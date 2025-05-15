Нацбанк продолжает валютную либерализацию: угрожает ли это курсу гривны

Национальный банк сделал очередной шаг в валютной либерализации. «Минфин» узнал у участников рынка, что реально изменилось и могут ли новые возможности бизнеса выводить валюту негативно повлиять на курс гривны и спровоцировать дефицит валюты.

Что изменилось

В первый день полномасштабного вторжения Нацбанк ввел ряд ограничений по выводу валюты за границу. В частности, это касалось расчетов за ранее поставленные товары и выполнение обязательств по внешним кредитам.

В конце прошлой недели регулятор обнародовал Постановление об смягчении ряда указанных правил. В частности, НБУ разрешил:

проведение расчетов за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021 г.;

возврат нерезиденту-покупателю предоплаты за товар, уплаченной до 23 февраля 2022 г.;

выполнение долговых обязательств по внешним кредитам, полученным до 20 июня 2023 г.;

финансирование собственных заграничных обособленных подразделений.

Как объясняют в Нацбанке, объем задолженности по основной сумме внешних негарантированных кредитов украинского бизнеса составляет около $14 млрд, а по процентам — более $7 млрд. Прирост по основной сумме с начала полномасштабного вторжения составляет около $2 млрд, примерно столько же — по процентам. Задолженность по импорту, зашедшему до февраля 2022 года, — свыше $3,2 млрд.

В то же время для того, чтобы рассчитаться по указанным долгам, предприятия по-прежнему не смогут просто купить всю необходимую валюту на межбанке. Согласно правилам, установленным регулятором, указанные валютные операции разрешено осуществлять на ту сумму, которую предприятия привлекут в уставной капитал в валюте от иностранных инвесторов с 12 мая этого года.

Если упростить, получается такая ситуация: у компании есть долг перед зарубежными контрагентами на $1 млн и, чтобы поддерживать с ними в дальнейшем хорошие отношения, она стремится вернуть деньги. Для этого она должна привлечь тот же $1 млн от иностранного инвестора к уставному капиталу и после этого рассчитаться на эту сумму с долгами.

Кроме того, регулятор установил для бизнеса несколько других валютных послаблений. Расширены возможности для юридических лиц-резидентов переводить собственную валюту на счета своих подразделений за рубежом. Годовой лимит таких операций установлен на уровне 1 млн евро. Но операция возможна, только если компания уже работает по меньшей мере один год.

Также повышены лимиты в месяц для расчетов корпоративными картами за рубежом. Для снятия наличных установлено 17,5 тыс. грн, вместо 12,5 тыс. грн, а расчетов за товары или услуги — 150 тыс. грн, вместо 100 тыс. грн.

Среди прочего, установлена возможность оплаты консульских сборов, предоставлено разрешение на валютные операции на условиях «форвард» и разрешено покупать валюту для осуществления платежей, связанных с судебными процедурами по невыполнению нерезидентами условий по импортным и экспортным контрактам.

Повлияют ли изменения на курс

В теории, расширение возможностей для бизнеса работать с валютой должно создать дополнительный спрос на нее на межбанке, а следовательно — будет создавать дополнительное давление на гривну. Однако регулятор не видит таких рисков.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, предоставление бизнесу возможности рассчитываться по старым долгам не будет создавать дополнительного давления на валютный рынок, ведь эти операции разрешены в рамках инвестиционного лимита, привязанного к фактическому поступлению валюты.

С этим согласны и представители банков, с которыми пообщался «Минфин». «Новые нормы, скорее всего, не создадут дополнительного спроса на валюту, поскольку операции по пополнению капитала, финансированию представительств и другие осуществляются только в пределах уже привлеченных ресурсов», — объясняет директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын добавляет, что изменения не только не должны повлечь за собой отток валюты из страны, но и могут положительно повлиять на поступление средств по статье «прямые иностранные инвестиции». Другие послабления, по его словам, либо ограничены определенными лимитами, либо разрешаются по операциям, по предварительной оценке, у которых небольшие суммы по объемам.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что регулятор может даже еще увеличить лимиты на использование корпоративных карт, ведь нынешние изменения не существенны и их можно рассматривать, скорее, как испытания рынка, чтобы отследить реакцию.

Почему Нацбанк ослабляет ограничения

Как отмечает Анна Золотько, нынешние изменения происходят, в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию, которое НБУ принял еще летом 2023 года и согласовал с МВФ и международными партнерами.

Нынешние валютные послабления — не первые, которые вводит Нацбанк. Так, в мае прошлого года регулятор упразднил все валютные ограничения для импорта работ и услуг, а также разрешил покупать валюту и переводить ее за границу для уплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов. Из ограничений были выведены переводы за лизинг и аренду.

Тогда же предприятия получили возможность репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу. Правда, это касалось только выплат, начисленных за деятельность с начала прошлого года, а уже в ноябре регулятор добавил к этой процедуре ограничение, дескать, обнаружил злоупотребление ею.

«Поскольку предыдущий значительный этап послаблений происходил почти год назад, то мы уже ожидали в ближайшие недели нового этапа», — отмечает Александр Печерицын.

В настоящее время можно считать удачным для валютной либерализации благодаря росту валютных резервов Украины. По итогам апреля, они увеличились на 10% — до $46,7 млрд, и обновили исторический рекорд. Этого удалось добиться благодаря стабильному поступлению международной помощи вместе с наименьшими за год объемами чистой продажи валюты регулятором.

«Поскольку в мае прошлого года значительный этап валютных послаблений состоялся после одобрения финансового пакета помощи Соединенными Штатами, мы ожидаем, что значительное улучшение прогнозов резервов НБУ на этот год может также стимулировать внедрение вскоре дополнительных валютных послаблений», — прогнозирует Печерицын.

Дальнейшую либерализацию ожидает и Шевчишин: «Для повышения инвестиционной привлекательности Украины НБУ вынужден будет снимать ограничения. Лучше это делать пошагово, чтобы не сорвало кран. Ведь сейчас капитал „припаркован“ на выход и ждет только возможности. Выпустить его сиюминутно очень опасно, или даже невозможно», — отмечает эксперт.

Для кого введены новые ограничения

Вместе с либерализации регулятор параллельно ограничил некоторые валютные расходы за рубежом. Они будут касаться физических лиц, которым установили ежемесячный лимит в 500 тыс. грн на расчеты за границей валютными картами за ряд услуг. В частности, речь идет о:

рекламных услугах;

менеджменте и консалтинге;

юридических, бухгалтерских и аудиторских услугах;

профессиональных, личных и государственных услугах, которые не указаны в других категориях.

Это уже второе подобное ограничение. Весной прошлого года такой же лимит был установлен для выплат агентам и риелторам за границей.

Как объясняет регулятор, именно после этих ограничений расчеты по операциям с недвижимостью начали производиться с использованием кодов за предоставление услуг. Поэтому сейчас НБУ закрывает эту лазейку.

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Обычно в странах ЕС ставка риелтора колеблется от 1% до 7% стоимости объекта. Более подробно — сумма зависит от страны, цены и особенностей объекта. Если взять более высокий потолок, то лимита в эквиваленте около $12 тыс. хватит, чтобы рассчитаться за недвижимость ценой $171 тыс. Однако обычно риелторы берут меньше, поэтому для большинства покупателей недвижимости за рубежом эти лимиты проблем не создадут.