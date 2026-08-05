Курс валют на 5 августа: доллар подешевел на 5 копеек

В среду, 5 августа, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и подешевел на 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро не изменился в покупке и подорожал на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,46−44,94 грн. Евро покупают за 51,21 грн, а продают за 51,82 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,83, евро — 51,45−51,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,59−44,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,49−51,50 грн/евро.

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