Вслед за крупными банками резать ставки по вкладам начали и финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн. За последние две недели таких банков было шесть, один банк также снизил и доходность вкладов в СКВ. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам небольшие банки — в свежем обзоре «Минфина».
Малые банки начали повышать доходность 3-месячных депозитов
По оперативным данным Нацбанка в апреле депозитные портфели банков выросли на 2% м/м. Портфель депозитов физлиц увеличился за этот период на 1,6%: по состоянию на апрель в отечественных банках было аккумулировано 1,097 трлн грн украинцев.
Увеличение традиционно происходило за счет вкладов в нацвалюте: депозиты населения в гривне за месяц увеличились почти на 14 млрд грн (2%), а их общая сумма составила 723,17 млрд грн. И это при том, что доходность вкладов продолжает сокращаться.
Гривневые ставки для новых вкладчиков-физлиц, по данным НБУ , в апреле уменьшились до 11,2% годовых с 11,3% в марте. В СКВ они остались без изменений, на уровне 1% годовых.
Эта тенденция сохранилась и в мае. Средние ставки небольших банков-участников депозитного обзора «Минфина» за две недели этого месяца сократились. Исключение — вклады на 3 месяца, средняя доходность которых, наоборот, выросла на 0,01 п.п. м/м — до 14,4% годовых.
Самую высокую доходность небольшие банки-участники обзора предлагали в мае по вкладам на год (14,98% годовых) и 9 месяцев (14,57% годовых). Средние ставки на полугодовые вклады сократились на 0,26 п.п. м/м — до 14,57% годовых.
Как банки меняли ставки
Наиболее радикально среди нынешних участников обзора пересмотрел ставки Полтава-банк: финучреждение порезало сразу все ставки на 2 п.п. Ставки на полгода и 9 месяцев теперь равны 14% годовых, на год — 14,5% годовых.
Мотор-банк отнял 1,5 п.п. от доходности ставок 3-месячных вкладов и теперь платит по ним 11% годовых, сейчас это самое низкое предложение в банке. На 1 п.п. банк снизил доходность полугодовых вкладов, на которых теперь можно заработать 12% годовых. Ставки по вкладам на 9 и 12 месяцев похудели на 0,5 п.п. — до 12,5% годовых.
Банк инвестиций и сбережений порезал все ставки на 1 п.п. Самая высокая ставка сохраняется на короткие 3-месячные депозиты — 15% годовых. По депозитам на другие сроки банк платит 14,75% годовых.
РВС Банк уменьшил доходность всех вкладов в гривне на 1 п.п. Больше сейчас банк платит по самым длительным вкладам на год — 15,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 3 месяца (14% годовых). Банк также снизил ставки в долларе и евро. В обеих валютах он отнял по 0,25 п.п. от доходности вкладов на полгода и год, и 0,1 п.п. — от доходности вкладов на 3 месяца. Ставки в долларе и евро в банке одинаковые, на уровне 1,75% годовых по вкладам на год, 1,25% годовых — на полгода и 0,7% годовых — на 3 месяца.
Кристалбанк на этот раз также снижал ставки в гривне. Причем больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев, отняв от них по 1 п.п. Доходность вкладов на 3 и 6 месяцев уменьшилась на 0,25 п.п. Больше всего банк платит по депозитам на 3 месяца — 16,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 9 месяцев — 14,5% годовых.
Альтбанк снизил доходность единственного срочного вклада, который он предлагает: ставка 6-месячного депозита похудела на 0,5 п.п. — до 15% годовых.
Самую высокую доходность по трехмесячным вкладам предлагает банк Агропросперис — 18% годовых, 17% годовых платит Асвио банк, 16,5% годовых можно заработать в Кристалбанке.
Самую высокую ставку, которая сейчас есть среди небольших банков по вкладам на 6 месяцев, предлагает Асвио — 16% годовых. 15,75% годовых можно получить в Кредитвест Банке и Кристалбанке. 15,5% годовых предлагает по этим срочным вкладам Агропросперис.
По вкладам на 9 месяцев самые привлекательные предложения можно найти в банках Агропросперис, Кредитвест Банк и МИБ (15,5% годовых).
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,60%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|РВС Банк
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|14,50%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|5,00%
|-
|Поликомбанк
|15,40%
|-
|14,80%
|-
|14,40%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|Украинский капитал*
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|0,01%
|-
|14,75%
|1,00%
|14,75%
|1,00%
|14,75%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|-
|-
|Кристалбанк*
|14,75%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|15,75%
|0,25%
|16,50%
|0,25%
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,50%
|2,00%
|14,00%
|2,00%
|14,00%
|2,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|0,50%
|12,50%
|0,50%
|12,00%
|1,00%
|11,00%
|1,50%
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|14,00%
|-
|14,25%
|-
|10,25%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|14,15%
|-
|13,60%
|-
|15,80%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|3,20%
|-
|-
|-
|2,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|Коминвестбанк
|2,50%
|0,28%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,35%
|-
|2,35%
|-
|2,35%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|0,25%
|0,70%
|0,10%
|0,12%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|0,10%
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Коминвестбанк
|2,22%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|РВС Банк
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|0,25%
|0,70%
|0,10%
|0,12%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
С методикой исследования можно ознакомиться тут.
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