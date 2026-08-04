Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 5 августа

Национальный банк Украины установил на 5 августа 2026 официальный курс гривны на уровне 44,74 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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На среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,74 грн, что на 4 копейки меньше, чем во вторник (44,78 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,53 грн, что на 11 копеек меньше, чем во вторник (51,64 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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