Наличная валюта перестала дешеветь: что будет с курсом доллара и евро на этой неделе

Главным возмутителем спокойствия на валютном рынке на этой неделе станет заседание ФРС по процентной ставке. Как всегда, в такие моменты пару евро/доллар будет прилично штормить, что немедленно отразится на и ценниках в украинских обменниках . Какие еще факторы будут влиять на гривну в ближайшие 5 дней, расскажет «Минфин».

Главной головной болью для казначеев банков на этой неделе будут два вопроса:

1. Продолжение перегруппировки своих активов и пассивов для выполнения повышенного Нацбанком с 11 марта норматива резервирования на корсчете в НБУ. К этому добавились предстоящие корректировки, которые регулятор озвучил 16 марта при оглашении решения по сохранению учетной ставки на уровне 25% годовых.

2. Минимизация рисков и максимальный заработок на продолжающихся валютных ралли по паре евро/доллар в преддверии заседания ФРС США по процентной ставке 22-го марта.

Если первый из этих вопросов во многом зависит от общей слаженности и профессионализма всей команды банка на местах, то второй — это уже проблема сугубо «рисковиков» банка и его казначейства. Особенно в части короткой или длинной валютной позиции самого финучреждения в такой напряженный момент.

Причем, напряжение будет только нарастать, учитывая решение ЕЦБ по повышению ключевой ставки на 0,5 п.п. — до 3,5% годовых. Это уже вызвало коррекцию пары евро/доллар и мирового фондового рынка, что в ближайшее время «докатится» и до украинских клиентов, и банков.

Соотношение пары евро/доллар составило 1,063 доллара за евро (на момент написания статьи), и это явно не предел перед ответным ходом ФРС США, который будет озвучен 22 марта.

Поэтому с 20 до 22 марта казначеям банков придется либо максимально закрыть свои позиции в евро по валютной позиции своего финучреждения для минимизации рисков (что маловероятно в условиях активной работы любого банка), либо иметь запасной план, если что-то пойдет не так, с точки зрения выгоды для банка, по тренду пары евро/доллар.

Проблемы и банкротства в американском банковском секторе способны внести существенные коррективы в политику Федрезерва в части дальнейшего повышения процентных ставок.

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Причем, в какой-то степени регулятор будет брать во внимание не только сугубо прагматичную экономическую сторону, но и учитывать политическую составляющую. А это добавит эмоциональную составляющую при принятии решений чиновниками Федрезерва, и это грозит приличными ралли по паре евро/доллар в ближайшие дни.

Поэтому на этой неделе на украинском межбанке доллар останется в стабильном коридоре Нацбанка от 36,5686 до 36,9343 гривен, а вот курс евро будет снова постоянно лихорадить.

По моим прогнозам, пара евро/доллар будет находиться в пределах коридора от 1,05−1,075 доллара за евро, что приведет к коридору по безналичному евро в пределах от 38,39 до 39,70 гривен за евро.

Из внутренних факторов на валютный рынок на этой неделе будут в основном влиять:

Дефицит гривны у большинства банков из-за ужесточения норматива резервирования на корсчете в НБУ. Это связывает значительную часть гривневой ликвидности на рынке и страхует курс нацвалюты даже в условиях войны. Банки начнут вносить коррективы в свои банковские депозитные продукты с учетом озвученных Нацбанком 16 марта требований по срочности депозитов и вкладов.

Период уплаты налогов. Учитывая потерю почти трети ВВП в 2022 году, а также существенные разрушения инфраструктуры и бизнеса во многих регионах, этот фактор резко снизил своё значение в целых отраслях экономики (например, по металлургии). Но в целом, он все же заставляет часть экспортеров быстрее продавать свою валютную выручку в периоды для расчетов с государством по налогам и сборам.

Посевная у аграриев. В условиях военных действий и минирования больших площадей сельхозземель многие аграрии резко снизят объемы засеваемых территорий. Однако, они все же вынуждены финансировать свои расходы в гривне для проведения посевной. Это добавляет предложения валюты на межбанке, хотя и в гораздо меньших объемах, по сравнению с довоенными.

Результат аукциона Минфина по размещению ОВГЗ 21 марта. На нем чиновники предложат гривневые облигации на срок от 329 до 868 дней, в том числе и бенчмарк-ОВГЗ на ограниченную сумму в 10 млрд гривен сроком до 6 августа 2025 года. А также валютные долларовые военные облигации на 176 дней.

Предложение ОВГЗ на аукционе 21 марта

Иностранцев на этом аукционе ожидаемо будет очень мало, но в целом банки станут активно покупать бенчмарк-облигации, которые позволяют им снизить объем необходимого «замораживания» средств на корсчете в Нацбанке. В итоге, Минфин получит средства для финансирования дефицита бюджета, причем — неэмиссионным путем, что важно для курса гривны в среднесрочной перспективе.

