Курс доллара и евро на этой неделе: стоит ли рассчитывать на новый обвал котировок

Начало апреля на валютном рынке Украины пройдет очень активно и позволит снова подзаработать клиентам-экспортерам, торгующим с Европой. Как воспользоваться скачками курса евро и за какими событиями следить, расскажет «Минфин».

Похоже, период относительной стабильности пары евро/доллар на внешних рынках в прошлом. Это явно радует спекулянтов, но уже прилично пугает реально работающий бизнес по всему миру. Ведь курсовые издержки и риски компаний стремительно растут.

Ранее турбулентность этой пары провоцировали, в основном, ожидаемые события и новостной фон, вроде заседаний ФРС и ЕЦБ, а также публикации важной экономической отчетности. Сейчас все изменилось принципиально.

Пандемийная и постпандемийная эпоха «количественного смягчения» спровоцировала:

стремительное увеличение денежных агрегатов в большинстве стран мира, и породила неслыханный для развитых экономик уровень инфляции;

активную накачку деньгами фондового рынка, а также рынков недвижимости и драгметаллов. Одновременно, на эти рынки вышли миллионы аматоров, поведение которых часто идет против экономической логики, но очень сильно влияет на рынок. Это добавило хаоса и эффектов эмоциональности на всех сегментах финансового рынка;

вынужденный поиск регуляторами путей «мягкой просадки» мировой экономики без глобальной рецессии.

При этом, старые «методички» явно не работают так, как этого хотелось бы развитым странам. А у развивающихся страны, в основном с сырьевыми моделями национальных экономик, нет реальных финансовых возможностей противостоять ни инфляционному цунами, ни реально хеджировать свои валютные риски и стоимость привлекаемого иностранного капитала. В итоге, проблема дешевого кредитования для развивающихся стран становится все острее.

Если добавить к этому специфичность многомиллиардного рынка криптовалюты с достаточно специфическим контингентом игроков и трендами, микс эмоциональности, а отчасти иррациональности и нелогичности решений, становятся понятными причины потрясений на всех рынках, в том числе и международном валютном.

Серьезный стресс всем участникам валютных торгов по всему миру добавляет и война России против Украины, обострение противоречий между США и Китаем, а также глобальная политическая нестабильность.

В итоге, валютные скачки пары евро/доллар превратились в практически постоянные ралли с разбросом котировок в 1−2, а то и более американского цента на евро в течение очень коротких промежутков времени. До пандемии, кроме, конечно, периодов мировых кризисов и катаклизмов, подобного рода колебаний на постоянной основе происходило гораздо реже.

Поведение пары евро/доллар становится все более рискованным для рынка в условиях вынужденной активности ФРС и ЕЦБ в части поднятия процентных ставок с большим числом разнонаправленных факторов при принятии решений, проблем в банковской системе стран Европы и США.

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А значит, и курс евро относительно гривны продолжит серьезно лихорадить. Проблемы со скачками пары евро/доллар за последнее время очень хорошо иллюстрирует график последних 1,5 месяцев:

Валютного рынка Украины это касается напрямую. Курс доллара сейчас жестко привязан к коридору «официальный курс гривны + 1%» (в настоящее время коридор 36,56−36,93 гривны за доллар). В этой ситуации по курсу евро наш валютный рынок стала заложником происходящего на внешних рынках. Цена вопроса для украинских граждан и бизнеса — колебания порядка 40−80 копеек на евро в достаточно короткие промежутки времени.

Это немаленькие деньги как для рядовых украинцев, так и для экспортеров с импортерами, которые вынуждены постоянно играть в подобную «курсовую рулетку».

Страдают от этого и граждане, вообще далекие от валютного рынка. Ведь все курсовые риски по евро (то есть максимально возможный курс евровалюты, по мнению продавцов товаров и услуг, «завязанных» на европейском импорте) сразу же закладываются в ценники в Украине. По факту, местные покупатели оплачивают все эти издержки из своего кармана.

По моему прогнозу, на этой неделе коридор по паре евро/доллар будет находиться в пределах от 1,072 до 1,095 доллара за евро. При условии стабильного коридора по безналичному доллару в пределах 36,5686−36,9343 гривен, который удерживает на межбанке НБУ, курс евровалюты на торгах будет находиться в пределах коридора от 39,20 до 40,44 гривен.

