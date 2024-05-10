В Одессе мошенники обманули мужчину на $32 000 при попытке приобрести криптовалюту. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в полиции.
Житель Одессы потерял $32 тысячи из-за фейковой сделки на Binance
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По словам потерпевшего, он увидел в Telegram ссылку на смартконтракт для покупки криптовалюты Lifeform (LFT) через криптовалютную биржу Binance.
Перейдя по фейковой ссылке, мужчина совершил три транзакции через Web3-кошелек на общую сумму $32 000.
В службе поддержки Binance подтвердили, что ссылка, по которой перешел пользователь, была мошеннической.
Решается вопрос о внесении материалов дела в Единый реестр досудебных расследований Украины.
Источник: Минфин
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