Поведение наличного рынка. Тут складывается интересная ситуация — украинцы, несмотря на недавнее ситуативное проседание наличного курса доллара, все же продолжают покупать в обменках больше валюты, чем сдавать. Хотя до войны периодически при более-менее существенном снижении ценников в обменниках часть граждан начинали активно сдавать валюту на опасениях ее дальнейшего падения.

И такое изменение потребительского поведения вполне объяснимо. Ранее на падении курса валюты ее сдавали семьи заробитчан, не желая потерять полученные от родственников средства в гривневом эквиваленте.

Сейчас же, в условиях войны, таких желающих немного. В то же время, у банков есть достаточный запас наличной валюты в кассах, и они без особого напряжения закрывают свои потребности как по обеспечению снятия наличной валюты с банковских карт, так и для возврата валютных депозитов.

Правда, как показывает практика, в обоих этих случаях, клиентам надо предварительно эту валюту заказать. Но это уже не столь критично, по сравнению с тем, как это было еще даже полгода-три месяца назад. Периодически есть валюта и в кассах банков для обычной продажи населению. Хотя в этом случае, в основном, кассы банков работают в формате «с оборота» — что сдали клиенты, то и продали.

Зато в обменниках финкомпаний дефицита наличной валюты по доллару и по евро практически нет. Это психологически стабилизировало ситуацию.

Поэтому ситуация на валютном рынке на этой неделе останется полностью контролируемой по доллару как за счет интервенций по продаже доллара Нацбанком по курсу 36,9343 гривны на межбанке, так и благодаря отсутствию ажиотажа на наличном рынке.

А вот по евро на торгах будут существенные скачки курса по причине ралли пары евро/доллар на внешних рынках. По той же причине на наличном рынке стоит ожидать частой смены ценников обменок. Но тоже — без особого ажиотажа как со стороны граждан, так и непосредственно самих финансистов.

В условиях войны подобные колебания и вообще такой расклад на валютном рынке можно считать практически идеальной ситуацией как для самих банков, так и для их клиентов.

По моим расчетам, для поддержания курса доллара на межбанке в пределах установленного коридора 36,5686- 36,9343 гривны на этой неделе Нацбанку придется потратить из резервов порядка $220- $430 млн. Это не критично при общей сумме ЗВР Украины на 1 марта в сумме $28,865 млрд и «чистых» резервов в пределах $18,886 млрд.

Динамика международных резервов Украины на 01.03.2023 г.

Как всегда, в период повышенной напряженности не подводит инвесторов золото, как одна из тихих гаваней на период банковских катаклизмов. На фоне проблем в банках США и возможных сложностей в банковской системе Европы, часть инвесторов быстро переходит в золото, из-за чего его стоимость в такие моменты быстро растет.

График по золоту на поздний вечер 18 марта

За последнюю неделю, на страхах инвесторов и клиентов банков, его цена выросла почти на $150 на унции — с $1 850 до $1 989. Но в уровни около $2 000 уже заложена существенная спекулятивная эмоциональная составляющая. Поэтому те, кто не купил его на позапрошлой неделе, по моему мнению, уже упустили этот шанс, и заходить сейчас в этот актив по такой цене становится достаточно рискованно. Ведь обычно после такого резкого взлета последует определенная коррекция.

Прогноз курса доллара и евро на 20−24 марта

Межбанк:

Доллар будет находиться в пределах стабильного коридора НБУ от 36,5686 до 36,9343 гривен, а вот по евро будет наблюдаться существенная волатильность котировок — в пределах от 38,39 до 39,70 гривен за евро.

Наличный рынок:

Учитывая повышенные риски колебаний пары евро/доллар на внешних рынках перед заседанием ФРС, владельцы обменников расширят спред по евро, но сохранят его на предыдущих уровнях по доллару.

В большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков в эти дни спред между покупкой/продажей евро будет находиться в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны, а по доллару — в пределах от 20−25 копеек до 50−60 копеек.

Наибольшие колебания курса наличного евро и частая смена ценников обменов в течение дня будут наблюдаться в период с 20 по 22 марта, то есть накануне заседания Федрезерва и непосредственно во время объявления его решения по процентной ставке.

Курс купли и продажи наличного доллара в большинстве касс банков на этой неделе будет в пределах коридора от 38,00 до 39,45 гривен. А в обменниках финкомпаний данный коридор будет в пределах от 38,10 до 39,20 грн.

Курс наличного евро. В банках котировки наличного евро на этой неделе при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,50 до 41,85 грн.

А в обменниках финкомпаний евровалюта будет стоить в пределах коридора покупок и продаж от 40,10 до 41,40 грн.