Международные переводы: как выгодно отправить деньги за границу или получить их в Украине

В условиях полномасштабной войны Нацбанк существенно ограничил возможности для перевода средств за границу, чтобы не допустить отток валюты. А вот потребность в заграничных переводах, наоборот, растет из-за большого количества украинцев, которым пришлось уехать из Украины. «Минфин» решил разобраться, как безопасно и дешево можно сейчас перевести средства.

Перевод средств за границу

В настоящее время существует немного способов перевести средства за границу. Причина этого — установленные НБУ ограничения. По факту можно использовать один из следующих инструментов.

SWIFT-перевод

Ограничение SWIFT-переводов для физических лиц было одним из первых, введенных регулятором после начала полномасштабного вторжения. Сохраняются строгие правила и по сей день.

Сейчас по Украине такой перевод можно осуществить в пределах своих счетов, или же на счета родственников первой линии (родители, муж или жена, дети) при наличии подтверждающих документов.

Также SWIFT-перевод можно осуществить за границу, но только для ограниченного круга целей, которые определил регулятор:

покупка отдельных категорий товаров для ВСУ;

оплата обучения (средства должны направляться именно учебным заведениям, а не посредникам) или создание условий для обучения, например, оплата за проживание, страхование и т. п. ;

; лечение в медицинских учреждениях или проведение реабилитации;

оплата транспортировки больных или расходы, связанные со смертью граждан;

уплата алиментов;

выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

Если перевод подпадает под указанные критерии, его можно провести через украинский банк. Комиссия по SWIFT-переводу, например, в Абанке составляет 0,5% от суммы + $12.

P2P-переводы

В условиях ограничения SWIFT самый простой способ перевести средства за границу — осуществить P2P-перевод со своей валютной карты на карту в иностранном банке. Для таких переводов регулятор установил лимит до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц. То есть ориентировочно ежемесячно можно перевести до $2,5 тыс.​

Здесь следует учитывать, что такой перевод можно осуществлять исключительно с валютных карт. Если же такой карты нет, ее нужно сначала открыть (подойдет и виртуальная) и положить на нее валюту, или купить ее с гривневой карты. К счастью, с этим сейчас проблем быть не должно, еще в прошлом году НБУ ослабил ограничения и разрешил покупать «виртуальную» валюту в одном банке на сумму до 50 тыс. грн в месяц.

Тем не менее следует помнить и еще об одной особенности валютных P2P-переводов. Если с украинскими банками в пределах лимита проблем быть не должно, то это еще не означает, что зарубежный банк получателя проведет такой перевод. Этот вопрос следует уточнять перед отправкой средств.

За P2P-переводы банки, конечно, тоже устанавливают комиссию. Например, в Абанке она составляет 2% от суммы.

Если же у получателя за границей есть гривневая карта украинского банка, то здесь особых проблем с переводом денег на нее за границу не будет — в этом случае будут действовать те же правила, что и в пределах страны. В зависимости от банка, лимит таких переводов может составлять от $10 до $25 тыс. в месяц в эквиваленте.

Осуществить же перевод с гривневой карты на валютную иностранного банка пока невозможно.

Наличные

Сохраняется у украинцев и возможность вывоза наличных денег за границу — без декларирования это можно сделать на сумму в эквиваленте до 10 тыс. евро. Для больших сумм необходимо подтверждать происхождение средств — это могут быть квитанции об их снятии с собственного банковского счета или договор купли-продажи валюты.

В Украине работает большое количество криптообменников, которые принимают наличные, поэтому лимитов на переводы у них фактически нет. Средства здесь можно положить как на свой криптосчет, так и сразу перевести другому человеку.

В то же время такие операции находятся в серой зоне регулирования и остаются рискованными, ведь можно попасться на удочку мошенников. К примеру, как сообщал «Минфин», недавно один из покупателей крипты потерял на такой операции $32 тыс.

Кроме этого, криптообменники часто берут комиссию за свои операции (обычно около 1%) или зарабатывают на разнице курсов купли/продажи.

