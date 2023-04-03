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3 апреля 2023, 7:20 Читати українською

Курс доллара и евро на этой неделе: стоит ли рассчитывать на новый обвал котировок

Начало апреля на валютном рынке Украины пройдет очень активно и позволит снова подзаработать клиентам-экспортерам, торгующим с Европой. Как воспользоваться скачками курса евро и за какими событиями следить, расскажет «Минфин».

Начало апреля на валютном рынке Украины пройдет очень активно и позволит снова подзаработать клиентам-экспортерам, торгующим с Европой.

Похоже, период относительной стабильности пары евро/доллар на внешних рынках в прошлом. Это явно радует спекулянтов, но уже прилично пугает реально работающий бизнес по всему миру. Ведь курсовые издержки и риски компаний стремительно растут.

Ранее турбулентность этой пары провоцировали, в основном, ожидаемые события и новостной фон, вроде заседаний ФРС и ЕЦБ, а также публикации важной экономической отчетности. Сейчас все изменилось принципиально.

Пандемийная и постпандемийная эпоха «количественного смягчения» спровоцировала:

  • стремительное увеличение денежных агрегатов в большинстве стран мира, и породила неслыханный для развитых экономик уровень инфляции;
  • активную накачку деньгами фондового рынка, а также рынков недвижимости и драгметаллов. Одновременно, на эти рынки вышли миллионы аматоров, поведение которых часто идет против экономической логики, но очень сильно влияет на рынок. Это добавило хаоса и эффектов эмоциональности на всех сегментах финансового рынка;
  • вынужденный поиск регуляторами путей «мягкой просадки» мировой экономики без глобальной рецессии.

При этом, старые «методички» явно не работают так, как этого хотелось бы развитым странам. А у развивающихся страны, в основном с сырьевыми моделями национальных экономик, нет реальных финансовых возможностей противостоять ни инфляционному цунами, ни реально хеджировать свои валютные риски и стоимость привлекаемого иностранного капитала. В итоге, проблема дешевого кредитования для развивающихся стран становится все острее.

Если добавить к этому специфичность многомиллиардного рынка криптовалюты с достаточно специфическим контингентом игроков и трендами, микс эмоциональности, а отчасти иррациональности и нелогичности решений, становятся понятными причины потрясений на всех рынках, в том числе и международном валютном.

Серьезный стресс всем участникам валютных торгов по всему миру добавляет и война России против Украины, обострение противоречий между США и Китаем, а также глобальная политическая нестабильность.

В итоге, валютные скачки пары евро/доллар превратились в практически постоянные ралли с разбросом котировок в 1−2, а то и более американского цента на евро в течение очень коротких промежутков времени. До пандемии, кроме, конечно, периодов мировых кризисов и катаклизмов, подобного рода колебаний на постоянной основе происходило гораздо реже.

Поведение пары евро/доллар становится все более рискованным для рынка в условиях вынужденной активности ФРС и ЕЦБ в части поднятия процентных ставок с большим числом разнонаправленных факторов при принятии решений, проблем в банковской системе стран Европы и США.

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А значит, и курс евро относительно гривны продолжит серьезно лихорадить. Проблемы со скачками пары евро/доллар за последнее время очень хорошо иллюстрирует график последних 1,5 месяцев:

Валютного рынка Украины это касается напрямую. Курс доллара сейчас жестко привязан к коридору «официальный курс гривны + 1%» (в настоящее время коридор 36,56−36,93 гривны за доллар). В этой ситуации по курсу евро наш валютный рынок стала заложником происходящего на внешних рынках. Цена вопроса для украинских граждан и бизнеса колебания порядка 40−80 копеек на евро в достаточно короткие промежутки времени.

Это немаленькие деньги как для рядовых украинцев, так и для экспортеров с импортерами, которые вынуждены постоянно играть в подобную «курсовую рулетку».

Страдают от этого и граждане, вообще далекие от валютного рынка. Ведь все курсовые риски по евро (то есть максимально возможный курс евровалюты, по мнению продавцов товаров и услуг, «завязанных» на европейском импорте) сразу же закладываются в ценники в Украине. По факту, местные покупатели оплачивают все эти издержки из своего кармана.

По моему прогнозу, на этой неделе коридор по паре евро/доллар будет находиться в пределах от 1,072 до 1,095 доллара за евро. При условии стабильного коридора по безналичному доллару в пределах 36,5686−36,9343 гривен, который удерживает на межбанке НБУ, курс евровалюты на торгах будет находиться в пределах коридора от 39,20 до 40,44 гривен.