Других факторов, кроме валютной турбулентности пары евро/доллар, которые могут представлять угрозу для стабильности безналичного курса на украинском межбанке, в эти дни нет, и вот почему:

международные партнеры Украины четко выполняют свои обязательства по ежемесячному финансированию дефицита бюджета;

аграрии продолжают продавать свою валютную выручку для финансирования текущих гривневых затрат на посевную;

оставшийся дефицит предложения доллара после распродаж валюты экспортерами без проблем закрывает Нацбанк;

недавнее заявление крупнейших кредиторов Украины о согласии по отсрочке текущих внешних долгов, в сочетании с уже одобренной 31 марта новой программой МВФ по 4-х летнему кредитованию, существенно снижает прессинг по внешнему госдолгу;

«закручивание гаек» со стороны НБУ по резервированию, в сочетании с достаточно жестким экономическим стимулированием банков к привлечению вкладов населения с «опасных» для валютного курса текущих счетов на вклады от 3 месяцев, уменьшает давление на валютный рынок;

Минфин достаточно результативно продает банкам свои ОВГЗ на аукционах. будет предложен один из выпусков бенчмарк- облигаций, что дает основания прогнозировать успешное проведение и этого аукциона.

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Сложнее с наличным рынком.

С одной стороны, низкая платежеспособность большинства населения на фоне роста цен на товары и услуги первой необходимости резко снизили объемы реального спроса на наличную валюту.

С другой стороны, еще остались граждане, желающие «поиграть» на разнице котировок евровалюты относительно гривны во время скачков евро на внешних рынках.

«Помогают» проседанию валютных котировок и достаточно большие объемы сдачи фермерами-аграриями наличной валюты для финансирования своих гривневых затрат на посевную. Они традиционно хранили часть своей выручки за урожай прошлого года в валютном кеше и теперь сдают его по мере необходимости.

А отсутствие эмиссионного механизма финансирования бюджета, которое является обязательством Украины перед МВФ для получения нового кредита, снижает общие объемы гривневого «топлива» для роста курса на всех сегментах валютного рынка, в том числе и наличного.

Но нужно учесть, что сумма ранее купленной населением валюты на трехмесячные депозиты в банках, по разным оценкам, превышала $1,3 млрд. И пока разница между рыночным текущим курсом и курсом, по которому эти вкладчики покупали валюту, составляла несколько гривен, эти люди активно на этом зарабатывали, сдавая полученную валюту по более высокому курсу в обменники. Это постепенно сбивало курс и, как следствие, уменьшало разницу между такими курсами.

Сейчас же эта разница настолько уменьшилась, что делает подобные операции часто невыгодными для граждан. В итоге, фактор сдачи валюты под такие операции резко сократится в ближайшее время и перестанет страховать гривну.

А вот спрос на подешевевшую валюту с учетом увеличения расходной части бюджета более чем на 0,5 трлн гривен, в основном на потребности выплат военным, приведет к росту спроса на валюту. Это начнет постепенно толкать вверх котировки обменок, то есть начнет играть против гривны на валютном рынке.

Кроме этого, сама по себе тенденция сближения наличного и безналичного курсов имеет свой предел по сугубо экономическим причинам банковской логистики. Наличный курс почти всегда превышает безналичный — по крайней мере, на затраты по доставке наличной валюты в Украину, стоимость которой во время войны существенно выросла.

В итоге, на этой неделе попытки финансистов игры «на понижение» на наличном рынке продолжатся, но прощупывание «дна» по проседанию котировок уже не за горами. И на новый обвал котировок в 30−50 копеек на наличном долларе или до 40−70 копеек на евро, как минимум, в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Однако, высокий уровень конкуренции между обменниками ограничит возможности отдельных сетей слишком занижать курс приема валюты. Это будет хорошо заметно по курсу доллара, но лишь частично — по ценникам евро, так как они будут постоянно корректироваться, в зависимости от поведения евровалюты на внешних рынках.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 3−7 апреля

Основная часть обменных пунктов банков и финкомпаний в эти дни будет работать в формате «с оборота» с периодическими попытками дальнейшего занижения курса приема доллара и евро.

В большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков на этой неделе спред между покупкой/продажей доллара будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 40−50 копеек, а по евро — в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

Курс наличного доллара в кассах банков будет в пределах коридора покупки/продажи от 37,10 до 38,40 гривен.

В обменниках финкомпаний данный коридор курсов приема и продажи американской валюты будет в более узких пределах — от 37,20 до 38,10 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки наличного евро на этой неделе при покупке/продаже будут в пределах широкого коридора от 39,70 до 41,50 грн.

А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупок/продаж от 40,10 до 41,25 грн.