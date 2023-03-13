Может ли Украина ввести евро вместо гривны без вступления в ЕС

После войны Украина получит шанс устойчивого развития экономики. Но, как показывает опыт предыдущих шоков, страна очень быстро возвращается в привычную струю. Что нужно сделать для того, чтобы Украина не попала обратно в ловушку путей, рассуждал Сергей Будкин, основатель инвестиционной компании FinPoint. «Минфин» выбрал ключевое.

Не все использовали свой шанс

Ловушка путей — это когда страна идет по какому-то своему пути, который, очевидно, ведет не туда, потом судьба ей дает шанс каким-то шоком — внутренним (революция), или внешним (кризис, война) — выйти из этого пути и изменить свою судьбу к лучшему, изменить свое общественное соглашение и перейти на траекторию догоняющего и опережающего роста, но страна снова и снова этот шанс упускает, и возвращается к своему привычному пути.

В мире немного стран, которые вышли из ловушки путей и трансформировали себя в течение относительно короткого промежутка времени, большинство из них — в Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Япония), но не только — та же Финляндия после Второй Мировой войны, сейчас к этим странам есть шанс присоединиться у Китая и Бразилии, хотя последние события в обеих странах, похоже, приведут их обратно к их историческим путям, различным в каждом из этих случаев, но которые на выходе дают один и тот же результат — низкий устоявшийся экономический рост, который не дает им возможности догнать 25−30 самых богатых стран мира.

Но, например, у Южной Африки был шанс — и она вернулась обратно в строй. У Колумбии был шанс отойти от традиционного латиноамериканского пути «армия — церковь — левые идеи», но сейчас, похоже, возвращается к нему.

В Российской Империи периодом возможного выхода из строя был 1917 год, но, по очень точному определению Бердяева, «с февраля по октябрь 1917 года перед восхищенным русским взглядом прошли парадом все возможные партии и идеи. И что же выбрал русский человек? То, что имел: царя и правительство».

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Путь для Украины

Окончание войны, каким бы оно ни было, даст шанс Украине выйти из колеи и перенайти себя как страну. Но, как показывает опыт предыдущих шоков (кризис 1997 года, первый Майдан, кризис 2008 года, второй Майдан), страна очень быстро возвращается к привычному пути.

Наша колея — это попытка приватизации власти без внимания на общественные настроения, разноформатные «любі друзі» около и у власти, а также абсолютная уверенность в том, что Европа и Штаты нам что-то должны, и потому или закроют глаза на что-то, или все равно дадут деньги, потому что куда они денутся, даже если мы не будем выполнять собственные обещания (вся история выполнения программ МВФ при каждом из президентов — лучшая этому иллюстрация).

Мое самое большое опасение того, что будет со страной после войны, заключается именно в том, что шанс на изменение общественного соглашения будет потерян, потому что страна снова прибегнет к любимому делу — попытаться немного обмануть доноров, чтобы деньги были, а для этого ничего не надо было делать. Чтобы подписать какие-то обязательства, выполнить из 15 первые два пункта, получить первый транш — и после этого решить, что можно больше ничего не делать, потому что как же мы можем все это выполнять?

Или МВФ согласится на то, что мы что-то не выполним, а если не согласится — это не мы, это они выставили нам такой список условий, ну, а что мы под ним подписались — деньги нужны были, транш, думали, что потом как-то пропетляем.

А параллельно с этим будут идти инвестиции из разных источников. И частные иностранные инвесторы года через два-три, когда романтизм в отношении Украины спадет, а бизнес нужно будет делать, найдут себя в том положении, в котором нашли себя предыдущие поколения иностранных инвесторов.

Я думаю, многие знают примеры таких инвестиций — Львовская Табачная Фабрика, Вудинвест, PORR Украина, Одесский пивзавод «Черномор». И иностранцы столкнутся с нашей правоохранительной и судебной системой — и после этого столкновения слово «Украина» с их карты мира просто исчезнет.

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Как выйти из колеи

Чем дальше, тем больше думаю о том, что нужно сделать для того, чтобы наконец выйти из колеи и начать движение устойчивого развития экономики. Именно устойчивого, чтобы, как Польша — за исключением двух лет, прирост ВНП близок к среднему 4,2% за период с 1995 по 2022 год. И сделать то, что было бы гарантией выхода из колеи навсегда, что-то кардинальное, необратимое и вместе что-то такое, что можно объяснить рядовому гражданину и он это поддержит.

