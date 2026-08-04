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4 августа 2026, 13:39 Читати українською

В Украине вступили в силу новые правила зачисления пенсионного стажа: что изменилось

Со 2 августа 2026 года в Украине вступили в силу изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», защищающие работников от потери страхового стажа из-за долгов работодателей по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Теперь определенные периоды работы будут засчитываться в страховой стаж даже в случае неуплаты взносов работодателем. Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Со 2 августа 2026 года в Украине вступили в силу изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», защищающие работников от потери страхового стажа из-за долгов работодателей по уплате единого социального взноса (ЕСВ).
Фото: pixabay

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Что именно изменилось

Согласно новым правилам, при определении права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут засчитываться периоды работы, если работодатель:

имеет задолженность по уплате единого социального взноса;
подал отчетность, подтверждающую начисление страховых взносов за работника в сумме не менее минимального страхового взноса.

Главное изменение состоит в том, что такие периоды работы будут учитываться в страховой стаж даже тогда, когда работодатель фактически не перечислил начисленный ЕСВ, но официально отразил эту задолженность в отчетности.

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В комитете объяснили, что нововведение призвано устранить ситуации, когда работники теряли право на пенсию из-за недобросовестности работодателей. Теперь нарушение работодателем обязанности по уплате ЕСВ не будет лишать работников права на зачисление страхового стажа.

Данные о страховом стаже

Также в Пенсионном фонде напомнили, что с 1 января 2004 года данные о страховом стаже, начислении и уплате страховых взносов хранятся в системе персонифицированного учета, составляющей Реестр застрахованных лиц. Именно эти сведения используются для подтверждения страхового стажа и определения права на пенсию.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство презентовало Верховной Раде концепцию обновленной пенсионной системы для военных. Главная новость: право на пенсионные выплаты предлагают формировать уже после первого года службы, а не после 25 лет выслуги, как сейчас.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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