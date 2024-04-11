Нужно ли срочно избавляться от доллара и покупать евро, и как на курсе отразятся решения ЕЦБ

11 апреля состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ключевой вопрос: что делать с процентными ставками, и когда начинать цикл снижения ставок, чтобы окончательно не столкнуть европейскую экономику в рецессию. Какое он может принять решение, и как оно, вкупе с анонсами НБУ по привязке гривны к евро, может повлиять на курс в Украине — выяснил «Минфин».

Высокие ставки ЕЦБ уже отыграли свое по максимуму в борьбе с инфляцией в еврозоне и особого влияния продолжение «закручивания гаек» в денежно-кредитной политике на сдерживание роста цен уже не оказывает.

Сейчас базовая процентная ставка ЕЦБ составляет 4,5% годовых, кредитная — 4,75%, а депозитная — 4% годовых. При этом, по данным Евростата, инфляция в еврозоне в марте 2024 года выросла до 2,4% год к году, но при этом сбавила темпы роста, по сравнению с 2,6% в феврале. В целом, инфляция в Европе сбавляет темпы роста третий месяц подряд и постепенно приближается к таргету ЕЦБ в 2% за год.

Учитывая, что уже несколько раз чиновники европейского регулятора намекали, что начнут цикл снижения процентных ставок только после ФРС США, а Федрезерв пока не спешит снижать свои ставки — участники рынка, в основном, закладывают сценарий сохранения в апреле процентных ставок ЕЦБ на действующем уровне. Этот же прогноз заложен рынком и в текущее соотношение евро/доллар.

Мой прогноз: ЕЦБ сохранит 11 апреля ключевую ставку на том же уровне в 4,5% годовых. А основное внимание всех игроков рынка будет приковано к комментариям руководства ЕЦБ по перспективам начала перехода к циклу снижения ставок и к экономическим прогнозам по еврозоне.

Что происходит по паре евро/доллар

С середины февраля соотношение евро/доллар находится в относительном не широком для евро коридоре от 1,07 до 1,096 доллара с «дежурными» колебаниями в пределах до «плюс-минус» 1 американский цент на евро во время оглашения экономических новостей по США или по еврозоне:



На фоне предстоящего оглашения решения ЕЦБ в период с 10−11 апреля нас ожидает традиционное оживление спекулянтов с валютными ралли по паре евро/доллар на внешних рынках в пределах коридора от 1,071 до 1,09 доллара за евро. Собственно, на международных рынках активность игроков уже растет (график евро/доллар на утро 11 апреля):

Традиционно же, пара евро/доллар на внешних рынках существенно волатильная. График поведения пары евро/доллар в период с довоенного 2021 года и до теперешнего момента наглядно показывает коридор колебаний за этот период от уровней около 0,96 до 1,23 доллара за евро.

Поведение евро/доллар 2021−2024 год:



Почему этот факт имеет значение для украинцев

«Минфин» уже оценивал перспективы анонсированной Нацбанком привязки к евро, как далекие. Тем не менее, сообщение НБУ о возможной готовности в будущем рассмотреть изменение основной курсовой привязки гривны с доллара на евро, а до этого начать ежедневно рассчитывать справочный курс гривна/евро быстро разогрели аппетиты валютных спекулянтов. В некоторых СМИ даже пошла волна «страшилок» для украинцев о необходимости срочного обмена своих долларов на евро, иначе — «все пропало».

Однако, график, приведенный выше, показывает, что при большом удельном весе евро в ЗВР Украины это будет приводить к существенным переоценкам резервов в гривневом эквиваленте. И не всегда только в «плюс» для страны и баланса Нацбанка.

Нетрудно себе представить масштабы скачков положительной и отрицательной переоценки ЗВР Украины в балансе Нацбанка при условии, если бы доля евровалюты в наших резервах была бы более существенной, чем сейчас.

Косвенно, именно по причине значительных курсовых рисков поведения пары евро/доллар, большинство казначеев украинских банков предпочитают быстро закрывать свои валютные позиции в евро и замыкать большинство клиентов внутри банка, выходя сейчас на торги в евровалюте только с нетто-позицией между внутренними покупками и продажами клиентов.

Так они минимизируют как риски для самого банка и имеют возможность максимально корректно закрывать по курсу евро и продавцов, и покупателей данной валюты на рынке. Не держат значительных открытых позиций в евро и владельцы обменников, особенно в периоды повышенной турбулентности на международных рынках. Да и сам НБУ поступает точно также, только уже в государственных масштабах.

Как мы указывали ранее, 84,5% украинских золотовалютных резервов номинированы именно в долларе (36,981 млрд из 43,763 млрд в эквиваленте). А в евро — только 8,42% (3,685 млрд долларов в эквиваленте).

Кроме того, основная часть вложений ЗВР приходится на долларовые ценные бумаги, по которым сейчас, в силу конъюнктуры процентных ставок ФРС США и ЕЦБ, доходность выше, нежели в ценных бумагах, номинированных в евро.

