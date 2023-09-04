Курс доллара и евро: как на нем скажутся новые правила покупки безналичной валюты гражданами

Первая декада сентября на валютном рынке Украины пройдет очень интересно и заложит тренды по курсу доллара и евро сразу на весь месяц. В курсовой игре снова сработают как внешние, так и внутренние факторы. Большая их часть в этот раз сыграет в пользу гривны, но некоторые события способны потрепать нервы особо впечатлительной части населения и бизнеса.

Из внешних факторов на поведение курса евро и доллара в Украине больше всего повлияют:

Выходной понедельник, 4 сентября, в США. Американцы отмечают День труда, и местные банки не работают. Поэтому все операции в Украине по доллару будут проходить ТОМом — расчеты в гривне должны пройти в понедельник, а вот поставка валюты — уже во вторник.

Эта форма валютных расчетов никогда не была популярной на украинском межбанке. Эта тенденция сохранилась и в условиях войны. Поэтому многие клиенты перенесли свои операции в долларе сразу на вторник.

В итоге, в понедельник рынок сосредоточится на операциях в евро, что снизит общую статистику торгов и активность на межбанке. Зато период со вторника по пятницу будет более продуктивен на торгах как в части объемов сделок, так и в части клиентской активности и операций самих банков по валютной позиции. Об этом подробнее будет рассказано при описании внутренних факторов, которые окажут решающее влияние на формирование курса.

На фоне публикации международных экономических новостей напряженными днями по поведению пары евро/ доллар на внешних рынках, и, соответственно, по курсу евровалюты относительно гривны на этой неделе будут:

вторник, 5 сентября — будут оглашены индекс деловой активности и индекс цен производителей в ЕС. Учитывая приближающееся заседание ЕЦБ по процентным ставкам (оно пройдет 14 сентября), показатели важны для всех участников рынка, поскольку помогают спрогнозировать следующие шаги европейского регулятора по борьбе с инфляцией.

среда, 6 сентября — ожидается публикация данных по объемам производственных заказов в Германии (локомотив экономики ЕС), а вечером — данные по американскому экспорту, импорту, а также по сальдо торгового баланса США и индексу деловой активности в сфере услуг. Последние данные могут отразиться затем на решениях Федрезерва по процентной ставке (заседание регулятора состоится 20 сентября) и на моделировании сценариев возможной рецессии в Америке.

четверг, 7 сентября — будет особенно богат на события, которые заставят прилично колебаться курс евро относительно доллара и гривны. Утром и днем будут озвучены данные по объемам промышленного производства в Германии, данные по рынку труда и ВВП Евросоюза, а во второй половине дня инвесторы узнают число первичных заявок по безработице в США и получат отчет по балансу ФРС США с выступлением чиновников FOMC. Если хоть что-то по европейским или американским показателям пойдет вразрез с ожиданиями, ралли пары евро/доллар и скачки курса евровалюты относительно гривны будут гарантированы.

пятница, 8 сентября — будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии и экономические прогнозы по ЕС, а вечером в США выступит зампред по надзору Совета управляющих ФРС Майкл Барр. Инвесторы очень надеются, что он не скажет много негативного по банковскому и финансовому сектору Америки, так как они только недавно отошли от стрессов после банкротства нескольких крупных американских банков. Но если его речь их разочарует, или в ней будут указания на новые серьезные «закручивания гаек» от американского регулятора, жди быстрой реакции всех рынков, в том числе и по паре евро/доллар.

Наиболее «опасными» днями, с новостной точки зрения, по паре евро/доллар и по курсу евро в Украине будут среда, четверг и пятница.

В качестве примера влияния подобных новостей на курс, можно привести реакции рынка 1 сентября на данные по уровню безработицы в США, опубликованные в 15:30. В момент оглашения данных евровалюта вначале взлетела сразу до 1,088 доллара, а затем быстро просела до отметки 1,07917 доллара.

Курс пара евро/доллар

Для украинского курса евровалюты подобные колебания — это до 35 копеек на евро, что существенно и для нашего бизнеса, и для граждан.

По моим прогнозам, на этой неделе пара евро/доллар будет находиться в пределах коридора от 1,071 до 1,09 доллара за евро.

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Из внутренних факторов на курс гривны на валютном рынке больше всего повлияют:

Активные интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке для удержания коридора безналичного доллара 36,5686−36,9343 гривны.

На фоне высокого уровня ЗВР и своевременного поступления западной помощи Нацбанку на межбанке пока не сложно удерживать курс в заданных параметрах. По моим расчетам, он потратит на это с 4 по 8 сентября не менее $420-$650 млн.

