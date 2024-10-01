В НБУ рассказали, чем полезны ежедневные курсовые колебания

Что делает Нацбанк для того, чтобы удержать курс, возобновить кредитование, уберечь резервы и найти средства для госбюджета, рассказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Политика НБУ направлена на:

обеспечение низкой и стабильной инфляции,

устойчивой ситуации на валютном рынке,

бесперебойной работы банков.

Важную роль для выполнения первой и второй задачи играет учетная ставка.

Когда эти три компонента обеспечены, у бизнеса появляется возможность планировать свою деятельность, появляется стимул вкладываться в развитие. Зато, когда ситуация нестабильная, о каких-то среднесрочных инвестициях речь не идет. Бизнес вкладывается только в то, что может быстро окупиться (пока гривна не обесценилась), ведь никто не хочет терять свой капитал.

На самом деле, если мы хотим, чтобы эти задачи выполнялись не в какие-то отдельные дни, а в длительной перспективе, то они должны обеспечиваться только в комплексе. Сначала — макрофинансовая стабильность, далее — стимулирование кредитования. Собственно, на это политика НБУ и направлена.

Почему НБУ дает банкам зарабатывать на депозитных сертификатах

Приходилось ли вам читать, что депозитные сертификаты НБУ — это схема вывода средств через банки? Нам — неоднократно. Но действительно, почему бы НБУ не прекратить платить средства банкам за изъятие их ликвидности на депозитные сертификаты? Почему бы не сэкономить государственные средства?

Общий ответ: потому что в Украине рыночная экономика, даже в условиях войны. Украинцы работают не за пищевую пайку трудоармии (такое было уже), а за зарплату. Деньги, которые остающиеся после необходимых расходов, хранятся на депозитах, в ценных бумагах, в валюте, а не в бледных «облигациях» на газетной бумаге без стоимости и перспективы возврата средств (так было в ссср во время Второй Мировой и позже).

Если командно-административная система «работает» через приказы и в теории почти бесплатно (на самом деле нет, не работает), то рыночная экономика работает только через стимулы. Хочешь, чтобы сотрудник работал? — Плати зарплату. Хочешь, чтобы владелец денег экономил? — Плати процентный доход. Нет стимула — всегда есть альтернатива: не платят на этой работе — можно найти другую; вкладчик не получает достаточный процентный доход по сбережениям в гривне — может купить валюту.

Для выполнения своих целей НБУ должен влиять на поведение банков, в частности, на те процентные ставки, по которым они проводят операции со своими клиентами. И популистический совет — «пусть НБУ прикажет банкам выдавать кредиты под 0%, а привлекать депозиты под 20%» — не работает. Такие «приказы» прямо запрещены законом, что вполне логично — в Украине рыночная экономика. Следовательно, НБУ должен оказывать стимул, в частности, через установление ставки по депозитным операциям с банками.

НБУ здесь не новатор, операции по регулированию ликвидности банков проводят все центральные банки в странах с рыночной экономикой (среди наиболее знакомых уху — ФРС США, Европейский Ц Б , Н Б Польши , НБ Чехии). В чем НБУ инновативен, так это в повышении эффективности своих операций с банками. В частности, из-за установления более высокой ставки по депозитным сертификатам для банков, активно конкурирующих за вкладчиков. Таким образом учетная ставка НБУ более действенно транслируется в депозитные ставки для вкладчиков.

Именно благодаря тому, что учетная ставка находится на адекватном уровне (как и ставки по привязанным к ней депозитным сертификатам), банки предлагают населению вложиться в гривневые депозиты под 13% в среднем по системе. Если бы учетная ставка была, например, 10%, ставки по банковским депозитам для населения были бы ниже. Вы размещали бы средства на депозит, если бы банк вам предлагал, например, 8% годовых (а после налогообложения — только 6,4%), но вы знали, что инфляция превысит 9% и съест часть ваших средств?

Что вместо депозитных сертификатов

Чтобы правительство могло привлекать средства, оно должно оплатить надлежащий процентный доход вкладчику. Каким должен быть этот надлежащий доход, зависит от потребностей бюджета (чем больше предложение ценных бумаг, тем выше должен быть процент по ним) и рисков, в частности, макрофинансовых.

На данный момент, когда потребности бюджета значительные, объективно не может быть низких ставок по долгу. Но то, что инфляция и валютный рынок контролируются, — снижает стоимость привлечений. Если бы ситуация была противоположной, то правительству вообще не удавалось бы собрать деньги через гривневые ОВГЗ.

А этот источник финансирования дефицита требуется на постоянной основе. В частности, как в конце этого года, нужно нарастить расходы на оборону. Международную помощь на военные расходы тратить нельзя. Выход — привлечение средств через ОВГЗ более чем на 200 млрд грн.

