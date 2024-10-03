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3 октября 2024, 15:30 Читати українською

Как потери россиян на фронте влияют на желание украинцев покупать валюту

Украинцы продолжают вкладываться в депозиты и ОВГЗ, но на первом месте у граждан традиционно иностранная валюта. О том, что движет настроения украинцев, и почему именно валюту они видят защитным активом, размышлял руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» выбрал главное.

Украинцы продолжают вкладываться в депозиты и ОВГЗ, но на первом месте у граждан традиционно иностранная валюта.

От чего зависит спрос украинцев на иностранную валюту? Конечно, в НБУ будут вполне обоснованно утверждать, что от его политики. И этому можно привести ряд точечных доказательств.

К примеру, когда НБУ активно стимулировал банки набирать гривневые депозиты (февраль-август 2023 года), то украинцы менее активно вкладывались в «баксы» и «евры». Когда регулятор снял ограничения на покупку инвалюты в декабре прошлого года, то объемы ее покупки вышли на новый уровень. Но это все имеет эффект только на определенных отрезках времени.

В нашей прессе можно почитать кучу комментариев о десятках факторов влияния на валютный рынок каждый месяц, и в этом, конечно, есть логика. Эти факторы постоянно меняются, что поддерживает постоянный спрос на креативных валютных комментаторов.

Но есть факторы влияния на желание украинцев покупать валюту, который с начала горячей войны выглядит стабильно важной. Это информация о ситуации на фронте.

Вот возьмем количество «пахарошелых русских», по данным ГШВСУ, как переменную, что «указывает» на интенсивность боев на линии фронта. Как видим, эта статистика хорошо объясняет спрос украинцев на инвалюту (коэффициент корреляции 84%). Но это лишь один из факторов, который (возможно) описывает восприятие украинцами ситуации на войне.

Есть и такие, которые не связаны непосредственно с «харошими русскими». Их «влияние» видно на графике по расхождению двух кривых летом 2023 года и зимой 2024 года. Это, скорее, о настроениях и ожиданиях украинцев.

Так, летом прошлого года хорошие настроения украинцев подпитывались широко анонсированным контрнаступлением, в то время как зимой украинцы переживали соответствующее разочарование, вместе с усиленными переживаниями по поводу американской военной помощи.

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Можно эти расхождения кривых на графике объяснять регуляторными и фискальными факторами, но это уже на любителя.

Какой вывод из всего этого можно сделать?

Вероятно тот, что покупка украинцами иностранной валюты — это, скорее, не об инвестиции, альтернативой которой могли бы быть гривневые срочные депозиты или ОВГЗ.

Это большее рефлекторное действие, направленное на самоуспокоение в трудные времена.

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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
3 октября 2024, 15:53
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Та ні, просто долар, євро та будь-яка інша валюта СТАБІЛЬНОЇ країни з адекватною РЕАЛЬНОЮ інфляцією буде в рази краща за депозити чи овдп. Бо гроші в банку це не твої гроші, це в першу чергу гроші банку, а вже потім твої, якщо ти їх звідти потім виведеш, з чим судячи з відгуків про різні банки багато в кого проблеми і мова не про блокування рахунку, а про закінчення терміну депозитів. А овдп це гроші з нічого, як піраміда, що найдивніше, що знаходяться ще люди, котрі це купують, краще вже напряму задонатити в конкретну бригаду, ніж довіряти щось нашим казнокрадам) Особливо на фоні реструктуризацій євробондів, а якби зовнішній борг він поважливіше внутрішнього буде, тож рано чи пізно бульбашка овдп закриється. Про що вже працівники мінфіну і нацбанку і починають казати.

Жоден банк не видасть депозит більше за РЕАЛЬНУ інфляцію, бо в банках не дурні працюють і гроші вам дарувати не будуть за дарма. Зараз депозити по 15%, тобто реальна інфляція 20−30% може бути.

Бо зараз тільки ті хто не розбирається максимально, віритимуть в інфляцію в Україні котру нам так старанно малює НБУ, щоб не індексувати мінімалку та прожитковий мінімум, де інфляція «офіційна» до 10% і взагалі скоро буде як в США та ЄС в найкращі роки, а також «зростання» економіки на 3,7% за словами пана голови нацбанку в умовах війни, відтоку кадрів вони ж платники податків, руйнування інфраструктури, блекаутів, закриття бізнесів, ракетних обстрілів та підвищення податків :)
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