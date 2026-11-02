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2 ноября 2026, 7:10 Читати українською

Курс доллара и евро в Украине снова перепишут: почему валютные риски вырастут

На этой неделе мировые валютные и сырьевые рынки будут находиться под влиянием геополитических событий, что может привести к резким колебаниям курсов валют и цен на сырье. Главными «поставщиками новостей», способных серьезно раскачивать рынки, будут промежуточные выборы в США и события на Ближнем Востоке. Внимание мира будет приковано и к Украине, а точнее — к перспективам окончания войны россии против нашей страны.

На этой неделе мировые валютные и сырьевые рынки будут находиться под влиянием геополитических событий, что может привести к резким колебаниям курсов валют и цен на сырье.
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Политическое напряжение в Штатах накалилось еще к концу прошлой недели. В США нет официального «дня тишины», предвыборная агитация, в том числе и перед промежуточными выборами, может длиться вплоть до закрытия участков в день волеизъявления 3 ноября. Так что громких заявлений от республиканцев и демократов будет предостаточно. Особенно, с учетом того, что цены на нефть остаются высокими, несмотря на все заверения американского президента Дональда Трампа о выгодности дизельной сделки с россией. А американский избиратель недоволен значительным ростом цен на топливо, товары и услуги в целом.

Неопределенность, громкие заявления и, возможно, судебные иски к отдельным кандидатам от партий способны сильно потрепать нервы инвесторам по всему миру. Особенно, если к этому добавится еще и агрессивная риторика Ирана и хуситов против США с новыми угрозами полной блокировки Ормузского пролива.

Сыграют свою роль последствия выборов в Израиле. Уже понятно, что лидирующего большинства ни у одной из партий там не будет. А значит, какой будет внешняя политика страны, которая непосредственно участвует в войне США против Ирана на Ближнем Востоке и является ближайшим американским союзником в регионе, пока непонятно. А это непосредственно влияет на ход самой войны и, значит, отразится на нефтяных ценах.

Динамика цен на нефть марки Brent

Мой прогноз цен на нефть Brent на период с 2 по 6 ноября — это коридор в пределах от $108 до $119 за баррель, в зависимости от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, а частично — и от политического расклада на промежуточных выборах в США.

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Доллар и евро: что поддерживает и играет против этих валют

Против евро в ближайшее время играют:

  • высокие цены на энергоносители в преддверии отопительного сезона в Европе;
  • текущий кризис во Франции;
  • предстоящие в конце ноября внеочередные парламентские выборы в Испании;
  • пока окончательно не совсем понятный политический расклад в Сербии (кандидате в ЕС и одном из сильных игроков на европейском континенте) после прихода к власти разношерстного объединения «Студенческий список»;
  • усиление ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Германии;
  • отсутствие единства ЕС в вопросах дальнейших отношений с россией на фоне продолжающейся агрессии рф против Украины, и при туманных перспективах роли США в вопросах обеспечения безопасности в Европе и в НАТО.

К «плюсам» для евро можно отнести большую, по сравнению с Федрезервом США, прогнозируемость действий ЕЦБ на фоне более контролируемой, нежели в Штатах, инфляции в Еврозоне.

В пользу доллара частично срабатывают:

  • высокие цены на энергоносители на мировых площадках, что вызывает дополнительную потребность в американской валюте у всех участников мирового топливного рынка;
  • растущий спрос на американское вооружение и высокие технологии (во многом за счет компаний Илона Маска и других американских миллиардеров);
  • более высокий, нежели в Европе, уровень доходности на американском фондовом рынке. Статус кво сохранен после последних решений ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. То есть пока процентные ставки по американским активам в основном выше, нежели по европейским, что очень важно для инвесторов по всему миру.

Против доллара работает как минимум:

  • 40-триллионный госдолг США, который продолжает расти;
  • многочисленные торговые войны Штатов, которые сейчас в той или иной степени продолжаются практически со всеми основными партнерами и союзниками США.

Кроме результатов промежуточных выборов в Штатах и энергетического фактора, существенно «раскачает» пару евро/доллар и в эту пятницу 6 ноября, когда будут оглашены данные по американскому рынку труда — количество созданных рабочих мест и уровень безработицы в США за октябрь. По моему прогнозу, это добавит волатильности паре в этот день в пределах от 0,7 до 1,1 цента на евро.

