Стать подрядчиком и еще 5 способов присоединиться к восстановлению страны

В восстановлении уже участвуют тысячи украинцев. А может быть еще больше задействовано. О том, как присоединиться к восстановлению страны, ЭП рассказала Елена Шуляк, глава комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. «Минфин» выбрал главное.

Предоставить информацию о разрушениях и восстановить жилье

Первое, без чего невозможно восстановление, — расчет повреждений и анализ потребностей восстановления. Вся архитектура законодательных и цифровых решений для восстановления началась с Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Это, в то же время, единственная база официальных верифицированных данных о повреждениях в результате войны, источник для анализа масштабов разрушений для разработки планов восстановления, а также инструмент для выплаты компенсаций гражданам, имущество которых пострадало.

530 тыс. граждан уже внесли информацию об их поврежденном жилье. На данном этапе в комиссии по выплате компенсаций по программе «єВідновлення» поступило 50 тыс. официальных заявлений, из которых 26 тыс. согласовано. Речь идет о 1,7 млрд грн, которые уже скоро будут потрачены на строительные материалы и услуги непосредственно гражданами.

В то же время, более 142 семьи уже получили сгенерированные жилищные сертификаты на приобретение нового жилья, в качестве компенсации за уничтоженное. Посредством сертификатов они самостоятельно выберут жилье из предложений на рынке.

Граждане «собственными руками» восстанавливают свое жилье или выбирают его, формируя спрос на рынках недвижимости и строительных материалов. Именно такая логика была заложена при разработке нами соответствующего законодательства о предоставлении компенсаций.

Присоединиться к работе программы «єВідновлення» и восстановлению

Основным драйвером работы программы «єВідновлення» является само местное самоуправление и активные граждане на местах. Речь идет о работе комиссий, которые верифицируют данные о разрушении, и принимают решение о предоставлении компенсации, ее объемах и т. д.

30% участников комиссии должны быть из числа представителей общественности. Поэтому, у каждого есть возможность присоединиться к работе комиссий, что обеспечивает прозрачность работы и справедливые решения.

Также проводятся публичные консультации, на которых обсуждается ход программы, возникающие проблемы и способы их решения. В таком мероприятии уже приняли участие сотни людей из всех регионов страны, и это была открытая возможность для каждого, чтобы предложить конкретные шаги по улучшению программы «єВідновлення».

Не могу не упомянуть также программы комплексного восстановления, которые обязательно добавляются в единую государственную электронную систему в строительстве. После этого их выносят на общественные обсуждения, чтобы люди приобщались к внесению предложений при планировании дальнейшего развития общин.

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Принять участие в формировании НБУ проектов восстановления в системе DREAM

Цифровая система управления восстановлением DREAM призвана сделать процесс восстановления эффективным и прозрачным. Ключевым пользователем и бенефициаром системы являются территориальные общины.

Именно органы местного самоуправления вносят большинство проектов в систему и формируют Национальный банк проектов восстановления. Благодаря DREAM они смогут находить финансирование для проектов — ведь система работает, как цифровая мультидонорская платформа, где будут представители ключевых доноров и информация о возможности получения средств на восстановление от них.

Финансирование объектов восстановления в 2023 году уже происходило через подачу проектов в DREAM — в системе более 500 проектов восстановления, у которых есть определенные источники финансирования. Сейчас 150 общин в системе тестируют обновленный пользовательский модуль, вскоре расширенный функционал будет доступен для всех ОМС.

Мониторировать проекты в своей общине и во всей стране

Система DREAM постоянно совершенствуется, но с самого начала она задумывалась, как максимально инклюзивная. Речь идет о том, что каждый гражданин сможет стать ее активным пользователем — отслеживать проекты восстановления собственных общин и всей страны с помощью модуля электронной демократии (eDem).

Благодаря eDem можно будет вносить предложения в проекты, участвовать в голосованиях и опросах, в частности, по вопросам финансирования, объединяться в команды, обсуждать проекты, учиться лучшим практикам и т. д.

Конечная цель — максимальная открытость для всех граждан, как главных бенефициаров восстановления. В настоящее время идет работа над техническим воплощением функционала.

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Станьте подрядчиком в рамках проектов восстановления

Важный способ приобщиться к восстановлению — предоставление услуг и ресурсов отечественным бизнесом. Есть несколько способов стать подрядчиком — во-первых, по программе «єВідновлення».

Таким образом уже работают более трех тысяч предпринимателей и предприятий, более 80% из которых — ФОПы. Речь идет о подрядчиках, работающих по 15 МСС-кодам — это архитекторы, инженеры, плотники, электрики, кровельщики, продавцы различных видов строительной продукции.

Программа «єВідновлення» только набирает обороты, поэтому необходимость в подрядчиках будет только расти. Присоединиться к программе очень просто и быстро — через сервис «Дія».

Открытые возможности для бизнеса принять участие в тендерах на реализацию проектов Агентства восстановления, который реализует самые масштабные проекты восстановления. Также следует мониторить публичные закупки органов местного самоуправления, которые реализуют местные проекты. Все процессы публичных закупок происходят через Prozorro, так что бизнес может более активно приобщаться.

Присоединиться как специалист

Бизнес и специалисты в смежных для восстановления отраслях могут способствовать восстановлению разнообразными способами, и уже успешно это делают. Это можно увидеть на примере таких проектов, как RE:Ukraine System и Ro3kvit.

RE:Ukraine System инициирован архитектурно-дизайнерской студией Balbek Bureau и включает в себя проекты по строительству жилья для реинтеграции ВПЛ, сохранения самобытной архитектуры пострадавших от войны сел, системы защиты от повреждений для монументов, и других креативных и нужных инициатив.

Ro3kvit — это think tank из более чем 80 специалистов в сфере урбанистики, архитектуры, образования. Они фокусируются на разработке методологий, рекомендаций, образовательных материалов и обучающих программ по восстановлению для специалистов и представителей территориальных общин.

Также 6 украинских архитектурных бюро присоединились к восстановлению в рамках экспериментального проекта по комплексному восстановлению городов и сел. Каждая компания отвечает за один или несколько населенных пунктов и помогает им в разработке решений для восстановления. Это положительные примеры социально ответственного бизнеса, с которого следует брать пример.

Шаги для повышения стандартов к уровню ЕС — также способ приобщиться. Например, для воплощения ратифицированного Украиной 305 регламента ЕС по качеству строительной продукции, производители стройматериалов уже сегодня могут заполнять свои электронные кабинеты в ЕГЭССС, еще до того, как это станет обязательным.

Каждый украинский сегодня, так или иначе, может стать частью восстановления. Органы местного самоуправления восстанавливают общины, активные граждане следят за честностью и законностью процессов, бизнес приобщается разными способами, в частности, создавая рабочие места, а каждый работник вносит собственный вклад в совместное восстановление страны и приближает Победу.