Курс доллара и евро до конца месяца: самые опасные дни для покупки и продажи валюты

Последняя неделя июня пройдет на валютном рынке очень интересно и даст некоторые сигналы поведению курса на весь июль. Почему — расскажет «Минфин».

Украинские факторы:

Заработали все послабления Нацбанка по покупке валюты для обслуживания нашими компаниями новых кредитов, которые будут взяты у иностранцев в ближайшее время. То есть начнет происходить как заход валюты в страну в виде таких займов, так в дальнейшем и её отток для погашения подобной задолженности.

В сочетании с возможностью погашения кредитов, взятых украинскими клиентами у международных структур и правительств, это на первом этапе увеличит спрос на валюту. Однако, такое увеличение не станет критичным для рынка.

Граждане смогут протестировать эффективность мер Нацбанка в части контроля над ситуацией вокруг обмена «старых» купюр обменниками банков и финкомпаний. Ведь до этого финансисты откровенно наживались на обмене по заниженному курсу «белых» долларов на «синие», а также «на игре» по приему долларовых банкнот 1993 и 1996 годов.

Читайте также: «Некрасивые» доллары: кто зарабатывает на их обмене и что делать гражданам

Если же обменники и банки и дальше будут незаконно зарабатывать на валютообмене, НБУ придется еще жестче «закручивать гайки» и нещадно штрафовать нарушителей. В противном случае регулятору придется расписаться в своем бессилии, чего Нацбанк явно не хочет допускать, особенно — во время войны.

Сработает фактор завершения месяца, квартала и полугодия. Хотя в условиях войны, на фоне падения деловой активности и потерь у украинского бизнеса и госсектора, данный фактор снизил свою актуальность, периодически он продолжает влиять на ситуацию на межбанке.

Новости с «финансового Рамштайна» в Лондоне. Главным его достижением стало оглашение партнерами значительной финансовой помощи Украине, что будет способствовать курсовой стабильности.

Учитывая позитивную статистику последнего аукциона Минфина 20 июня (на котором было продано облигаций на сумму 31,4 млрд гривен в эквиваленте), аукцион 27 июня вызовет интерес аналитиков и потенциальных инвесторов. Это, в сочетании с активным размещением банками свободных гривневых средств в депозитные сертификаты НБУ, станет дополнительной поддержкой для нацвалюты. Вот последняя динамика по депсертификатам:

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Вот что предложит Минфин на аукционе 27 июня:

Часть инвесторов предпочтут поработать с годовыми валютными бумагами на $100 млн. По моему прогнозу, доходность по ним составит не выше 4,65%-4,85% годовых. А вот объем покупки гривневых бумаг снизится, по сравнению с рекордными суммами прошлого аукциона от 20 июня, до уровня в 3,7−6,85 млрд гривен с сохранением предыдущих уровней доходности.

За этот период Минфину нужно будет погасить инвесторам только 2,5 млрд гривен по одному выпуску облигаций в гривне и уплатить проценты по 4 выпускам. Поэтому сальдо выплат по облигациям и привлечения средств в бюджет может быть позитивным и в этот раз, что хорошо для гривны на валютном рынке.

Выходной в Украине в довоенное время 28 июня (среда) — День Конституции — в этот раз будет рабочим днем и для банков, и для клиентов. Поэтому на поведение нашего межбанка это особо не повлияет.

Из негативного:

на рынок продолжат влиять последствия подрыва Каховской ГЭС;

отсутствие нормальной работы «зернового коридора», который, скорее всего, из-за позиции россии с 18 июля вообще будет закрыт;

продолжение варварских обстрелов и бомбежек значительной части территории Украины с жертвами среди мирного населения и повреждениями инфраструктуры.

Из международных событий на поведение пары евро/доллар, и следовательно, на курс евро в Украине повлияют:

26 июня, в понедельник, будет опубликован индекс деловых ожиданий и индекс делового климата в Германии, поздно вечером выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. В США опубликуют индекс производственной активности в обрабатывающей промышленности, а также пройдет аукцион по размещению 2-летних казначейских обязательств.

27 июня, во вторник, будут опубликованы данные по американскому потребительскому рынку и индекс доверия потребителей, а также некоторые данные по рынку жилья в Штатах.

28 июня, в среду, опубликуют индекс доверия потребителей в Германии, а также целый блок экономических данных по банковскому, нефтяному рынку и торговле США. «Вишенкой на торте» станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

29 июня, в четверг, будут озвучены предварительные данные по базовой инфляции в Германии, индекс деловых настроений в ЕС, а также некоторые данные по американскому ВВП, рынку труда и жилья в США.

30 июня, в пятницу, появится статистика по безработице в Германии, данные по немецким розничным продажам, а также показатели инфляции и безработицы в целом по Евросоюзу. Кроме этого, в США опубликуют данные по личным расходам потребителей, окончательные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета и Чикагский PMI.

С учетом периодов опубликования этих данных, можно говорить о максимальной волатильности котировок евро на международном и украинском валютных рынках практически во все дни этой недели.

Но основные скачки курса евровалюты стоит ожидать в среду, во время выступления главы Федрезерва, и в пятницу — во время оглашения данных по инфляции и безработице в Европе.

Частично повлияет на активность некоторых украинских крупных игроков межбанка и приближение 4 июля — Дня Независимости в США. Обычно, перед этой датой международный валютный рынок замирает, а деловая активность снижается. Поэтому многие наши клиенты предпочтут закрывать свои операции по доллару именно на этой неделе.

Прогноз курса доллара и евро на 26−30 июня

Межбанк:

Доллар. Котировки безналичного доллара будут находиться в стандартном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. Но Нацбанку придется продавать дефицитную валюту на межбанке по курсу 36,9343 гривен за доллар, чтобы его удерживать. По моим расчетам, за 26−30 июня регулятор потратит на это из золотовалютных резервов порядка $270−530 млн.

Евро. Пик колебаний пары евро/доллар придется на среду и пятницу, что приведет и к существенным колебаниям курса евро относительно гривны в эти дни.

По моим прогнозам, соотношение евро/доллар на этой неделе будет находиться в коридоре от 1,079 до 1,094 доллара за евро, что приведет к колебаниям курса евро на украинском межбанке в пределах 39,45 — 40,41 гривен за евро.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах до 20−25 копеек по доллару и от 25−35 копеек до 1 гривны по евро.

Как и все последние недели, самый широкий спред до 1 гривны будут выставлять обменники в районах с малой конкуренцией и в торговых центрах, где потребность населения в гривне максимальная.

Основная часть обменок в период с 26 по 30 июня будет работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда, и без особой игры как «на повышение», так и «на понижение». В среду и пятницу от украинских обменников можно ожидать достаточно частых смен ценников по евровалюте, в зависимости от ситуации по паре евро/доллар на международных рынках.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,40 до 37,55 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи этой валюты будет находиться в пределах от 36,50 до 37,50 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,60 до 41,50 грн.

А в обменниках финкомпаний евро будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,20 до 41,20 грн.