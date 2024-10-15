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15 октября 2024, 14:20 Читати українською

Польская Żabka выходит на биржу: стоит ли покупать ее акции

На этой неделе на Варшавской фондовой бирже начнутся торги акциями крупнейшей польской торговой сети Żabka Group, насчитывающей около 10,5 тыс. магазинов. Компания оценивается в $5,5 млрд, а ее размещение станет одним из самых крупных в истории Польши. «Минфин» расскажет о торговой сети и перспективах ее акций.

На этой неделе на Варшавской фондовой бирже начнутся торги акциями крупнейшей польской торговой сети Żabka Group, насчитывающей около 10,5 тыс.

Самое большое IPO с 2020 года

Хотя акции Żabka еще не торгуются на фондовом рынке, гигант ритейла уже провел IPO в конце прошлой недели: акции были распределены между институциональными инвесторами и частными акционерами по подписке. Теперь ожидается биржевой дебют — предполагается, что в свободную продажу на Варшавской бирже акции попадут 17 октября.

По результатам IPO акции Żabka были оценены по самому высокому из запланированных диапазонов в 21,5 злотых (около $5,5) за штуку. Исходя из этого показателя, капитализация компании составляет $5,46 млрд.

«Огромный интерес к акциям нашей компании среди инвесторов в Польше и за рубежом позволил нам установить цену на максимальном уровне ценового диапазона», — заявил генеральный директор Żabka Group Томаш Сухански.

В целом, размещение позволяет компании привлечь $1,6 млрд, что делает IPO четвертым по размеру в истории польского рынка. Больше удавалось привлекать только PKO Bank, страховой компании PZU, а несомненный лидер здесь — местный портал электронной коммерции Allegro, который в 2020 году провел IPO на $2,8 млрд.

Нынешняя оценка сделает Żabka шестнадцатой компанией по капитализации среди тех, кто сейчас торгуется на польском рынке. Правда здесь следует учитывать, что на местной бирже размещены также акции глобальных корпораций. К примеру, испанского банка Banco Santander, который оценивается в $78 млрд.

Если же сравнивать капитализацию Żabka с другими гигантами ритейла, представленными на местной бирже, то больше она окажется только у уже упомянутого Allegro — $9,6 млрд, продуктовой сети Dino — $8,7 млрд и LPP (владельца брендов одежды Reserved, House, Sinsay и т. д.) — $7,4 млрд.

Что такое Żabka

Размещение акций Żabka привлекает особое внимание инвесторов, поскольку это крупнейшая торговая сеть Польши по количеству магазинов — в настоящее время их насчитывается около 10,5 тыс. При этом, количество новых точек стремительно растет. С начала этого года было открыто почти 500 магазинов, а в 2023-м — 1100. Как отмечают в компании, около 17 млн. поляков живут менее чем в 500 метрах от ближайшего магазина Żabka.

Сеть развивает формат магазинов «у дома», то есть небольших по площади и с ограниченным ассортиментом товаров. Стремительное развитие сети обеспечивается тем, что магазины открываются по франшизе, а не непосредственно компанией.

В настоящее время у сети насчитывается около 9 тыс. партнеров-франчази. То есть большинству из них принадлежит только один магазин, которым он занимается. Сеть же обеспечивает логистику, определяет ассортимент товаров, дает известный бренд и проводит подготовку работников.

Как сообщал «Минфин», среди франчазов Żabka около 500 украинцев и, как ожидает операционный директор компании Пшемислав Киевские, их количество будет расти.

Создана сеть в 1998 году, тогда было открыто 7 первых торговых точек. С тех пор Żabka неоднократно переживала глобальные изменения, изменялось брендирование, ассортимент товаров, появились свои бренды продукции, собственное кафе. Также несколько раз менялись владельцы, сейчас основной акционер — одна из крупнейших в мире компаний прямых инвестиций CVC Capital Partners. Неизменным остается только название и концепция магазинов в шаговой доступности дома.