То есть если бы сейчас НБУ реально хотел бы быстро переходить от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро, то ему надо было бы существенно увеличить долю резервов в евровалюте, сократив долю в долларе.

Но при дальнейшем размещении их в ценные бумаги в евро Нацбанк потерял бы в доходности размещенных активов, на что ни один из чиновников НБУ не пойдет в силу обвинений потом в нанесении убытков государству.

Так может ли на курсе отразиться «привязка» к евро

На самом деле, в условиях декларации Украины о стремлении в ЕС, публикация финансовых и статистических данных в гривне, долларе и в евро выглядит логичным шагом для понимания американскими и европейскими инвесторами, что у нас происходит в том или ином секторе экономики. И ничего плохого в этом нет.

Кроме этого, возможное введение нормы по опубликованию в ближайшее время индикатора справочного значения курса гривны по отношению к евро по состоянию на 12 часов (сейчас такое делается только по доллару) будет полезно участникам рынка. Они смогут более точно прогнозировать тенденции по официальному курсу доллара и евро, который будет установлен для следующего рабочего дня вечером после закрытия торговой сессии.

Никакого прямого влияния на курс евро и доллар в Украине решение Нацбанка «подумать на будущее» о привязке гривны к евро в настоящее время не оказывает. Поэтому бежать в обменники срочно менять доллары на евро резона нет.

Ведь обмен всех ваших долларов на евро приведет, в итоге, только к повышенным рискам для ваших сбережений, так как снизит уровень диверсификации ваших активов и сделает их полным заложником поведения евро на международных рынках.

Максимум, что нас ждет по евро в ближайшее время, 10 и 11 апреля, так это скачки курса евро относительно гривны в Украине в пределах от 17 до 50 копеек на евро как по официальному, так и по рыночным курсам, вследствие оживления спекулянтов с валютными ралли по паре евро/доллар на внешних рынках перед ожиданием решения ЕЦБ.

Однако, судя по реакциям и украинского межбанка, и наличного рынка, ничего критичного в том, что касается ситуативных колебаний пары евро/доллар и евро относительно гривны сейчас не происходит. Это говорит о том, что ни банки, ни владельцы обменников, ни клиенты особых сюрпризов в Украине именно от этого заседания ЕЦБ не ожидают.

Торги по евро на момент написания статьи:



И вот как на это реагирует наличный рынок по евро:

Как могут развиваться события дальше

По факту, чтобы обслуживать растущие внешние долги в евровалюте и не брать на себя курсовые риски скачков пары евро/доллар, Нацбанку все равно придется постепенно увеличивать долю ЗВР в евро, чтобы проводить данные расчеты без курсовых потерь и не становиться «заложником» поведения пары евро/доллар на внешних площадках на момент подобных платежей.

Логично и увеличение товарооборота, номинированного в евро, и по факту — обслуживаемого нашими банками. И тут есть явные диспропорции, которые также влияют на стратегические решения Нацбанка. Если посмотреть на долю евровалюты в операциях текущего счета платежного баланса Украины, то уже в 2023 году она выросла с 15% до 31% в поступлениях, и с 23% до 46% — в выплатах. Хотя при этом доллар в поступлениях и выплатах преобладает — 67% и 51% соответственно.

Нацбанк при углублении диспропорций во внешней торговле по увеличению доли евро в расчетах будет вынужден увеличивать долю евро в ЗВР, но будет делать это очень осторожно и «без надрыва».

Реальным сигналом к тому, что НБУ реально будет хоть как-то готов к привязке гривны к евро, будет увеличение в ЗВР доли в евро хотя бы до 35−50%, чего при текущей структуре резервов не только не наблюдается, но и физически пока сложно осуществить за короткий период времени.

Кроме этого, по валютной структуре резервов Нацбанк будет оставаться во многом заложником решений западных партнеров по выделению международной помощи и в валюте, в которой она будет физически поступать на счета правительства. Чем больше будет доля евро в наших ЗВР, тем тяжелее будет на определенном этапе Нацбанку хеджировать свои валютные риски до тех пор, пока внешняя торговля Украины сохраняет значительные диспропорции по структуре валютных поступлений в разрезе валют.

Как сохранить сбережения

Свою рекомендацию по диверсификации своих денежных гривневых и валютных сбережений с горизонтом планирования на 3 месяца пока оставляю в силе:

до 65−70% в гривне (депозиты или ОВГЗ — у каждого инструмента свои преимущества и недостатки) — при низком уровне колебаний курса — это для заработка именно на процентах.

до 30−35% в валюте. В пропорции из этой суммы сбережений — до 55% — в долларе, до 35% — в евро, 10% — либо в швейцарских франках, либо в британском фунте.

Если Вы привыкли работать только с гривной, долларом и евро — то пропорция выглядела бы так:

до 65−70% в гривне,

до 30−35% сбережений в валюте, из которых в долларах до 65−70%, в евро — до 30−35% от суммы валютных сбережений.

Данную структуру денежных сбережений рекомендую пересматривать каждые два-три месяца, в зависимости от ситуации на рынке.