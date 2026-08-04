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4 августа 2026, 14:31 Читати українською

Минимальные зарплаты в Европе: где платят больше всего и какое место занимает Украина

Евростат обнародовал данные о минимальных зарплатах в европейских странах за второе полугодие 2026 года. Они свидетельствуют, что только 8 из 29 государств повысили минимальную зарплату в период с января по июль, тогда как инфляция в еврозоне за это время составила 3,2%. Поэтому во многих странах реальная покупательная способность работников с минимальными доходами снизилась, сообщает Euronews.

Минимальные зарплаты в Европе: где платят больше всего и какое место занимает Украина
Фото: pixabay

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Где самые высокие минимальные зарплаты

В июле 2026 года самая высокая минимальная месячная зарплата в Европе зафиксирована в Люксембурге — 2 771 евро до уплаты налогов.

Среди стран ЕС самая низкая минимальная зарплата — в Болгарии (620 евро). Если учитывать страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, то самый низкий показатель Украины — 169 евро.

В общем, картина выглядит так:

  • в 5 странах минимальная зарплата превышает 2000 евро в месяц;
  • в 9 странах она составляет от 1 000 до 2 000 евро, хотя большинство из них ближе к отметке 1 000 евро;
  • еще в 15 странах минимальная зарплата не превышает 1000 евро, причем семь из них являются кандидатами на вступление в ЕС.

Лидеры и аутсайдеры

В пятерку стран с самыми высокими минимальными зарплатами входят:

Люксембург — 2 771 евро;
Ирландия — 2 391 евро;
Германия — 2 343 евро;
Нидерланды — 2 338 евро;
Бельгия — 2 234 евро.

Франция занимает шестое место с показателем 1867 евро.

В группу стран с минимальной зарплатой более тысячи евро входят Словения (1482 евро), Испания (1425 евро), Литва (1153 евро), Польша (1119 евро), Кипр (1088 евро), Греция (1073 евро), Португалия (1070 евро) и Хорватия (1073 евро) и Хорватия (1073 евро).

Самые низкие показатели у Украины (169 евро) и Молдовы (313 евро). Во всех других странах минимальная зарплата превышает 500 евро.

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В то же время, сразу четыре страны-кандидаты опережают Болгарию по размеру минимальной зарплаты: Турция (621 евро), Северная Македония (624 евро), Черногория (670 евро) и Сербия (743 евро).

Как меняется рейтинг с учетом покупательной способности

Если сравнивать минимальные зарплаты с учетом покупательной способности (PPS), рейтинг заметно меняется. PPS — это условная единица, позволяющая сравнить, сколько товаров и услуг реально можно приобрести на минимальную зарплату в разных странах.

По этому показателю минимальная зарплата колеблется от 705 PPS в Албании до 2164 PPS в Германии. Для Украины и Молдовы таких данных нет, а показатель Турции приведен по состоянию на июль 2025 года.

В первую пятерку по покупательной способности входят:

  • Германия — 2 164 PPS;
  • Люксембург — 2108 PPS;
  • Нидерланды — 2023 PPS;
  • Бельгия — 1 922 PPS;
  • Ирландия — 1 756 PPS.

Самый низкий показатель среди стран ЕС имеет Эстония — 935 PPS, чуть выше расположилась Латвия (938 PPS). Ниже отметки 1000 PPS также находятся Болгария и Турция.

Северная Македония (1142 PPS) и Сербия (1094 PPS) опережают по этому показателю семь стран ЕС, в частности Мальту, Словакию, Венгрию и Чехию.

Кто больше всего выиграл от пересчета

После учета покупательной способности больше улучшили свои позиции Румыния и Северная Македония.

Румыния поднялась с 20-го на 12-е место, а Северная Македония — с 24-го на 16-е. Обе страны улучшили свои позиции сразу на восемь ступеней.

Также в рейтинге заметно поднялись Сербия (на пять позиций), а Хорватия и Болгария — на три.

Больше всего потеряла Эстония, опустившаяся с 16-го на 26-е место. По четыре позиции также лишились Латвия, Чехия и Кипр.

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Минимальную зарплату повысили только в восьми странах

Из 29 стран всего восемь повысили минимальную зарплату в национальной валюте между январем и июлем 2026 года.

Больше всего она выросла:

  • Северная Македония — 6,9%;
  • Румыния — 6,8%;
  • Эстония — 6,8%;
  • Бельгия — 5,8%;
  • Греция — 4,5%;
  • Люксембург — 2,5%;
  • Франция — 2,4%;
  • Нидерланды — 1,9%.

В других странах минимальная зарплата осталась без изменений. Больше всего это сказалось на государствах с высокой инфляцией. По оценкам Евростата, за первое полугодие инфляция в еврозоне составила 3,2%, в то время как на Мальте она достигла 8,2%, на Кипре — 5,4%, а в Нидерландах — 4,7%.

В Турции высокая инфляция «съедает» доходы

В Турции, где уровень инфляции является одним из самых высоких в Европе, за период с декабря 2025 по июнь 2026 года цены выросли на 17,8%.

Поскольку минимальную зарплату там теперь пересматривают всего раз в год, ее покупательная способность быстро снижается. Кроме того, Турция отличается тем, что почти 40% работников получают именно минимальную зарплату — это самый высокий показатель среди европейских стран.

В то же время за последние годы власти страны существенно увеличили размер минимальной зарплаты.

Где нет законодательно установленной минимальной зарплаты

В пяти странах ЕС законодательно установленной минимальной зарплаты нет. Это Италия, Дания, Швеция, Австрия и Финляндия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
4 августа 2026, 15:30
#
Украина на первом месте в рейтинге покупательской неспособности
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