И снова в игру вступают экономические стимулы. НБУ за счет обязательного резервирования (средства, которые банки должны хранить на счетах в НБУ) дает банкам выбор: покупать ОВГЗ и финансировать увеличенный дефицит бюджета, или держать эти средства под нулевую ставку.

Конечно, этот стимул должен быть дозирован, у банковской системы ограниченные возможности, особенно когда она платит беспрецедентные налоги. И риски для банковской системы должны быть минимизированы, поскольку это кровеносная система экономики. Но именно риски этой конструкции минимизируются благодаря обеспечению НБУ макрофинансовой стабильности.

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Что происходит с курсом и при чем здесь учетная ставка

Важная задача НБУ — обеспечить устойчивость валютного рынка. Что это значит? Что мы прилагаем усилия, чтобы курс гривны двигался в обе стороны: не только ослаблялся, но и укреплялся. Также мы срезаем угрожающие колебания курса, что дает уверенность, что завтра курс не вылетит в открытый космос, что ситуация контролируемая.

То, что сейчас курс ежедневно колеблется, — это тоже играет в пользу устойчивости рынка. Мы убрали из финансовой системы вещь, которая не давала ей полноценно реагировать на ситуацию.

Когда финансовая система не может реагировать на изменение условий, накапливаются дисбалансы, в конце концов, создают значительные риски (мы хорошо помним последствия длительной фиксации курса, которые проявились в 2008 и 2014 годах). Так что, на самом деле то, что сейчас курс движется, реагируя на рыночные изменения, является весомым поводом меньше беспокоиться, что он вылетит в пике. Уже почти год рынок функционирует в таком режиме, и можно было убедиться, что каких-то значительных потрясений не происходит.

Нужно понимать — у нас рыночная экономика, и в ней у владельца денег всегда есть выбор: национальная валюта против иностранной. Если бы НБУ не обеспечивал вышеперечисленных предпосылок, то была бы ситуация игры в одни ворота: покупай валюту сегодня и ты никогда не проиграешь.

В такой ситуации у нас был бы переток всей гривневой массы в валюту. А это совсем другие международные резервы, постоянные курсовые и инфляционные сюрпризы. Например, как это происходило в Украине в начале 90-х, а в Венесуэле или Зимбабве прямо сейчас. Когда вместо того, чтобы работать, люди бегают по магазинам или обменным пунктам, чтобы сохранить стоимость только что заработанных денег. В свою очередь у нас достаточные международные резервы, контролируемая ситуация на валютном рынке и далекая от заоблачной инфляция.

Наличие стимула (высокая процентная ставка) при возможности выбора (гривна против валюты) уменьшает спрос на валюту и давление на международные резервы НБУ. Последние мы восполняем за счет международной помощи. То есть их объем, несмотря на достаточность на сегодняшний день, ограничен. Их нужно экономить, ведь это подушка безопасности для экономики Украины и возможность осуществлять закупку оружия за границей.

Конечно, мы отдаем себе отчет, что полностью убрать спрос на валюту со стороны населения невозможно. Он всегда будет, как минимум учитывая желание граждан диверсифицировать риски. Однако в наших руках ограничить этот спрос и обеспечить для населения необходимые инструменты и возможность защититься от инфляции. И такой элемент очень важен, если учесть, что на гривневых счетах населения (не только срочных депозитах) сегодня сконцентрировано более 1,3 трлн грн.

Как ставка влияет на кредитование

«Высокая учетная ставка сдерживает кредитование. Кто будет брать кредит под 15% годовых?». Обычно этот тезис мы слышим часто, но от очень узкого круга медийных лиц. Процентная ставка имеет большое значение для кредитования, это экономическая аксиома. Но сокрытие всей картины равно лжи.

Искусственное снижение учетной ставки до уровня, не соответствующего фактической ситуации в экономике, действительно может совершить бум в кредитовании. Но очень непродолжительный и с побочными эффектами в виде подрыва доверия к центробанку и гривне, значительного давления на валютный рынок и скачка инфляции. А с ними, в конце концов, придется бороться значительным повышением учетной ставки в том числе.

В истории есть много примеров такого стимулирования. Самый свежий — опыт Турции, которой, несмотря на сложный комплекс ограничений и противодействий, такую систему на плаву удержать не удалось. Результат в виде пиковой инфляции выше 60%, с которой до сих пор приходится бороться центробанку, к сожалению, — на табло.

Недаром законодательно определенной задачей НБУ в первую очередь является обеспечение ценовой стабильности. В прошлом году нам удалось снизить инфляцию с 26,6% до 5,1%. Благодаря этому и в целом обеспечению устойчивой ситуации мы смогли уменьшить учетную ставку до 13%. Результат — на сегодняшний день у нас есть снижение ставки по кредитам бизнеса до уровня 2019 года и устойчивый тренд на возобновление кредитования.