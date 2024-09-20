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20 сентября 2024, 15:43 Читати українською

Президент ЕК анонсировала выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро. На что пойдут деньги

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине кредита ЕС в размере 35 млрд евро в рамках обязательства G7 на фоне постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине кредита ЕС в размере 35 млрд евро в рамках обязательства G7 на фоне постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины», — написала она в X (ранее Twitter).
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины», — написала она в X (ранее Twitter).

Погашение займа

В Министерстве финансов Украины объяснили, что погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в ЕС.

Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что было предложено создать механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Куда направят средства

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что деньги, прежде всего, будут потрачены на энергетический сектор Украины и защиту.

«Эти 35 млрд мы будем тратить, прежде всего, на энергетику, на защиту. Также на бомбоубежищах для детей в школах, садах, университетах. Это большой для нас дефицит», — заявил президент.

По его словам, часть средств потратят и на вооружение, но, прежде всего, отечественного производства. Речь идет о ракетах и дронах, которые дешевле, чем у партнеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+54
milon
milon
20 сентября 2024, 15:53
#
На виллы, машины, сумки Birkin
+
+94
Трилітровий Лох
Трилітровий Лох
20 сентября 2024, 16:11
#
Яка різниця? Все одно потім вийде Ким Чен Зе, скаже грошей нема, до зими не підготувалися, тому вам треба мати генератори, паливо, грошову подушку безпеки, дах над головою, запаси води, їжі і ще багато чого. Для чого в таких умовах «влада» і держава правда — не ясно.

Сенс з публікування новин про те, що нам надали черговий мішок грошей, якщо все одно підвищать ще податки в майбутньому після нинішнього підвищення, введуть ще якісь заборони на користування вами вашими ж грошима, і подадуть це під соусом того, що в країні грошей нема, дефіцит бюджету в трильйон умовний)
+
+49
Riojas
Riojas
20 сентября 2024, 16:28
#
Нельзя не отметить — предыдущий транш на защиту энергосистемы был потрачен максимально эффективно, и главное за результат никто не отвечает
+
0
stas12345
stas12345
20 сентября 2024, 17:57
#
Значит войне в 2025 быть. И пока её никто заканчивать не собирается
+
0
Rubi0
Rubi0
20 сентября 2024, 17:59
#
Скажем больше, 18 летние могут уже начинать покупать снарягу .
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