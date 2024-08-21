Минфин - Курсы валют Украины

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21 августа 2024, 15:30 Читати українською

Курская операция: как она может помочь нашей экономике

Операция ВСУ в Курской области обострила для россиян существующие экономические риски и принесла новые. Впрочем, есть о чем подумать и Украине. На какие экономические аспекты Курской операции нужно немедленно обратить внимание украинскому правительству и почему, — рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран. «Минфин» выбрал главное.

Операція ЗСУ в Курській області загострила для росіян вже існуючи економічні ризики і принесла нові.

Какие козыри потеряла рф

Торги об активах закрыты

Лучшая новость — это значительное пополнение обменного фонда. История войн показывает, что при наличии дисбалансов при обмене пленными, одна из сторон начинает потом выторговать себе «лучшие условия завершения войны».

Учитывая бесспорную склонность россиян к терроризму, они вполне могли использовать существующий дисбаланс в переговорах о размораживании их активов или о снятии санкций с отдельных олигархов. Теперь этот сценарий заблокирован.

Инвесторы будут терять деньги

После того как война перешла на территорию россии, суверенные рейтинги России должны быть снижены. ВСУ, СБУ, СВР и другие наши силовые структуры уже неоднократно доказывали на практике, что в россии нет безопасных мест. Но теперь война официально перешла на территорию россии с обострением операционных рисков.

Первая ликвидация юридического лица произошла 8 августа, это была «Гайворонская молочная компания» (Белгородская область). Ликвидатор отметил, что компания понесла потери в размере 256 млн рублей из-за обстрелов.

Этому юридическому факту подходят данные об «авариях» на российских НПЗ, что привело к выводу 17−20% производственных мощностей. Так что риск для инвесторов потерять средства в россии возрос.

Торговля с Китаем усложнится

Поскольку рф давно выперли с международных долговых рынков, то в принципе в кремле не будут обращать внимание на действия международных рейтинговых агентств (РА). Дальнейшие действия международных РА по отношению к рф — это скорее уже окончательное разрушение ее репутации.

Впрочем, обострение операционных рисков в россии должны принять во внимание китайские РА — China Lianhe Credit Rating и China Chengxin International Credit Rating Group.

Рейтинги в КНР в большей степени используются в торговле, чем в ЕС или США. А операционные риски для Курской и, как видим, Белгородской области вполне реальны.

Снижение российских рейтингов в КНР еще больше усложнит торговлю между рф и КНР, я уже не говорю о судьбе российских компаний на Гонконгской бирже.

Какие плюсы и минусы для Украины и что нужно сделать

При развертывании Курской операции неизбежно возникает вопрос расходов на поддержание жизнедеятельности городов и поселков, где осталось много людей. Это не только эффект от человечности ВСУ, но и требования Женевской конвенции.

Если процесс затянется, а такие признаки есть, то обеспечение новых территорий превращается в финансовую проблему. По-моему, ее можно решить с минимальными затратами для Украины, а успешность решения проблем граждан в Курской области может сильно влиять на темпы продвижения ВСУ.

Если население поймет, что с приходом ВСУ никуда не исчезает их благосостояние, сопротивление местного населения может превратиться в сотрудничество. Поэтому при затягивании военной кампании в Курской области нужно принимать несколько мер и учитывать несколько рисков:

1. Верховная Рада должна определить правовой статус граждан. Вряд ли нужно следовать примеру рф и раздавать там наши паспорта, но статус временной защиты (по аналогии с выдаваемым странами ЕС) предоставить нужно всем, кто в этом нуждается.

2. Необходимо срочно расширять гривневую зону. Это значительно минимизирует расходы по поддержке населения на новых территориях. Тем, кто получит статус, нужно назначить социальные выплаты в гривнах, а ВСУ обеспечить гривной для покупки местных пищевых продуктов и других вещей.

Назначение таких временных выплат бояться не нужно. В селах и городках, которые перешли под контроль Украины, остались товарные запасы, поэтому небольшая эмиссия гривны будет покрыта (обеспечена) товарными запасами и услугами, которые есть на новых территориях.

3. Конечно, можно посчитать баланс между товарным наполнением и необходимыми социальными выплатами, но скорее всего при мгновенном вытеснении рубля из обращения баланс будет в пользу Украины.

Если упростить ситуацию, представьте, что эти территории целых 6−12 месяцев что-то производили за рубли, а теперь им за эти товары-услуги начали предоставлять гривны.

Наше государство предоставляет полиграфическую продукцию НБУ в обмен на реальные товарные запасы. Старт денежного обращения в гривне компенсирует нам расходы на социальную помощь местным эмиссионным доходом, уже покрытым товарами и услугами.

4. С грустью увидел, что отдельные склады розничных торговых сетей просто растаскиваются местными. Это неправильно. Все товарные запасы было бы желательно сберечь и продавать их уже за гривны.

Тогда будет больше граждан россии, заинтересованных получить временную защиту украинской власти без въезда в Украину, и произойдет расширение зоны обращения гривны.

5. Уже в следующем году, когда в ЕС начнется конфискация активов центрального банка россии, подчиненные путина побегут в европейские суды, но там их ожидает сюрприз.

Председатель ЦБР и один из ее заместителей командуют военно-полевым банком россии, который юридически является департаментом ЦБР. Именно этот департамент ЦБР обеспечивает наличное обращение рубля на наших оккупированных территориях и обслуживал воинские части армии РФ. Доказательств участия ЦБР в войне с Украиной множество.

Чтобы не создавать нечто подобное, наше правительство могло бы поручить срочную организацию обращения гривны на новых территориях одному из небольших государственных банков, например, недавно перешедших в собственность ФГИУ.

Действовать нужно быстро, пока товарные запасы на наших новых территориях не вывезли в рф или не использовали за рубли.

Если не решить вопрос за 2−3 недели, то, скорее всего, в зоне ответственности нашего правительства окажется еще одна группа социально незащищенных лиц, которые не выехали из Курской области, а это уже будут реальные расходы для бюджета.

Автор:
Шапран Виталий
Финансовый аналитик Шапран Виталий
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Комментарии - 1

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bosyak
bosyak
21 августа 2024, 16:53
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Не знаю, але дуже цікаво, по міжнародним законам, ми маємо право проводити репараційні заходи на курщині? Там же є державна власність росії.
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