Но приближающееся заседание Правления Нацбанка по учетной ставке (пройдет 14 сентября) сохраняет интригу в части следующих шагов регулятора по ослаблению валютных ограничений и дальнейшему снижению учетной ставки. Разговоры о возможном переходе к плавающему курсу и вариантах такого перехода продолжаются, что несколько нервирует рынок. В этой ситуации многие клиенты не хотят рисковать и предпочитают закрыть по максимуму свои валютные проплаты до оглашения решений НБУ 14 сентября.

Ослабление ограничений Нацбанка по возможности покупки валюты гражданами на свои карты и счета, а также увеличение размера возможной покупки валюты по курсам, близким к официальному, на трехмесячные депозиты. Этот шаг регулятора сбил ажиотаж на наличном рынке и «придавил» ценники обменников, что позитивно для гривны.

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Интересно это и банкам, которые теперь могут продавать валюту на карты физлицам в пределах до 50 тысяч гривен и на валютные депозиты на сумму до 200 тысяч гривен в эквиваленте.

Но это заставит банкиров активнее выходить на межбанк и пополнять свою валютную позицию под такие операции, покупая на торгах доллар, в основном, у Нацбанка по 36,9343 гривны и продавая его клиентам-физлицам по 37,45 гривен и выше. Доход для банков очевиден, но они будут увеличивать спрос на безналичный доллар на торгах.

Пока все желающие купить валюту на карты или 3-месячные валютные депозиты еще не «затарились» в пределах установленных лимитов на сентябрь — это, по моим расчетам, в первой декаде этого месяца добавит на межбанке спрос на сумму от $180 млн до $340 млн.

Процесс покупки по такому сценарию валюты продолжится и во второй-третьей декаде сентября еще не менее, чем на дополнительные $360 млн — $680 млн до конца месяца. То есть, в итоге, это примерно от $540 млн до $1,020 млрд дополнительного спроса на межбанке за сентябрь. Основную его часть будет вынужден закрывать Нацбанк из своих резервов.

Особой критичности для валютного рынка такой дополнительный объем спроса на валюту при ЗВР более $41,7 млрд не представляет. Но это постепенно увеличит степень вмешательства НБУ в межбанковский рынок. Последние послабления регулятора, которые заработали с 29 августа, уже начали менять общую картину по суммам интервенций Нацбанка.

Валютные интервенции НБУ

Решения Правления Нацбанка 14 сентября будут принципиальными для поведения всего валютного рынка уже, как минимум, до конца осени-начала зимы.

Я предполагаю, что 14 сентября НБУ снизит учетную ставку с нынешних 22% до 21−20% годовых, и аналогично понизит на те же 1−2% годовых плату по своим депозитным сертификатам.

Предстоящее повышение норматива резервирования для банков. Уже с 11 сентября норма резервирования по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) составит в национальной валюте 10%, а в иностранной — 20%. По разным оценкам, банкам придется дополнительно высвобождать до 50 млрд гривен из своих работающих активов для выполнения повышенного норматива резервирования.

Кто-то покупает дополнительные бенчмарк-ОВГЗ на аукционах Минфина, кто-то сократит вложения в депсертификаты, а кто-то будет вынужден заморозить на корсчете дополнительные гривневые ресурсы.

На этой неделе банкиры будут активно готовиться к данной процедуре и перегруппировать свои активы. Дополнительный спрос на гривну со стороны финучреждений подстрахует нацвалюту на валютном рынке.

В целом, данная неделя будет достаточно позитивной для гривны, хотя и с периодическими скачками курса евро на межбанке и на наличном рынке, в зависимости от поведения евровалюты на международных площадках. Но особых угроз для курса нацвалюты я в этот период не вижу.

Прогноз курса доллара и евро на 4−8 сентября

Межбанк:

Доллар. Котировки безналичного доллара будут находиться в уже привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны.

Евро. С учетом моего прогноза по паре евро/доллар на эту неделю в пределах коридора от 1,071 до 1,09 доллара за евро, курс евровалюты относительно гривны на нашем межбанке в эти дни будет в пределах от 39,16 до 40,26 гривен.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит от 20−25 копеек до 60 копеек по доллару и от 25−30 копеек до 1 гривны по евро. Последние шаги Нацбанка по смягчению валютных ограничений продолжат оказывать стабилизирующее действие на наличные курсы валют в обменниках финкомпаний и в кассах банков.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли/продажи от 37,00 до 38,40 грн.

В обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи будет находиться в более узких пределах от 37,30 до 38,30 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,30 до 41,85 грн.

А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,50 до 41,75 грн.