К закрытию межбанка во вторник, 4 августа, курс доллара снизился на 21 копейку в покупке и на 23 копейки в продаже, евро подешевел на 18 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
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Открытие 4 августа
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Закрытие 4 августа
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Изменения
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44,80/44,85
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44,59/44,62
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21/23
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51,56/51,60
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51,38/51,40
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18/20
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,50−44,99 грн. Евро покупают за 51,21 грн, а продают за 51,86 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,84, евро — 51,45−51,45 грн.
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Источник: Минфин
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