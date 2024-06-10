Курс основных валют на 10- 14 июня: обменники попробуют продавать доллар по 41 грн

На прошлой неделе потенциал курсового роста временно выдохся. Нацбанк активно заливал рынок валютой: за май регулятор продал «чистыми» $3,08 млрд. К тому же, основная часть дополнительного спроса на валюту, который возник после майских послаблений НБУ, была ситуативно закрыта. Надолго ли с нами это затишье?

Почему гривна перестала падать

О серьезной активности Нацбанка на межбанке в мае говорят цифры: среднедневной объем валютных интервенций регулятора вырос в до $134 млн по сравнению со $104 млн в апреле или $86 млн еще в марте.

Но теперь ситуация немного изменилась. Многие компании-импортеры были бы рады докупить еще валюты, но уже не имеют свободной гривны для таких операций. Им нужно время, чтобы аккумулировать новые объемы нацвалюты за счет реализации своих товаров и услуг.

Одновременно, после« писем счастья» от Нацбанка усилился валютный контроль, который стал жестче контролировать своевременный возврат валютной выручки от экспортеров и требовать «железобетонных» документов на ввоз товаров в страну от — импортеров. Штрафы за нарушения огромные. Так что особого желания рисковать у большинства коммерсантов, да и у обслуживающих их банков, не возникает.

Постепенно сходит на нет и закупка валюты иностранцами, которые получили в мае от Нацбанка право выводить ранее накопленные дивиденды.

Так что, если бюджет сейчас не станет слишком активно «заливать» рынок новой порцией денег по своим расчетам с контрагентами, особого гривневого топлива для нового взлета курса и не предвидится. По крайней мере, до конца июня (завершения месяца, второго квартала и первого полугодия), когда бюджетные организации начнут массово рассчитываться с бизнесом. А значит и Нацбанку придется меньше тратить валюты на интервенции по поддержке гривны на межбанке.

Особого проседания котировок ожидать не стоит

Но и особого проседания котировок тоже ждать не стоит, так как спрос на валюту все же продолжает превышать предложение, а НБУ не готов постоянно устраивать «аттракционы неслыханной щедрости» при распродаже валюты на торгах.

Нужно отметить, что возможное снижение необходимых объемов продажи валюты регулятором в сочетании с обещаниями наших западных партнеров и МВФ скорых новых траншей финансовой поддержки частично успокаивают рынок.

И даже новость о снижении ЗВР Украины не стала серьезным сигналом для участников валютного рынка к массированной скупке валюты на опасениях усиления дефицита предложения валюты и возможного падения активности регулятора на торгах.

Тем не менее, Нацбанк все же решил подстраховаться и поспешил успокоить рынок, мол, такое большое проседание резервов — явление временное.

Однако, не все новости воспринимаются рынком спокойно. Что бы там не говорили, а нерешенный пока вопрос о реструктуризации долгов Украины держит в напряжении всех их участников финансового и валютного рынков.

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В успешности самой идеи реструктуризации практически никто на рынке не сомневается, основной интригой остаются именно ее условия. И не столько по сроку реструктуризации, сколько по возможности для Украины списания части долга.

«Мы сейчас проводим переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации и, в частности, это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ждите новостей», — сказал министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде в минувшую пятницу.

Если нам удастся подписать соглашение с кредиторами на максимально выгодных для Украины условиях, это будет иметь позитивные последствия как для бюджета Украины (сокращение расходов на обслуживание внешних долгов), так и, опосредованно, — для валютного рынка и курса нацвалюты на ближайшее время.

Поэтому любые официальные новости или даже просочившиеся в печать слухи о ходе переговоров будут серьезно влиять на поведение всех участников финансового и валютного рынка уже в ближайшее время.

Что скажет Федрезерв

Кроме внутренних событий на поведение нашего валютного рынка на этой неделе существенное влияние окажет решение ФРС США по процентным ставкам. Заседание американского регулятора по этому вопросу намечено на среду, 12 июня.

После недавнего снижения ключевых ставок ЕЦБ перед Федрезервом стоит достаточно сложная задача. С одной стороны, чиновники ФРС уже не раз намекали, что не видят пока возможности начать цикл снижения ставок из-за опасностей быстрого возврата роста инфляции в США. С другой, на этот шаг уже решилась Европа, и если американский регулятор не последует примеру своего европейского коллеги в ближайшей перспективе, разрыв между процентными ставками в Еврозоне и США только увеличится.

Это сделает американские инвестиционные инструменты еще более привлекательными с точки зрения доходности, чем европейские. И это, на первый взгляд, очень хорошо с точки зрения притока капитала в США. Но такая ситуация может чрезмерно усилить позиции доллара в мире. А это ударит по конкурентоспособности американских товаров на внешних рынках.

Нужно ли это сейчас США на фоне непростой геополитической ситуации и приближающихся выборов, — вопрос риторический. В итоге, решение ФРС в этот раз может быть продиктовано не только сугубо экономическими соображениями, но и геополитикой. Что вносит в данное заседание американского регулятора еще больше непредсказуемости.

В любом случае, уже с 10 и по 12 июня нас ждут новые, более мощные, чем перед заседанием ЕЦБ, валютные ралли по паре евро/доллар на внешних рынках. Это немедленно будет отражаться на курсе евро в Украине. Рискну предположить, что в этот раз ФРС США все же решит процентные ставки не менять, но нервотрепка для всех участников рынка будет сильная.

Кроме этого, уже традиционно на поведение нашего валютного рынка и настроения всех его участников будут оказывать влияние следующие события:

обстановка на фронте;

регулярные атаки рф по гражданской и критической инфраструктуре;

заседание правления НБУ по учетной ставке, которое пройдет 13 июня (мой прогноз: регулятор снизит ее еще на 0,25%-0,5% годовых с действующих сейчас 13,5% годовых, но не более);

приближение Саммита мира в Швейцарии;

совещание глав государств G7 (13−14 июня в Италии), где обсудят поддержку Украины, привлечение к ответственности россии, использование замороженных активов рф для помощи нашей стране.

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Прогноз курса доллара и евро на 10- 14 июня

Межбанк

НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, что будет формировать курсовой тренд на межбанке. Но объемы его вливаний для поддержания курса гривны на торгах сократятся. По моим прогнозам, за 10−14 июня Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $380 млн до $540 млн. Объемы ежедневных операций по системе Блумберг не будут превышать $130−250 млн.

Поведение пары евро/доллар напрямую влияет на курс евро относительно гривны. Мой прогноз по паре евро/доллар на 10 — 14 июня будет в пределах коридора от 1,076 до 1,091 доллара за евро.

Поэтому, если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах коридора 39,95 — 40,55 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс безналичного евро будет в пределах коридора от 42,98 до 44,24 гривен. «Курсовая рулетка» по евровалюте и для покупателей, и для продавцов евровалюты в эти дни только усилится.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять умеренный спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. А вот по евро (из-за возросших рисков перед и во время заседания ФРС США) спред будет достаточно широким — в пределах 20−40 копеек. Остальные рабочие дни недели он снизится до стандартных 20−30 копеек на евро.

Часть сетей обменников (особенно в районах с низким уровнем конкуренции) сохранит широкий спред в пределах до 1 гривны как по доллару, так и по евро во все дни этой недели.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 39,70 до 40,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 39,60 до 40,85 гривен. Некоторые пункты обмена будут пробовать тестировать курс продажи американской валюты и до 41 гривны, но, натолкнувшись на низкий спрос при таком ценнике, станут опускать ценник.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 42,85 до 44,80 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 43,60 до 44,75 грн.