А в целом мой прогноз по паре евро/доллар на период с 2 по 6 ноября — это коридор от 1,107 до 1,128 доллара за евро с пиковой волатильностью на мировых рынках и, как следствие, в Украине по курсам доллара и евро к гривне 3−4 ноября, а потом 6 ноября. Эта волатильность для украинского рынка потенциально может достигать 27−45 копеек на евро. Но с учетом политики «гибкого курсообразования», которую сейчас проводит Нацбанк, такие скачки курса евровалюты к гривне, скорее всего, все же не превысят 20−35 копеек.

НБУ придется очень активно работать во все дни этой недели на украинском межбанке (особенно в понедельник-среду и в пятницу), чтобы максимально смягчить влияние международной волатильности пары евро/доллар не только на курс доллара к гривне, но и опосредованно на курс евро к гривне.

С учетом геополитического фактора и нервозности всех рынков во время промежуточных выборов в США, по моему прогнозу, цена на золото в период с 2 по 6 ноября будет в пределах коридора $3 820 — 4 100 за унцию с ежедневными колебаниями котировок в пределах от $40 до $85 на унции на экономических, и главное — геополитических новостях. Стоимость серебра в этот период, по моему прогнозу, будет в пределах коридора от $47 до $55 за унцию с ежедневными колебаниями котировок в пределах до $1,4 — 2,3 на унции.

Для поддержания стабильности на валютном межбанке Нацбанк будет ежедневно проводить интервенции по продаже доллара и закрывать растущий дефицит валюты на торгах. По моим прогнозам, для этого регулятору придется потратить не менее $1,2 млрд — 1,480 млрд. Интервенции НБУ на украинском межбанке и его оперативная реакция на поведение пары евро/доллар на внешних площадках и спрос/предложение на украинских торгах сформируют курсовой тренд на нашем валютном рынке на этой неделе.

Я прогнозирую определенный рост ежедневной статистики межбанка по системе Блумберг в пределах до $330 млн — 475 млн за счет активной закупки импортерами энергоносителей перед отопительным сезоном и растущих потребностей армии и бизнеса.

На фоне недавних скачков курса доллара население будет активно покупать валюту в пределах новых открытых нацбанковских лимитов на ноябрь этого года. По моему прогнозу, ежедневное превышение покупки валюты населением над объемами сдаваемой СКВ на этой неделе будет в пределах $42 млн — 110 млн.

Продолжение обстрелов россией критической и гражданской инфраструктуры Украины, а также ситуация на фронтах также продолжат оказывать существенное влияние на поведение и настроения клиентов на рынке, объемы предложения валюты экспортерами, а также спрос на валюту со стороны отдельных групп импортеров.

Прогноз курса доллара и евро на 2−6 ноября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,107 до 1,128 доллара за евро и прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара от 45,05 до 45,90 гривен, коридор по безналичному евро в этот период, по моим расчетам, будет в пределах от 50,20 до 51,35 гривен.

Наличный рынок

Учитывая возросшие курсовые риски, обменники финкомпаний и большинство банков проработают с достаточно широким спредом: по доллару — в пределах 20−30 копеек, по евро — в пределах до 20−70 копеек. Сохранится практика выставления отдельными сетями обменников в бойких торговых местах спреда как по доллару, так и по евро в пределах до 1 гривны.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,80 до 46,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 45 до 46,50 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,10 до 52 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,20 до 51,90 гривен.

Значительный разброс котировок наличной валюты в банках и различных сетях обменников, а также расширение отклонений котировок межбанковского и наличного рынков, когда ценники продажи валюты в обменниках будут на 30−70 копеек выше котировок продажи безналичной валюты на торгах, станут главной особенностью валютного рынка Украины на этой неделе.

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Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Skeptik777
Skeptik777
2 ноября 2026, 7:17
#
ЦИТАТА… Мій прогноз цін на нафту Brent на період із 2 до 6 листопада — це коридор у межах від $108 до $119 за барель… Мощно… це прогноз на 4 дні вперед. Тоді мій прогноз курсу долара на 10 годину 2 листопада — 40 — 50 грн.
+
0
shadow 2204
shadow 2204
2 ноября 2026, 10:25
#
45−46,5 от Козырева… 46,7−47+/- от ЧР… Думаем,анализируем…
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