Других факторов, кроме валютной турбулентности пары евро/доллар, которые могут представлять угрозу для стабильности безналичного курса на украинском межбанке, в эти дни нет, и вот почему:

  • международные партнеры Украины четко выполняют свои обязательства по ежемесячному финансированию дефицита бюджета;
  • аграрии продолжают продавать свою валютную выручку для финансирования текущих гривневых затрат на посевную;
  • оставшийся дефицит предложения доллара после распродаж валюты экспортерами без проблем закрывает Нацбанк;
  • недавнее заявление крупнейших кредиторов Украины о согласии по отсрочке текущих внешних долгов, в сочетании с уже одобренной 31 марта новой программой МВФ по 4-х летнему кредитованию, существенно снижает прессинг по внешнему госдолгу;
  • «закручивание гаек» со стороны НБУ по резервированию, в сочетании с достаточно жестким экономическим стимулированием банков к привлечению вкладов населения с «опасных» для валютного курса текущих счетов на вклады от 3 месяцев, уменьшает давление на валютный рынок;
  • Минфин достаточно результативно продает банкам свои ОВГЗ на аукционах. 4 апреля будет предложен один из выпусков бенчмарк-облигаций, что дает основания прогнозировать успешное проведение и этого аукциона.

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Сложнее с наличным рынком.

С одной стороны, низкая платежеспособность большинства населения на фоне роста цен на товары и услуги первой необходимости резко снизили объемы реального спроса на наличную валюту.

С другой стороны, еще остались граждане, желающие «поиграть» на разнице котировок евровалюты относительно гривны во время скачков евро на внешних рынках.

«Помогают» проседанию валютных котировок и достаточно большие объемы сдачи фермерами-аграриями наличной валюты для финансирования своих гривневых затрат на посевную. Они традиционно хранили часть своей выручки за урожай прошлого года в валютном кеше и теперь сдают его по мере необходимости.

А отсутствие эмиссионного механизма финансирования бюджета, которое является обязательством Украины перед МВФ для получения нового кредита, снижает общие объемы гривневого «топлива» для роста курса на всех сегментах валютного рынка, в том числе и наличного.

Но нужно учесть, что сумма ранее купленной населением валюты на трехмесячные депозиты в банках, по разным оценкам, превышала $1,3 млрд. И пока разница между рыночным текущим курсом и курсом, по которому эти вкладчики покупали валюту, составляла несколько гривен, эти люди активно на этом зарабатывали, сдавая полученную валюту по более высокому курсу в обменники. Это постепенно сбивало курс и, как следствие, уменьшало разницу между такими курсами.

Сейчас же эта разница настолько уменьшилась, что делает подобные операции часто невыгодными для граждан. В итоге, фактор сдачи валюты под такие операции резко сократится в ближайшее время и перестанет страховать гривну.

А вот спрос на подешевевшую валюту с учетом увеличения расходной части бюджета более чем на 0,5 трлн гривен, в основном на потребности выплат военным, приведет к росту спроса на валюту. Это начнет постепенно толкать вверх котировки обменок, то есть начнет играть против гривны на валютном рынке.

Кроме этого, сама по себе тенденция сближения наличного и безналичного курсов имеет свой предел по сугубо экономическим причинам банковской логистики. Наличный курс почти всегда превышает безналичный — по крайней мере, на затраты по доставке наличной валюты в Украину, стоимость которой во время войны существенно выросла.

В итоге, на этой неделе попытки финансистов игры «на понижение» на наличном рынке продолжатся, но прощупывание «дна» по проседанию котировок уже не за горами. И на новый обвал котировок в 30−50 копеек на наличном долларе или до 40−70 копеек на евро, как минимум, в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Однако, высокий уровень конкуренции между обменниками ограничит возможности отдельных сетей слишком занижать курс приема валюты. Это будет хорошо заметно по курсу доллара, но лишь частично по ценникам евро, так как они будут постоянно корректироваться, в зависимости от поведения евровалюты на внешних рынках.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 3−7 апреля

Основная часть обменных пунктов банков и финкомпаний в эти дни будет работать в формате «с оборота» с периодическими попытками дальнейшего занижения курса приема доллара и евро.

В большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков на этой неделе спред между покупкой/продажей доллара будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 40−50 копеек, а по евро — в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

Курс наличного доллара в кассах банков будет в пределах коридора покупки/продажи от 37,10 до 38,40 гривен.

В обменниках финкомпаний данный коридор курсов приема и продажи американской валюты будет в более узких пределах — от 37,20 до 38,10 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки наличного евро на этой неделе при покупке/продаже будут в пределах широкого коридора от 39,70 до 41,50 грн.

А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупок/продаж от 40,10 до 41,25 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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