Курс валют в середине весны: может ли доллар протестировать 40 грн, и что будет с евро

Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет очень напряженно, хотя и интересно. У бизнеса начинаются расчеты з бюджетом, неопределенность с финансовой помощью США сохраняется. Какие еще события будут играть «за» и «против» гривны, и определять активность на валютном рынке 15−19 апреля — в свежем прогнозе «Минфина».

Если анализировать все позитивные и негативные факторы для гривны на валютном рынке в середине апреля, то можно говорить, что ситуация остается напряженной, хотя и полностью контролируемой Нацбанком.

Причин, которые серьезно влияют на поведение всех участников рынка, как в позитивном, так и в негативном контексте, будет несколько.

На этой неделе у бизнеса наступает период расчетов с бюджетом как за предыдущий месяц, так и у многих — за первый квартал. Это всегда позитив для гривны, так как экспортеры более охотно в такой период продают валюту для расчетов с бюджетом, а у импортеров ее становится меньше для покупки валюты по тем же причинам необходимости расчетов с государством.

Второй фактор, который тоже будет в плюс гривне, — относительно стабильная разница курсов на наличном рынке и на межбанке, и их почти синхронное поведение. Это устраняет спекулятивные перекосы между курсами на разных сегментах валютного рынка, и, в итоге, — значительно меньше «раскачивает» весь валютный рынок.

Что еще поддержит гривну на рынке

Сохранение высокого уровня ЗВР

Причем на фоне некоторой активизации продавцов валюты из бизнеса, а не только Нацбанка с его интервенциями.

Еще не так давно НБУ был почти единственным продавцом валюты на рынке и практически потратил на поддержание гривны с начала 2024 года немногим менее $7 млрд. Но в последнее время, на торгах иногда уже наблюдается и ситуативное превышение предложения валюты от клиентов над объемами спроса на нее, чего не было очень давно.

Да, во многом это связано с действующими валютными ограничениями на вывод дивидендов нерезидентами и запретом на часть операций по обслуживанию внешних долгов компаний. И сейчас стоит очередь из желающих закрыть эти сделки, у которых под эти операции есть и гривна на счетах. Поэтому ослабление ограничений быстро приведет к росту спроса на валюту, и идиллия теперешнего межбанка будет быстро нарушена. Но то, что бизнес стал более активно продавать валюту, — это факт. И это позитив для гривны.

Безналичный валютный рынок (30 дней)

Недавнее получение $9 млрд финансовой помощи от западных партнеров не только увеличило резервы, но и создает определенную психологическую поддержку нацвалюте, по крайней мере, до конца второго квартала этого года.

Хотя нужно понимать, что такого массированного и почти одновременного захода валюты, как было в этот раз, в ближайшие месяцы не будет, даже при пока «призрачном» идеальном решении для Украины вопроса выделения финансовой помощи от США в пределах $60 млрд, из которых $7−8 млрд могло бы зайти «живыми» деньгами на счета правительства.

Динамика международных резервов

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Плюс ОВГЗ, минус излишняя ликвидность

Позитивные (пока) текущие данные по размещению ОВГЗ Минфином в сочетании с активной стерилизацией излишней гривневой ликвидности через депозитные сертификаты снизят давление гривневого навеса. Причем как на межбанке, так опосредованно и на наличном рынке.

По данным Нацбанка, за январь-март 2024 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 69,024 млрд грн, $763,6 млн и 514,2 млн евро. При этом на погашение по внутренним долговым госбумагам было направлено 26,12 млрд грн, $810,9 млн и 555,5 млн евро.

В январе-марте 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 39 250,9 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по ОВГЗ, в частности, только за март — на 19,1 млрд грн в эквиваленте.

ОВГЗ в обращении по номинально-амортизационной стоимостью

Позитивным фактором можно назвать и динамику прироста портфеля ОВГЗ у физических лиц, которые уже превышают на 12 апреля 60 млрд грн в эквиваленте.

Все это в сочетании с полученной международной помощью и поступлениями в бюджет налогов и сборов позволяет пока не запускать «печатный станок» на покрытие дыр бюджета, что и предусмотрено в Меморандуме с МВФ.

Кроме этого, в апреле достаточно эффективно по связыванию гривневой ликвидности в пределах от 321 млрд до 348 млрд гривен пока работает и инструмент депозитных сертификатов НБУ.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Но стоит отметить, что, в связи с рекордным снижением уровня официальной инфляции до 3,2%, Нацбанку скоро придется снова понижать учетную ставку и плату по депсертификатам, что потенциально снизит интерес части банков к вложениям в данный инструмент уже в мае-июле этого года.

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Какие факторы играют против гривны

Неопределенность с объемами помощи от США. Обещанные Украине порядка $60 млрд финансовой и военной помощи продолжают «буксовать» в американских коридорах власти, хотя уже наступила и середина апреля. Пока этот вопрос не будет решен, более долгосрочная, нежели на 3 месяца, поддержка гривне не находится на должном уровне в условиях растущих расходов на войну украинского бюджета. Это негативно влияет на настроения валютного рынка.

Обстановка на фронтах. Как и ранее, уже с января этого года, несмотря на стойкость и героизм ВСУ, отсутствие сейчас обещанных нашими западными партнерами объемов боеприпасов и техники осложняет положение на фронте, и в гражданской энергетической и коммунальной инфраструктуре из-за обстрелов рашистами. Это не может не влиять на поведение участников валютного рынка, и психологически, и экономически «давит» на курс.

Продолжение эпопеи для нашего агроэкспорта с блокировкой польской границы. Это усложняет не только саму логистику для нашего экспорта и делает ее дороже, но и, в целом, негативно влияет на экономику Украины. Так как аграрии в настоящее время — одни из основных плательщиков налогов и созидатели рабочих мест в стране.

Прогноз курса доллара и евро на 15−19 апреля

НБУ периодически будет выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара для поддержки гривны, но объемы его вливаний валюты на межбанк сократятся. По моим прогнозам, за 15−19 апреля Нацбанк потратит на это порядка $370 млн — $490 млн.

Ежедневные объемы торгов продолжат оставаться достаточно низкими и вряд ли будут превышать в системе Блумберг уровни от $115 млн до $240 млн. Наибольшая активность на межбанке будет наблюдаться в период 17−19 апреля, когда основная часть бизнеса будет рассчитываться с государством по налогам.

Котировки межбанка:

Доллар. По моему прогнозу, в период с 15 по 19 апреля котировки американской валюты на межбанке будут в пределах от 39,15 до 39,80 гривен.

Евро. Пара евро/доллар, по моим расчетам, на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,058 до 1,074 доллара за евро с периодическими активными колебаниями во время оглашения экономических новостей по европейской и американской экономике. По моему прогнозу, курс евро на украинском межбанке в этот период в таком случае будет в пределах от 41,42 до 42,75 гривен. Евро останется главным спекулятивным инструментом на всех сегментах валютного рынка Украины.

Наличный рынок:

Основная часть обменников будет работать со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−40 копеек по евро. Из-за значительных колебаний пары евро/доллар на внешних рынках, во все дни этой недели будет наблюдаться и широкий разброс ценников наличного евро в разных сетях обменных пунктов. Владельцы обменников будут часто в течение дня менять свои котировки приема и продажи евро, в зависимости от ситуации на украинском межбанке и на внешних рынках.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,70 до 40 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 38,60 до 39,95 грн.

Наличный евро. В банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,70 до 43,15 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 42,20 до 43,10 грн.