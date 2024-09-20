Президент ЕК анонсировала выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро. На что пойдут деньги

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине кредита ЕС в размере 35 млрд евро в рамках обязательства G7 на фоне постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.

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«Это еще один большой вклад ЕС в восстановление Украины», — написала она в X (ранее Twitter).

Погашение займа

В Министерстве финансов Украины объяснили, что погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в ЕС.

Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что было предложено создать механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Куда направят средства

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что деньги, прежде всего, будут потрачены на энергетический сектор Украины и защиту.

«Эти 35 млрд мы будем тратить, прежде всего, на энергетику, на защиту. Также на бомбоубежищах для детей в школах, садах, университетах. Это большой для нас дефицит», — заявил президент.

По его словам, часть средств потратят и на вооружение, но, прежде всего, отечественного производства. Речь идет о ракетах и дронах, которые дешевле, чем у партнеров.