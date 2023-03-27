Основатель Twitter потерял $500 млн за день: как зарабатывают шорт селлеры

Джек Дорси, основатель Twitter, за один день потерял более $500 млн. Акции его нового бизнеса — платежной компании Block — обвалились на 20% после того, как знаменитые активисты-шорт селлеры из Hindenburg Research обвинили финтех в мошенничестве. Рассказываем, как они зарабатывают на уничтожении компаний и почему взялись за Block.

Что случилось с Block

По итогам торгов в четверг, 23 марта, акции Block рухнули на 14,8% — до $61,57 за штуку. В ходе самой сессии падение в моменте достигало 22%. К понедельнику, 27 марта, ситуация мало изменилась, котировки Block установились на уровне $60,68 за акцию.

Акции финтеха стали резко падать после публикации расследования Hindenburg Research. Последняя утверждает, что платежная платформа завышала количество своих пользователей и занижала затраты на привлечение клиентов.

Эксперты Hindenburg Research указали и на то, что флагманское приложение Block — Cash App — пользуется высокой популярностью, в том числе, благодаря обслуживанию клиентов, вовлеченных в незаконную деятельность. В отчете сказано, что, согласно оценкам бывших сотрудников Block, от 40% до 75% учетных записей, которые они просматривали, были фальшивыми, причастными к мошенничеству, или дополнительными учетными записями, связанными с одним человеком.

«Block проигнорировала внутренние и внешние предупреждения о том, что использование несколькими лицами одного и того же номера банковского счета для получения государственных средств — это явный красный флаг, указывающий на мошенничество», — утверждает Hindenburg Research. По ее оценкам, в результате, с помощью приложения, незаконно были получены миллиарды долларов.

Hindenburg Research, которая специализируется на поиске нарушений в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций, объявила об открытии коротких позиций против бумаг Block.

Block выступила с опровержением обвинений в свой адрес. «Мы изучили полный отчет в контексте наших собственных данных и считаем, что он составлен с целью обмануть и запутать инвесторов», — следует из сообщения финтеха. В компании заявили, что регулярно раскрывают отчетность и уверены в своих продуктах. Block рассматривает возможность подать иск против Hindenburg Research.

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Как зарабатывают шорт селлеры

Активисты-шорт селлеры отличаются от тех, кто просто зарабатывает на коротких продажах, тем, что сами провоцируют снижение акций компании, против которой они ставят. Они находят компромат на компанию и раскрывают его, объявляя о своей короткой позиции.



Согласно расчетам Bloomberg News, с 2020 года Hindenburg нацелился на около 30 компаний, и их акции потеряли в среднем около 15% на следующий день. Шесть месяцев спустя акции упали в среднем на 26%.

Самый громкий случай последних лет — расследование Hindenburg Research в отношении американского производителя электрогрузовиков Nikola. Летом 2020 года капитализация Nikola достигла $28 млрд. Но в этот момент шорт селлер опубликовал отчет, в котором обвинил Nikola в «запутанном мошенничестве, построенном на лжи».

Nikola пришлось выплатить $125 млн штрафа за обман инвесторов, а ее акции подешевели более чем на 75% с момента публикации отчета. Hindenburg не раскрывал размер своей короткой позиции. По данным компании S3 Partners, которая отслеживает короткие продажи, шорт селлеры, в том числе Hindenburg, могли заработать на падении Nikola $263 млн.

Многие «зеленые» компании, оказавшиеся в поле зрения шорт селлеров, в том числе Nikola и другой производитель электромобилей Lordstown Motors, вышли на биржу путем слияния со SPAC. Бум размещений через компании-пустышки обеспечил плодородную почву для расследований, так как такие сделки менее контролируются властями, чем классические IPO, отмечал The New York Times. Еще одна причина, по которой шорт селлеры нацелились на «зеленые» компании, — это их завышенные оценки. «На „медвежьем“ рынке компания не торгуется по цене в 60 своих прибылей только потому, что делает что-то хорошее, с моральной точки зрения», — заявил FT Бэрри Норрис, CIO Argonaut Capital.

