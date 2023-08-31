В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:
Без паники. НБУ изменил правила игры на валютном рынке: что это значит и как повлияет на курс валют (видео)
- НБУ изменил правила игры на валютном рынке
- Почему НБУ изменил правила обмена валюты
- Валютные депозиты на три месяца
- Чего дальше ждать от НБУ
- Что против отпуска курса
- Прогноз курса доллара и евро на период с 31 августа по 6 сентября
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
зачем вы на ровном месте нагнетаете панику своими заголовками.
Хоть иногда думайте, перед тем как
публикуете броские заголовки…