Малые банки начали повышать доходность 3-месячных депозитов

Вслед за крупными банками резать ставки по вкладам начали и финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн. За последние две недели таких банков было шесть, один банк также снизил и доходность вкладов в СКВ. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам небольшие банки — в свежем обзоре «Минфина».

По оперативным данным Нацбанка в апреле депозитные портфели банков выросли на 2% м/м. Портфель депозитов физлиц увеличился за этот период на 1,6%: по состоянию на апрель в отечественных банках было аккумулировано 1,097 трлн грн украинцев.

Увеличение традиционно происходило за счет вкладов в нацвалюте: депозиты населения в гривне за месяц увеличились почти на 14 млрд грн (2%), а их общая сумма составила 723,17 млрд грн. И это при том, что доходность вкладов продолжает сокращаться.

Гривневые ставки для новых вкладчиков-физлиц, по данным НБУ , в апреле уменьшились до 11,2% годовых с 11,3% в марте. В СКВ они остались без изменений, на уровне 1% годовых.

Эта тенденция сохранилась и в мае. Средние ставки небольших банков-участников депозитного обзора «Минфина» за две недели этого месяца сократились. Исключение — вклады на 3 месяца, средняя доходность которых, наоборот, выросла на 0,01 п.п. м/м — до 14,4% годовых.

Самую высокую доходность небольшие банки-участники обзора предлагали в мае по вкладам на год (14,98% годовых) и 9 месяцев (14,57% годовых). Средние ставки на полугодовые вклады сократились на 0,26 п.п. м/м — до 14,57% годовых.

Как банки меняли ставки

Наиболее радикально среди нынешних участников обзора пересмотрел ставки Полтава-банк: финучреждение порезало сразу все ставки на 2 п.п. Ставки на полгода и 9 месяцев теперь равны 14% годовых, на год — 14,5% годовых.

Мотор-банк отнял 1,5 п.п. от доходности ставок 3-месячных вкладов и теперь платит по ним 11% годовых, сейчас это самое низкое предложение в банке. На 1 п.п. банк снизил доходность полугодовых вкладов, на которых теперь можно заработать 12% годовых. Ставки по вкладам на 9 и 12 месяцев похудели на 0,5 п.п. — до 12,5% годовых.

Банк инвестиций и сбережений порезал все ставки на 1 п.п. Самая высокая ставка сохраняется на короткие 3-месячные депозиты — 15% годовых. По депозитам на другие сроки банк платит 14,75% годовых.

РВС Банк уменьшил доходность всех вкладов в гривне на 1 п.п. Больше сейчас банк платит по самым длительным вкладам на год — 15,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 3 месяца (14% годовых). Банк также снизил ставки в долларе и евро. В обеих валютах он отнял по 0,25 п.п. от доходности вкладов на полгода и год, и 0,1 п.п. — от доходности вкладов на 3 месяца. Ставки в долларе и евро в банке одинаковые, на уровне 1,75% годовых по вкладам на год, 1,25% годовых — на полгода и 0,7% годовых — на 3 месяца.

Кристалбанк на этот раз также снижал ставки в гривне. Причем больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев, отняв от них по 1 п.п. Доходность вкладов на 3 и 6 месяцев уменьшилась на 0,25 п.п. Больше всего банк платит по депозитам на 3 месяца — 16,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 9 месяцев — 14,5% годовых.

Альтбанк снизил доходность единственного срочного вклада, который он предлагает: ставка 6-месячного депозита похудела на 0,5 п.п. — до 15% годовых.

Самую высокую доходность по трехмесячным вкладам предлагает банк Агропросперис — 18% годовых, 17% годовых платит Асвио банк, 16,5% годовых можно заработать в Кристалбанке.

Самую высокую ставку, которая сейчас есть среди небольших банков по вкладам на 6 месяцев, предлагает Асвио — 16% годовых. 15,75% годовых можно получить в Кредитвест Банке и Кристалбанке. 15,5% годовых предлагает по этим срочным вкладам Агропросперис.

По вкладам на 9 месяцев самые привлекательные предложения можно найти в банках Агропросперис, Кредитвест Банк и МИБ (15,5% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.