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Как инвесторы-активисты находят мишени

Основатель Muddy Waters Capital Карсон Блок прославился своими короткими позициями против китайских компаний, которые он уличал в подделывании бухгалтерской отчетности. В 2011 году Блок обвинил китайскую лесопромышленную компанию Sino-Forest в преувеличении размеров выручки и активов. Через год она обанкротилась.

В 2016 году Блок рассказывал Business Insider, как он находит идеи для своих коротких позиций.

«Мы разговариваем с инвесторами, с другими шорт селлерами, что-то читаем. Каждый день мы погружаемся в огромное количество информации, чтобы просеять ее и найти что-то интересное». По его словам, очень небольшой процент таких идей доходит до следующего шага — например, гипотезы, что компания растет слишком быстро и это может сделать ее нестабильной. Это задает направление для дальнейшего исследования.

На этапе исследования сотрудники Muddy Waters Capital изучают деятельность компании. В некоторых случаях они следили за передвижениями грузовиков, чтобы понять, выполняет ли компания объявленные заказы. Также они могут обратиться за помощью к бывшим сотрудникам или клиентам. Последний и самый важный этап — изучение финансовой отчетности.

Часто активисты-шорт селлеры получают идеи и помощь от хедж-фондов. Сами хедж-фонды предпочитают оставаться в тени по ряду причин — в том числе потому, что их собственные инвесторы, особенно институциональные, могут негативно смотреть на такую деятельность.

Кроме того, хедж-фонды не хотят иметь дело с исками от компаний, которые становятся объектом коротких продаж. Так, Карсон Блок получил наводку на Sino-Forest от инвесткомпании Tiger Global, рассказывал собеседник Wall Street Journal.

Естественно, шорт селлерам важно не только раскрыть информацию о махинациях, но и сделать так, чтобы рынок в нее поверил. Для этого в своих отчетах шорт селлеры используют не только логические аргументы и доказательства, но и язык убеждения, выстраивая нарратив так, чтобы воздействовать на эмоции инвесторов и вызвать негативное отношение к нужным компаниям, отмечают исследователи из HEC Paris, которые проанализировали 383 таких отчета.

Как на это смотрят регуляторы

Шорт селлеры в США защищены первой поправкой к Конституции, которая дает им широкое право высказывать свое мнение о компании. Хотя, в случае заведомо ложных заявлений, они теряют такую защиту, а компании часто заявляют о «манипулировании рынком», дела против них немногочисленны и редки, отмечает Institutional Investor.

Обмен информацией между шорт селлерами также не является незаконным, потому что они, как правило, не нарушают правила обращения с конфиденциальной информацией, поясняет Wall Street Journal. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требует раскрывать информацию о работе инвесторов в группе, если их доля в компании превышает 5%, но это правило не работает для коротких ставок.

Тем не менее, власти США следят за деятельностью активистов-шорт селлеров. Минюст сейчас собирает информацию о возможных злоупотреблениях десятков инвестиционных фирм и исследователей, которые занимаются короткими продажами, — писал в начале февраля Bloomberg.

В начале прошлого года ФБР конфисковало компьютеры у известного активиста-шорт селлера Эндрю Лефта, основателя Citron Research. Минюст в последние месяцы вызывал в суд некоторых участников рынка. Под расследование, в том числе, попали Hindenburg Research и Muddy Waters Capital.

Агрессивная стратегия активистов-шорт селлеров зачастую вызывает вопросы из-за того, что она может влиять на инвесторов, но они часто вскрывают корпоративные махинации, напоминают в HEC Paris. Во время скандала вокруг платежной системы Wirecard немецкий регулятор запретил короткие продажи этой компании.

Позже это решение подверглось жесткой критике, отмечают исследователи. При этом исследования показывают важность существования коротких продаж для рынка — без них поиск справедливых цен осложняется.