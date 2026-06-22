Когда обменники начнут сужать спреды по наличному доллару и евро

Прошлая неделя была насыщена знаковыми новостями, которые отражались на валютных котировках и динамике цен на мировых рынках. Ближайшие пять дней не обещают такой же напряженности, а потому рынки уйдут в коррекцию. Как это отразится на украинском межбанке и ценниках в пунктах обмена валюты, расскажу более подробно.

Из всей череды событий прошлой недели самими яркими точно были эти два. По результатам заседания ФРС США под председательством нового главы Кевина Уорша принято решение сохранить ключевые ставки на текущем уровне. При этом наблюдатели обратили внимание, что из текста заявления Федрезерва по этому решению исчезли формулировки, ранее указывавшие на склонность регулятора к снижению ставок. Еще одно важное событие — соглашение между США и Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, что позволило нефтяным ценам опуститься к отметке $78−80 за баррель.

Но в пятницу, 19 июня, цена поднялась выше $77 за баррель, а эталонный сорт Brent — выше $80 за баррель. Нефтяные котировки снова разогнали новости о срыве мирных переговоров между США и Ираном, намеченных на пятницу на швейцарском курорте Бюргеншток.

По моим прогнозам, на этой неделе стоимость барреля марки BRENT будет колебаться в пределах от $73 — 85, что несравнимо с ее недавними антирекордами до $100 за баррель и даже выше. Хотя и на существенное проседание нефтяных цен надеяться пока тоже не стоит: слишком уж много негативных событий за эти 60 дней хрупкого перемирия может произойти: от возможных военных действий Израиля против Ирана и Ливана, а также в секторе Газы, до нового обострения противоречий и новой фазы торговых войн Трампа против стран ЕС и Китая. Поэтому рынок нефти пока только демонстрирует осторожный оптимизм, но не более.

Еще сложнее будет с рынком золота, где сейчас борются две противоречивые тенденции. С одной стороны, снижение военной и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, потенциальное проседание цен на энергоносители и перспектива снижения инфляции в ведущих экономиках мира должны работать против дальнейшего подорожания желтого металла. Часть консервативных инвесторов должны выходить из этого защитного актива и вкладываться в более интересные по доходности активы, например, американские трежерис. Тем более, на фоне последних решений ФРС и комментариев к нему.

С другой стороны, война рф в Украине, в центре Европы, продолжается, усиление противостояния ЕС и НАТО с россией налицо, никуда не делись проблемы противостояния США-Китай и ситуация вокруг Тайваня. Кроме того, значительное число стран старается по максимуму захеджировать свои валютные и финансовые риски и активно диверсифицирует свои золотовалютные резервы. В том числе и за счет увеличения вложений в золото.

Только за период с января по апрель 2026 года чистый объем покупок золота мировыми центральными банками составил 263 тонны. А по последнему опросу WGC (World Gold Council), 45% центробанков планируют дополнительно увеличить свои золотые запасы в ближайшие 12 месяцев. Такое число центральных банков, готовых активно вкладываться в золото, является рекордным за многие годы подобных опросов WGC.

Да и часть консервативных инвесторов на фоне происходящего в мире предпочитают золото многим другим фиатным валютам.

Также нужно учитывать, что с падением крипторынка финансовые игроки с серьезными средствами сейчас ищут новые сферы для вложений своих капиталов. И золото в этой ситуации, особенно после проседания его ценников до отметок в $4 150 — 4 200 за унцию с еще недавних уровней в $5 000 за унцию и более, сейчас интересно как центробанкам, так и многочисленным частным инвесторам и фондам.

Так что золото остается в поле зрения всех ведущих мировых игроков.

Динамика цен на золото:

Мой прогноз по золоту на период с 22 по 26 июня —это коридор от $4 050 до $4 400 за унцию с ежедневной волатильностью ценников в пределах $40−70.

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По паре евро/доллар на этой неделе я ожидаю коррекцию после максимально волатильной и нервной прошлой недели. Пара, по моему прогнозу, будет находиться в пределах коридора от 1,141 до 1,16 доллара за евро с ежедневными колебаниями в пределах до 0,3−0,7 цента. Для украинского рынка это означает потенциальные колебания в день в пределах от 13,5 до 31,5 копеек на евро максимум.

Относительное и очень условное, но все же снижение волатильности пары евро/доллар на внешних площадках в сочетании с активными интервенциями Нацбанка на украинском межбанке приведут к снижению волатильности ценников доллара и евро и на наличном рынке.

Это позволит владельцам обменников сузить спреды между покупкой и продажей как по евровалюте, так и по доллару. При этом, в случае ситуативных изменений на межбанке, обменники финкомпаний и банки будут оперативно корректировать свои ценники в течение дня, в зависимости от ситуации на торгах.

Если население успокоится с покупкой валюты на наличном рынке, владельцы обменников станут более активно снижать ценники продажи как по доллару, так и по евро. На прошлой неделе граждане продолжали активно скупать валюту, что позволяло владельцам обменников не особо спешить с понижением своих котировок продажи валюты. Логика финансистов была проста: если покупают даже по такому курсу, то зачем снижать ценники и терять в заработке?

Это хорошо было видно по котировкам евровалюты. Когда на межбанке евро уже котировался в пределах 51,40/51,42 гривны, на наличном рынке владельцы обменников выставляли свои котировки продажи вплоть до уровня в 52,30 гривен за евро. На этой неделе, если спрос снизится, финансисты будут вынуждены более активно «двигаться вниз» по курсам продажи валюты.

22−23 июня на межбанке будет также еще ощущаться эффект от периода бюджетных проплат у клиентов. По моим данным, за прошлую неделю еще не все ведущие украинские компании успели полностью рассчитаться с бюджетом по налогам и сборам. А значит, чтобы не «влетать» с штрафами, они продолжат продавать поступающую валютную выручку, чтобы оперативно закрыть свои долги перед государством. Это обеспечит приток валюты на рынке и сработает в качестве подстраховки курса гривны на межбанке.

При этом Нацбанк останется главным продавцом доллара на торгах и своими интервенциями будет закрывать, по моим расчетам, не менее 50−55% всех продаж валюты на рынке. Именно от оперативности выхода Нацбанка на рынок с интервенциями, их ценников и объемов будет по факту зависеть курсовой тренд по доллару во все дни этой недели.

При стабилизации котировок межбанка и снижении волатильности ценников наличного рынка я прогнозирую на этой неделе и некоторое снижение разницы между объемом покупаемой и продаваемой гражданами валюты. Эти цифры не будут критичными для нашего валютного рынка и составят, по моим расчетам, от $8 млн до $36 млн в день.

По моим прогнозам, для поддержки курса гривны на валютном межбанке НБУ придется за период с 22 по 26 июня потратить из золотовалютных резервов порядка от $740 млн до $860 млн. А вот сами ежедневные объемы операций на торгах, зарегистрированные по системе Блумберг, пока будут на достаточно высоком для украинского межбанка уровне — в пределах от $220 млн до $340 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 22−26 июня

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,141 до 1,16 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 44,70 до 45,20 гривен, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,20 до 51,90 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, и по евро — от 20 до 50 копеек. На наличном рынке евровалюта по-прежнему останется главным инструментом для спекуляций, но разброс ценников покупки и продажи евровалюты в различных банках и в сетях обменников сузится.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,55 до 45,35 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,60 до 45,30 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,10 до 52,30 гривен и в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,20 до 52,10 гривен.