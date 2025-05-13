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13 мая 2025, 18:05 Читати українською

Украинцы скупают квартиры в Польше: почему волнуются польские риелторы

Продажи квартир иностранцам в Польше растут. Среди покупателей немало украинцев, пишет Rzeczpospolita. В прошлом году было проведено рекордное количество сделок — 17 330 на общую площадь 1 008 409,75 кв. м. Годом ранее — более 14 000.

Продажи недвижимости в Польше растут за счет иностранцев, среди которых немало украинцев, пишет Rzeczpospolita.

В 2023 году доля покупок недвижимости иностранцами составила около 6% на рынке продаж. Учитывая, что продажи в 2024 году упали, доля иностранцев среди покупателей может увеличиться до чуть более 10%, говорят польские аналитики по недвижимости.

Статистика показывает, что больше всего квартир купили украинцы, также немало квартир купили белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь купленных квартир составила 58,31 м².

Где покупают и почему

По данным МВД Польши, анализ последних лет показывает, что наиболее охотно иностранцы покупают жилье в Варшаве. В этом городе за прошлый год они купили 3 535 квартир. Краков и Вроцлав стали следующими популярными у иностранных покупателей крупными городами, где они покупали недвижимость. На Краков пришлась покупка 1 523 квартир, на Вроцлав — 1491.

Наибольшее количество помещений (жилых и коммерческих) по площади иностранцы купили в следующих воеводствах: Мазовецком (508 133,89 кв. м), Нижнесилезском (216 377,70 кв. м) и Малопольском (123 837,27 кв. м), — привели дополнительную статистику в МВД.

Причины интереса к крупным городам банальные: иностранцы чаще всего покупают квартиры в качестве инвестиций, в новых жилых комплексах, желая заработать. Другие (довольно большая группа) уже живут в Польше некоторое время и хотят тут обосноваться, поэтому решают купить себе квартиру.

Это актуально для украинцев, военная эмиграция из Украины, приехавшая в Польшу после 24 февраля 2022 года, в основном представляет собой представителей среднего класса с хорошим финансовым положением.

И особенно актуально для киевлян: в Киеве недвижимость до войны была дороже, чем в Варшаве. Многие иностранцы, включая украинцев, покупают квартиры за наличные, без кредитов.

Легко ли купить недвижимость в Польше

Те же, у кого нет достаточно средств, чтобы купить недвижимость сразу, пользуются кредитами.

В частности, программой «Безопасный кредит 2%», которая в 2023 году стимулировала рост покупок квартир. Ею воспользовались 3 044 иностранца (4,7% от общего количества выданных кредитов) — в основном граждане Украины — 2 215 кредитных договоров, 492 белоруса, 46 граждан Индии и 24 россиянина.

Приобретение квартир также облегчается архаичным Законом 1994 года о покупке недвижимости иностранцами. Им не нужно получать специальное разрешение на покупку, если квартира предназначена для собственных нужд и не находится в приграничной зоне.

Это касается, в частности, Сопота, Гданьска, Хеля или Крыницы-Морской, а Поморское воеводство чаще всего выбирают иностранцы, хотя им и необходимо подать заявление на получение разрешения.

По данным МВД, из 527 жилых и коммерческих помещений, находящихся в собственности иностранцев в 2024 году с разрешения Министерства внутренних дел и администрации, 364 помещения находились в Поморском воеводстве, указывает Министерство внутренних дел и администрации.

В 143 случаях Министерство внутренних дел и администрации вынесло отрицательное решение. К причинам относятся, например, отсутствие документального подтверждения источников денег для покупки или даже угроза безопасности. Проблема в том, что половина квартир в Польше были куплены без разрешения.

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Украинские посредники крадут предложения польских агентств

Влияние покупок иностранцев на польский рынок в настоящее время невелико, хотя оно может возрасти, полагают аналитики, поскольку миграционные процессы набирают обороты, все больше иностранцев, приехавших в Польшу несколько лет назад, теперь хотят купить здесь собственную квартиру.

Однако гораздо большее влияние на ситуацию на рынке аренды оказывают иностранцы, поскольку большинство из них начинают свой путь в Польше с аренды.

Большое количество иностранцев, проживающих в настоящее время в Польше, особенно граждан Украины и Беларуси (по оценкам, около 2 миллионов человек), создают значительный рынок аренды и продажи недвижимости.

На польском рынке появились новые посреднические агентства, которыми руководят граждане Украины, ориентирующие свое предложение в основном на клиентов из Восточной Европы. Они часто продвигаются через такие платформы, как Telegram. И по ним есть проблемы, поскольку они копируют предложения польских офисов без согласия или согласования.

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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
13 мая 2025, 20:01
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Паразити поїхали «розігрівати» ринки нерухомості в інші країни)))
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