потребовать от участников дополнительных усилий и времени по налаживанию новых процедур, но со временем это будет способствовать более стабильным условиям торговли.