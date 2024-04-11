Банки вывели из внутреннего оборота $4 млрд на счета иностранных партнеров: как должна измениться политика регулятора

Несмотря на стабильную работу финучреждений, вложения банков в государственный сектор, в частности, облигации и депсертификаты, превышают вложения в реальный сектор экономики. Что происходит с финансами в стране и о необходимости корректировать политику НБУ , в колонке для mind рассказал заведующий отделом финансовых рынков ГННУ «Академия финансового управления» Анатолий Дробязко. «Минфин» выбрал главное.

По оценкам регулятора, в 2023 году банковский сектор был в хорошем состоянии — капитализированный, ликвидный, прибыльный, почти независимый от внешних рынков капиталов. Несмотря на все сложности, банковская система показала высокую прибыльную деятельность по результатам 2023 года.

В 2023 году банки получили 160 млрд грн прибыли до налогообложения (в два раза больше, чем до начала войны). По новому закону сверхприбыли банков дополнительно облагаются налогом, поэтому 73 млрд грн отчисляется государству, а 77 млрд грн остается банкам.

Стабильная работа банковской системы позволила хозяйствующим субъектам накапливать в денежных резервах (материальные ресурсы в этих условиях хранить было опасно), а физическим лицам — в банковских сбережениях. Сверхприбыли банки получили благодаря государственным финансовым инструментам.

Состояние кредитования

Кредитование находится в глубоком упадке: оно снизилось с 19,9% до 15,7% ВВП.

Кредиты юридических лиц в гривне. В начале 2022 года Кабмин активизировал программу «5−7−9%», преимущественно — для сельского хозяйства. Портфель кредитов вырос за первое полугодие 2022 года на 46 млрд грн. Но после того, как правительство не выполнило своих обязательств по предоставленным гарантиям, кредитный портфель за год уменьшился на 56 млрд грн.

В этом периоде НБУ уменьшил учетную ставку с 25% до 15%, поэтому, теоретически, кредитный портфель должен был бы увеличиваться, но не в наших условиях. Рост гривневого кредитного портфеля хозяйствующих субъектов начался во второй половине 2023 года, но лишь на 22 млрд грн. Рынок кредитов в валюте за два года войны постепенно потерял почти $3 млрд: он «усох» с $10,7 до $6,8 млрд. Некоторые банки в этом процессе вывели своих клиентов из-под риска девальвации валютного курса.

Кредиты физических лиц. С началом войны банки прекратили беззалоговое кредитование по карточным продуктам, закрылись автокредитование и ипотечное кредитование. С марта 2022 по март 2023 года портфель кредитов физическим лицам уменьшился на 42 млрд грн.

Но с мая 2023 года постепенно начало возобновляться кредитование по продуктам пластиковых карт и потребительское кредитование: портфель за год увеличился на 25 млрд грн. По факту, это единственный растущий сегмент рынка реальной экономики.

Кредитование в валюте физических лиц запрещено заемщикам, у которых нет стабильного валютного дохода. В основном, речь идет о местных нерезидентах. Объем валютного рынка физических лиц не превышает $300 млн, что в 85 раз меньше показателя 2008 года.

Опираясь на средства международных доноров, перекрывающих дефицит бюджета в 2022—2023 годах, средства юридических и физических лиц в гривне прирастали почти линейно. Так, остатки на счетах физлиц с начала войны за два года выросли почти на 270 млрд грн — с 439 до 711 млрд грн. А средства юрлиц за это время увеличились примерно на 450 млрд грн — с 490 до 936 млрд грн.

Остатки в валюте

Но гораздо интереснее анализировать поведение клиентов банковской системы по остаткам в валюте.

О чем свидетельствует поведение владельцев валютных счетов в украинских банках? По факту, тренды остатков средств на счетах в валюте соответствуют результатам психологических настроений в обществе относительно военных успехов и неудач. Так, с началом войны и массовой миграции людей за границу остатки средств на валютных счетах уменьшились почти на $1,5 млрд. Тот же объем средств юридические лица вывели со счетов гораздо быстрее.

С положительными новостями на фронте уровень остатков в валюте физических лиц вернулся на довоенный уровень, а по мере разблокирования работы черноморских портов бизнес вернул на счета почти $3 млрд. После неудач армии на Бахмутском направлении остатки в валюте на счетах физлиц уменьшились на $0,6 млрд, но после стабилизации фронта вернулись почти на довоенный уровень. Бизнес поддерживает свои валютные запасы на уровне $10,5 млрд с сезонными колебаниями.

Какова была роль Нацбанка

Тренды на рынке кредитов и депозитов на I квартал 2023 года НБУ заложил двумя решениями: коррекцией норм резервирования и изменением правил привлечения средств по депозитным сертификатам Нацбанка при неизменной высокой учетной ставке и фиксированном валютном курсе.

В 2022 году сокращение кредитования и увеличение остатков средств юридических и физических лиц на балансах банков, благодаря увеличению социальных выплат, способствовали увеличению объема свободной ликвидности в системе. НБУ, понимая, что это может оказывать давление на валютный курс 2023 года, принял решение увеличить нормативы формирования банками обязательных резервов. Речь шла как о депозитах до востребования, так и о средствах на текущих счетах юридических и физических лиц, а также — вкладах и средствах на текущих счетах других банков-нерезидентов, и кредитах, полученных от международных доноров.

Это решение оказало существенное влияние как на динамику процентных ставок банков, так и на поведение внутреннего инвестора банковской системы.

Куда девалась ликвидность? Во-первых, выросли вложения в государственные облигации на 200 млрд грн. Этот ресурс на две трети приходится на банки с государственным капиталом. Экспоненциально выросли вложения в депозитные сертификаты НБУ с 66 до 621 млрд грн. Обслуживание этих ресурсов дорого стоит НБУ, за что его регулярно критикуют. Во-вторых, изменение правил резервирования привлеченных средств у клиентов банками привело к увеличению остатков с 65 до 223 млрд грн.

Но совсем без внимания остались остатки банков на корсчетах в иностранных банках — а тут произошел прирост с $4,7 до $8,7 млрд. То есть в условиях войны банки дополнительно вывели из внутреннего оборота $4 млрд на счета иностранных партнеров.

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Доля вложений банков в государственный сектор (гособлигации, кредиты органам государственной власти, депозитные сертификаты НБУ) превысила вложения в реальный сектор экономики. Поэтому сейчас можно сделать вывод, что политика НБУ по развитию банковского сектора требует существенной коррекции.