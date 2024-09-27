Новый кредит Украине на 35 млрд евро — должны ли возвращать и какие условия

Заявление Еврокомиссии о выделении нашему государству кредита на 35 млрд евро запутало многих украинцев, ведь слово « кредит » означает, что деньги нужно возвращать. В действительности же деле выплаты будут покрываться из доходов от замороженных российских активов. Как будет работать этот кредит, подробно объяснила заместитель главы Комитета В Р по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

В июне страны G7 объявили о том, что дадут Украине $50 млрд «безвозвратного займа» (для нас — безвозвратного, для них — займа), который будет покрыт доходами от замороженных российских активов. Это 4−5 млрд евро в год.

$50 млрд — это 45 млрд евро. Из них 35 млрд евро предоставит ЕС. Как это будет, согласно предложению ЕК?

Во-первых, 35 млрд евро — это дополнительные деньги к уже запланированным в бюджете 12,5 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility.

Во-вторых, 35 млрд евро от ЕС будут макрофинансовой помощью. Макрофины Е С — прямая бюджетная помощь, которая держала нас на плаву в 2022 и 2023 годах (всего они предоставили 25,2 млрд евро за два года в обмен на реформы). В этом году место макрофинов занял Ukraine Facility, по которому поступило еще 12,2 млрд евро в бюджет.

По предложению ЕК, предоставление 35 млрд евро макрофинансовой помощи будет по-прежнему привязано к условиям реформ, которые будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.

Транши должны поступать ежеквартально вместе с денежными средствами Ukraine Facility. Все транши должны поступить в Украину до 31 декабря 2025 года. От себя здесь добавлю, что это не значит, что все 35 млрд евро нужно будет потратить в 2025 году. Наша незакрытая потребность на следующий год — всего 23,3 млрд долларов, а на 2026 год — вероятно, гораздо больше.

Кроме того, ЕС создаст Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) — Механизм долговой кооперации для Украины. ULCM будет обслуживать (и выплачивать) не только кредит ЕС, но и кредиты других стран G7, которые предоставляются Украине в рамках «безвозвратного займа» в $50 млрд.

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Если читать внимательно предложение ЕК, то можно вычитать, что, если другие страны захотят дать больше денег Украине, то ЕС даст меньше, чтобы в результате все равно получилось $50 млрд.