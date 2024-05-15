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15 мая 2024, 14:30 Читати українською

Малые банки начали повышать доходность 3-месячных депозитов

Вслед за крупными банками резать ставки по вкладам начали и финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн. За последние две недели таких банков было шесть, один банк также снизил и доходность вкладов в СКВ. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам небольшие банки — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 20 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 16,60% - - - 16,00% - 17,00% - - - Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 18,00% - - - Коминвестбанк 16,20% - - - - - - - - - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - РВС Банк 15,50% 1,00% - - 14,50% 1,00% 14,00% 1,00% 5,00% - Поликомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - - Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,75% - 15,50% - - Украинский капитал* 15,00% - 15,00% - 15,00% - 16,00% - 0,01% - Банк инвестиций и сбережений 14,75% 1,00% 14,75% 1,00% 14,75% 1,00% 15,00% 1,00% - - Кристалбанк* 14,75% 1,00% 14,50% 1,00% 15,75% 0,25% 16,50% 0,25% 6,00% - Юнекс банк 14,75% - 14,50% - 14,50% - 14,00% - - - Полтава-Банк 14,50% 2,00% 14,00% 2,00% 14,00% 2,00% - - 0,01% - Пиреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - - Мотор-Банк 12,50% 0,50% 12,50% 0,50% 12,00% 1,00% 11,00% 1,50% - - Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - - Индустриалбанк - - 14,00% - 14,25% - 10,25% - - - Клиринговый Дом - - 14,15% - 13,60% - 15,80% - - - Альтбанк - - - - 15,00% 0,50% - - 5,50% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

По оперативным данным Нацбанка в апреле депозитные портфели банков выросли на 2% м/м. Портфель депозитов физлиц увеличился за этот период на 1,6%: по состоянию на апрель в отечественных банках было аккумулировано 1,097 трлн грн украинцев.

Увеличение традиционно происходило за счет вкладов в нацвалюте: депозиты населения в гривне за месяц увеличились почти на 14 млрд грн (2%), а их общая сумма составила 723,17 млрд грн. И это при том, что доходность вкладов продолжает сокращаться.

Гривневые ставки для новых вкладчиков-физлиц, по данным НБУ , в апреле уменьшились до 11,2% годовых с 11,3% в марте. В СКВ они остались без изменений, на уровне 1% годовых.

Эта тенденция сохранилась и в мае. Средние ставки небольших банков-участников депозитного обзора «Минфина» за две недели этого месяца сократились. Исключение — вклады на 3 месяца, средняя доходность которых, наоборот, выросла на 0,01 п.п. м/м — до 14,4% годовых.

Самую высокую доходность небольшие банки-участники обзора предлагали в мае по вкладам на год (14,98% годовых) и 9 месяцев (14,57% годовых). Средние ставки на полугодовые вклады сократились на 0,26 п.п. м/м — до 14,57% годовых.

Как банки меняли ставки

Наиболее радикально среди нынешних участников обзора пересмотрел ставки Полтава-банк: финучреждение порезало сразу все ставки на 2 п.п. Ставки на полгода и 9 месяцев теперь равны 14% годовых, на год — 14,5% годовых.

Мотор-банк отнял 1,5 п.п. от доходности ставок 3-месячных вкладов и теперь платит по ним 11% годовых, сейчас это самое низкое предложение в банке. На 1 п.п. банк снизил доходность полугодовых вкладов, на которых теперь можно заработать 12% годовых. Ставки по вкладам на 9 и 12 месяцев похудели на 0,5 п.п. — до 12,5% годовых.

Банк инвестиций и сбережений порезал все ставки на 1 п.п. Самая высокая ставка сохраняется на короткие 3-месячные депозиты — 15% годовых. По депозитам на другие сроки банк платит 14,75% годовых.

РВС Банк уменьшил доходность всех вкладов в гривне на 1 п.п. Больше сейчас банк платит по самым длительным вкладам на год — 15,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 3 месяца (14% годовых). Банк также снизил ставки в долларе и евро. В обеих валютах он отнял по 0,25 п.п. от доходности вкладов на полгода и год, и 0,1 п.п. — от доходности вкладов на 3 месяца. Ставки в долларе и евро в банке одинаковые, на уровне 1,75% годовых по вкладам на год, 1,25% годовых — на полгода и 0,7% годовых — на 3 месяца.

Кристалбанк на этот раз также снижал ставки в гривне. Причем больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев, отняв от них по 1 п.п. Доходность вкладов на 3 и 6 месяцев уменьшилась на 0,25 п.п. Больше всего банк платит по депозитам на 3 месяца — 16,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 9 месяцев — 14,5% годовых.

Альтбанк снизил доходность единственного срочного вклада, который он предлагает: ставка 6-месячного депозита похудела на 0,5 п.п. — до 15% годовых.

Самую высокую доходность по трехмесячным вкладам предлагает банк Агропросперис — 18% годовых, 17% годовых платит Асвио банк, 16,5% годовых можно заработать в Кристалбанке.

Самую высокую ставку, которая сейчас есть среди небольших банков по вкладам на 6 месяцев, предлагает Асвио — 16% годовых. 15,75% годовых можно получить в Кредитвест Банке и Кристалбанке. 15,5% годовых предлагает по этим срочным вкладам Агропросперис.

По вкладам на 9 месяцев самые привлекательные предложения можно найти в банках Агропросперис, Кредитвест Банк и МИБ (15,5% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,60% - - - 16,00% - 17,00% - - -
Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 18,00% - - -
Коминвестбанк 16,20% - - - - - - - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
РВС Банк 15,50% 1,00% - - 14,50% 1,00% 14,00% 1,00% 5,00% -
Поликомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,75% - 15,50% - -
Украинский капитал* 15,00% - 15,00% - 15,00% - 16,00% - 0,01% -
Банк инвестиций и сбережений
 14,75% 1,00% 14,75% 1,00% 14,75% 1,00% 15,00% 1,00% - -
Кристалбанк* 14,75% 1,00% 14,50% 1,00% 15,75% 0,25% 16,50% 0,25% 6,00% -
Юнекс банк 14,75% - 14,50% - 14,50% - 14,00% - - -
Полтава-Банк 14,50% 2,00% 14,00% 2,00% 14,00% 2,00% - - 0,01% -
Пиреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% 0,50% 12,50% 0,50% 12,00% 1,00% 11,00% 1,50% - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 14,00% - 14,25% - 10,25% - - -
Клиринговый Дом - - 14,15% - 13,60% - 15,80% - - -
Альтбанк - - - - 15,00% 0,50% - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - -
Коминвестбанк 2,50% 0,28% - - - - - - - -
Банк инвестиций и сбережений
 2,35% - 2,35% - 2,35% - 1,85% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,75% 0,25% - - 1,20% 0,25% 0,70% 0,10% 0,12% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% 0,10% - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,22% - - - - - - - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
РВС Банк 1,75% 0,25% - - 1,20% 0,25% 0,70% 0,10% 0,12% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.04.2024−14.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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