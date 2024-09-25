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25 сентября 2024, 8:50 Читати українською

Правда ли, что экономика Украины будет тормозить из-за нехватки рабочих рук

Дефицит работников — «общее место» при обсуждении факторов, которые сдерживают сейчас и будут тормозить в будущем развитие экономики Украины и повышение ее производительности. Однако, действительно ли в этом состоит ключевая проблема для отечественной экономики, рассуждает Директор в Бюро доказательной экономики Вячеслав Бутко.

Дефицит работников — «общее место» при обсуждении сдерживающих факторов и тормозить в будущем развитие экономики Украины и повышение ее производительности.

На графике Roland Berger по данным Мэддисона (мировой гуру эконометрики) — периоды, когда роль труда (количество и качество рабочих рук) выше вклада факторной производительности (TFP — институты, эффективность управления, технологии).

В истории было только два периода, когда вклад труда был выше или сопоставим с TFP:

  • период бурной урбанизации Британии после аграрной, но до промышленной революции, когда огромное количество сельских жителей ехали в города или колонии и экономика росла даже без технологий;
  • после Второй мировой войны, когда происходило включение в глобальные производства и торговлю огромных «резервуаров села» — Юго-Восточная Азия (в Европе и США «село» уже кончилось), за счет чего бурно росла мировая экономика вместе с включением в нее миллиардов новых трудолюбивых рабочих рук (и потребителей)

С середины 1970-х годов влияние труда падает — новых рабочих рук все меньше, «село» закончилось в Азии, Африка «к станку» не встала (и не факт, что встанет).

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Доминирующим фактором стали технологии (в т.ч. в управлении) и институты. Не умаляя проблему трудовых ресурсов, считаю: проблемы с факторной производительностью — технологии, институты, организация производства, эффективность использования ресурсов (распределение их соответственно способности к наиболее продуктивному использованию, предпринимательскому таланту) — есть и будут оставаться в будущем главной причиной, которая сдерживает развитие экономики Украины и повышение ее производительности.

Источник: Минфин
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