Перевод средств в Украину

В отличие от вывода средств, их перевод в Украину не попал под ограничения регулятора, что вполне логично, ведь государство заинтересовано в притоке валюты.

По оценкам НБУ, в прошлом году в Украину было переведено $11,4 млрд. Эта сумма меньше, чем в 2022 году, когда в страну перевели $12,6 млрд, не говоря уже о довоенном 2021-м ($14 млрд).

Сумма этих переводов включает как официальные каналы (банки и международные системы переводов), так и неофициальную передачу денег «из рук в руки». Больше всего средств в Украину пришло из Польши — около 37% от общей суммы, далее следуют США (10,7%) и Чехия (8,6%).

Если смотреть на переводы только через официальные каналы, то здесь, по данным регулятора, больше всего переводов пришло из США и Великобритании.

Из Польши же через общую границу более удобно передавать наличку. Без письменного декларирования при въезде в Украину можно перевозить ту же сумму, что и при выезде — эквивалент 10 тыс. евро. По оценкам НБУ, всего на неофициальные каналы приходится около 44% валютных переводов.

Если же пользоваться официальными каналами, то здесь следует рассмотреть следующие варианты:

SWIFT-перевод

Для получения средств через этот инструмент никаких ограничений на сумму получения не установлено.

Комиссию за SWIFT-перевод обычно платит отправитель, а потому, если перевод происходит из-за границы, то она будет зависеть от банка в другой стране. За зачисление средств комиссия тоже возможна, поэтому лучше этот вопрос уточнять у своего финучреждения. В то же время, без проблем можно найти банк, который не берет ни одной платы за зачисление этих средств, например, это касается Абанка. Но если получатель решит забрать наличные деньги из такого перевода, то в этом случае комиссия учреждения будет составлять 0,9% от суммы.

В качестве альтернативы SWIFT, можно использовать европейскую систему переводов SEPA. Получить благодаря ей можно евро или гривну. Комиссии в этой сети тоже зависят от конкретного зарубежного банка, но они обычно ниже, чем у SWIFT, и колеблются в пределах 0,1−0,5% от суммы.

За зачисление переводов SEPA в Абанке также нет комиссии, но за снятие наличных придется отдать те же 0,9%.

Международные системы переводов

Их выбор в Украине достаточно значительный. В прошлом году на этом рынке работали 35 платежных систем, из которых 26 — созданы резидентами, 9 — иностранными компаниями.

Лидер среди таких систем по переводам в Украину из-за рубежа — американская Western Union, на которую пришлось более 43% всех переводов, на второй позиции тоже представитель США — MoneyGram — 21,7%.

Обычно банки сотрудничают с рядом систем переводов, чтобы клиенты смогли выбрать более удобную именно для них. «Мы постоянно развиваем эту сферу и находим новых партнеров в разных странах, чтобы сделать возможность отправки средств на карты нашего банка еще более выгодной. Недавно начали сотрудничать с канадским финтехом Remitbee, на стадии переговоров сотрудничество с несколькими другими компаниями из других стран, пока не будем раскрывать, каких именно, но работа в этом направлении ведется постоянно», — рассказал «Минфину» руководитель департамента международных переводов Абанка Александр Плутов.

В Абанке на данный момент доступно зачисление средств через такие международные системы:

Western Union,

MoneyGram,

Ria Money Transfer,

Welsend,

IntelExpress,

Payoneer,

Remitbee.

Большинство из этих систем позволяют как обналичивание в отделениях, так и зачисление на карту. Хотя есть и исключение: например, Payoneer специализируется именно на пополнении карточных счетов, а IntelExpress предполагает только получение средств в отделениях.

Комиссии за перевод устанавливает не банк, а сами системы, и зависят они от сочетания нескольких факторов, например, суммы перевода, способа получения средств и как их переводит отправитель, и страны отправления. Например, если будет осуществляться перевод $5 тыс. через Western Union, то комиссия может составлять и несколько десятков долларов при переводе с банковского счета, но и около двух сотен, если перевод с дебетовой или кредитной карты.

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В целом современные технологии позволяют использовать широкий перечень инструментов перевода средств, и для конкретных целей и условий всегда можно подобрать оптимальный.