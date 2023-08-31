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31 августа 2023, 12:34 Читати українською

Без паники. НБУ изменил правила игры на валютном рынке: что это значит и как повлияет на курс валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:

  • НБУ изменил правила игры на валютном рынке
  • Почему НБУ изменил правила обмена валюты
  • Валютные депозиты на три месяца
  • Чего дальше ждать от НБУ
  • Что против отпуска курса
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 31 августа по 6 сентября

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+50
Qwerty1999
Qwerty1999
31 августа 2023, 12:42
#
Если без паники, так уберите из заголовка этот текст «без паники:»,
зачем вы на ровном месте нагнетаете панику своими заголовками.

Хоть иногда думайте, перед тем как
публикуете броские заголовки…
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
31 августа 2023, 13:13
#
Хотя бы послушали, что человек говорил, там реально хоть описана сетуация на рынке
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0
zzzachary
zzzachary
31 августа 2023, 13:18
#
Живий? Не вмер від заголовку? 😂😂😂
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0
TAN72
TAN72
31 августа 2023, 12:59
#
К новому году больше 50 не будет.
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0
Vadossssss
Vadossssss
31 августа 2023, 13:47
#
Хоча б до 39 даповз.
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0
Moneta ..
Moneta ..
31 августа 2023, 13:14
#
А остались ли банки, в которых можно купить на счет, и тут же обналичить, без комиссий?
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