1. Судебная система

Я не знаю, нужно ли убеждать кого-то в том, что наша судебная система — огромный тормоз развития страны.

Правящая верхушка, слава Богу, у нас меняется, но каждая новая власть воспринимает судебную систему как инструмент реализации именно своей воли. Помните ли вы хоть один большой процесс (прежде всего, экономического характера), который власть проиграла?

Именно поэтому у нас нет нормальных акционерных договоров, нет нормальной практики частно-государственного партнерства и т. д, и т. п.

Но ведь мы же хотим в ЕС? Поэтому, кто нам мешает сразу, уже сегодня, принять закон о том, что высшая судебная инстанция в стране — European Court of Justice? Который нам все равно придется принимать тогда, когда мы будем (дай Бог) присоединяться к ЕС, потому что примат общеевропейской судебной инстанции над национальными является одним из камней преткновения ЕС. И также принять закон о назначении судей, который копировал бы законы, которые есть и действуют в ЕС. Аргумент о том, что таким образом мы будем уступать часть суверенитета, в этом случае не подходит, потому что мы все равно это будем делать и уступать эту часть суверенитета, если мы идем в ЕС.

При этом объяснить необходимость этого рядовому гражданину очень просто, а возможность апелляции к ECJ, как последней судебной инстанции, очень повысит инвестиционную привлекательность послевоенной Украины.

Альтернативный вариант — принять закон о том, что высшая судебная инстанция в Украине — High Court of Justice в Лондоне. Потому что они все равно являются последней инстанцией в подавляющем большинстве экономических «разборок» в стране, в которой главным иностранным инвестором является Кипр, поэтому, с точки зрения частных акционеров украинских компаний, это будет просто фиксацией фактического статуса кво, а государству придется подумать дважды перед тем, как подавать в суд на иностранного инвестора.

Здесь также много прецедентов — Privy Council в Лондоне и до сих пор является самой высокой судебной инстанцией для многих стран, которые были британскими колониями, а Сингапур сознательно вернул эту норму в свое законодательство после того, как отделился от Малайзии в 1963 году (она была, когда Сингапур был колонией, затем была аннулирована, потому что Сингапур стал штатом Малайзии), чтобы дать иностранным инвесторам уверенность в беспристрастности судебной системы острова-государства, и она действовала до 1993 года, когда Сингапур решил, что эту норму можно отменить, потому что уровень доверия к судебной системе Сингапура уже достаточно высокий.

2. Гривна

Стране также никто не запрещает ввести евро, как свою единственную денежную единицу. В мире много примеров того, что страны используют валюту другой страны, как единую денежную единицу, — Черногория использует евро (хотя не является членом ЕС), Панама и Эквадор используют американский доллар, а многие страны Тихого океана используют австралийский или новозеландский доллар.

Всех их объединяет одно — желание поставить себя в такие условия, в которых у страны нет выбора, нежели балансировать свой бюджет, потому что возможности напечатать немного денег у нее просто нет — эмиссионный центр находится за пределами страны. В результате, например, у Эквадора темпы роста экономики больше, чем средние в Латинской Америке.

После войны у страны будет очень большой риск того, что, в условиях огромного притока инвестиций и связанного с ними притока валюты, гривна может слишком укрепиться в отношении мировых валют, и наша экономика потеряет конкурентоспособность.

Или другой риск — того, что ради того, чтобы курс не рос, напечатают много гривны, а затем поток инвестиций пересохнет, как он это уже делал в прошлые годы, валютные накопления страна проест (как показывает опыт «крепких хозяйственников» — для этого много времени не надо), вся эта напечатанная в сытые год-два гривна останется на рынке и будем снова вспоминать прошлое с его 176 000 купонокарбованцами за доллар.

Введение в обращение евро, как единственного законного средства платежа в стране, приведет к тому, что страна будет поставлена перед необходимостью иметь сбалансированный бюджет, иностранным инвесторам не нужно будет размышлять над тем, как защититься от рисков скачков курса валюты, а вкладчики банков почувствуют себя более защищенными.