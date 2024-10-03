Как потери россиян на фронте влияют на желание украинцев покупать валюту

Украинцы продолжают вкладываться в депозиты и ОВГЗ, но на первом месте у граждан традиционно иностранная валюта . О том, что движет настроения украинцев, и почему именно валюту они видят защитным активом, размышлял руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» выбрал главное.

От чего зависит спрос украинцев на иностранную валюту? Конечно, в НБУ будут вполне обоснованно утверждать, что от его политики. И этому можно привести ряд точечных доказательств.

К примеру, когда НБУ активно стимулировал банки набирать гривневые депозиты (февраль-август 2023 года), то украинцы менее активно вкладывались в «баксы» и «евры». Когда регулятор снял ограничения на покупку инвалюты в декабре прошлого года, то объемы ее покупки вышли на новый уровень. Но это все имеет эффект только на определенных отрезках времени.

В нашей прессе можно почитать кучу комментариев о десятках факторов влияния на валютный рынок каждый месяц, и в этом, конечно, есть логика. Эти факторы постоянно меняются, что поддерживает постоянный спрос на креативных валютных комментаторов.

Но есть факторы влияния на желание украинцев покупать валюту, который с начала горячей войны выглядит стабильно важной. Это информация о ситуации на фронте.

Вот возьмем количество «пахарошелых русских», по данным ГШВСУ, как переменную, что «указывает» на интенсивность боев на линии фронта. Как видим, эта статистика хорошо объясняет спрос украинцев на инвалюту (коэффициент корреляции 84%). Но это лишь один из факторов, который (возможно) описывает восприятие украинцами ситуации на войне.

Есть и такие, которые не связаны непосредственно с «харошими русскими». Их «влияние» видно на графике по расхождению двух кривых летом 2023 года и зимой 2024 года. Это, скорее, о настроениях и ожиданиях украинцев.

Так, летом прошлого года хорошие настроения украинцев подпитывались широко анонсированным контрнаступлением, в то время как зимой украинцы переживали соответствующее разочарование, вместе с усиленными переживаниями по поводу американской военной помощи.

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Можно эти расхождения кривых на графике объяснять регуляторными и фискальными факторами, но это уже на любителя.

Какой вывод из всего этого можно сделать?

Вероятно тот, что покупка украинцами иностранной валюты — это, скорее, не об инвестиции, альтернативой которой могли бы быть гривневые срочные депозиты или ОВГЗ.

Это большее рефлекторное действие, направленное на самоуспокоение в трудные времена.