Несмотря на то, что Żabka является абсолютным лидером по количеству магазинов, в прошлом году сеть заняла в Польше лишь пятое место по размеру дохода, который составил 16 млрд злотых ($4,1 млрд). Лидер же по этому показателю Biedronka, у которой 3500 магазинов, но существенно больше по площади, что обеспечило доход в 85 млрд. злотых ($21,6 млрд). Также большими доходами могут похвастаться сети супермаркетов Lidl, Eurocash и Dino.

Финансовые показатели компании

Хотя по доходам Żabka и отстает от конкурентов, сеть стремительно наращивает заработки. В прошлом году они выросли на 28%, что означает вторую лучшую динамику среди 10 крупнейших продуктовых сетей страны.

За первое полугодие этого года компания тоже показала хорошие показатели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 21,5%.

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Операционная прибыль в первом полугодии текущего года составила 574,1 млн. злотых ($146 млн.), что означает рост на 57% по сравнению с этим показателем в 2023 г. Также Żabka получила чистую прибыль в 58,2 млн. злотых ($14,8 млн.), хотя год назад была убыточной.

Ситуация на фондовом рынке Польши

Экономика Польши — одна из наиболее динамичных в Европейском Союзе. По прогнозам, в текущем году ВВП страны вырастет на 2,7%, а в следующем — на 3,2%.

Ключевой индекс страны WIG20, в который входит 20 крупнейших публичных компаний страны, за прошлый год вырос на 18,2%, хотя немецкий DAX за то же время прибавил 27,5%, а американский S&P 500 — 34%.

Если посмотреть на более длинный отрезок времени, то здесь ситуация еще хуже. За последние 5 лет WIG20 вырос всего на 8%, в то время как DAX — на 55%, а S&P 500 — 96%.

Снижается и роль фондового рынка в экономике страны. Если в 2007 году капитализация местных публичных компаний составляла 44% ВВП, то сейчас это всего 24% и сохраняется тенденция к снижению этого показателя.

Основная причина, по мнению польских экономистов, состоит в том, что большинство поляков просто не верят в возможность заработать на местном рынке акций, а потому свободные средства направляют в другие активы — в первую очередь, в недвижимость. Кроме этого, специалисты обращают внимание на большой вес государственных компаний на бирже и отсутствие в последнее время значительных событий на рынке.

На этом фоне некоторые обозреватели надеются, что громкая IPO Żabka поможет оживить Варшавскую биржу. К тому же, здесь готовится еще несколько крупных размещений — хорватского продуктового ритейлера Studenac и польской сети медицинских лабораторий Diagnostyka.

Потенциал роста

Żabka использует стратегию бурного развития. Компания никогда не выплачивала дивидендов и не планирует этого делать в среднесрочной перспективе.

Зато она хочет и дальше стремительно увеличивать свою торговую сеть. По итогам этого года планируется открытие 1100 новых магазинов, а в последующие три года еще 3 тыс. Инвесторы ожидают, что такая динамика положительно отразится и на цене акций.

«Żabka Group имеет неплохие фундаментальные показатели на момент IPO, поэтому как долгосрочная идея может присутствовать в инвестиционных портфелях. Также большим дополнительным плюсом данного IPO считаю тот факт, что основной акционер компании CVC Capital Partners останется акционером после публичного размещения.

То есть это не история о том, когда фонды прямых инвестиций выводили компании на IPO для того, чтобы быстрее «обкешиться» по более высокой цене и выйти из капитала эмитента. В данном случае прослеживается стратегическое видение бизнеса основным акционером и после выхода Żabka на IPO", — рассказал «Минфину» Сергей Гончаренко, руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер.

Читайте также: Единороги, злотый или кавалерка: как заработать на Польше

В то же время, против компании играет общая динамика фондового рынка Польши. Поэтому убедить поляков покупать ее акции может быть значительно сложнее, чем заходить в магазины сети за повседневными покупками.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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