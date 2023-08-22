Как ЦБ будут контролировать деньги бизнеса и граждан и сколько будут знать о каждом

Более 70 центробанков по всему миру работают над цифровыми валютами для розничных операций. Сейчас цифровыми валютами центробанков уже можно оплатить покупки в Нигерии, а также — на Ямайке и Багамских островах. Пилотные проекты цифровой валюты центробанков запустили Китай, Индия, Гана, Уругвай и рф. Через три года может появиться цифровой евро . Зачем центробанкам собственный « биткоин » и как он изменит жизнь граждан и бизнеса, рассказал приглашенный эксперт Ukraine Economic Outlook Алексей Петровский.

Ужесточение контроля над финансовыми операциями заставило многих искать альтернативу банковским транзакциям. Она была найдена в криптовалюте — в первую очередь, в стейблкоинах. К примеру, за 2022 год объем транзакций в Tether (USDT) составил $18,2 трлн. Для сравнения: объем годовых транзакций Visa и MasterCard составил $14,1 трлн и $7,7 трлн соответственно.

Вне банковской системы обращаются беспрецедентные суммы. Это чревато для способностей центральных банков полноценно выполнять свои функции регулирования денежно-кредитной политики и роль кредитора последней инстанции. Поэтому, в качестве ответа, регуляторы начали разрабатывать собственные цифровые валюты (central bank digital currency или CBDC). Цифровая валюта центрального банка — это новая форма безналичных денег, выпущенная центральным банком на основе распределенного реестра.

Первые тестовые разработки начались в 2016—2017 годах. По состоянию на 2021 год, по оценкам МВФ, уже более 80% государственных финансовых регуляторов изучали возможность внедрения CBDC.

Преимущественное большинство проектов CBDC разрабатывается на базе Blockchain.

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Зачем CBDC бизнесу и частным пользователям

Существует несколько моделей CBDC, но самыми перспективными представляются две из них:

Оптовая модель предполагает использование валюты центробанка только финансовыми учреждениями, и применение в межбанковских операциях клиринга в международной торговле и переводах.

Данная модель вызывает наибольший интерес у центральных банков, поскольку именно она потенциально способна значительно ускорить работу финансовой системы, повысить ее уровень безопасности, снизить затраты и предоставить беспрецедентные возможности контроля за оборотом денежной массы.

Розничная модель CBDC — это попытка дать юридическим и физическим лицам то, что в последнее время не была способна дать традиционная банковская система, но смогли дать стейблкоины. Это, в первую очередь, скорость, простота и цена транзакций. CBDC не нуждаются в стопке бумаг, поскольку отображение транзакций в распределенных реестрах, а также программируемость цифровой валюты позволяет сразу видеть происхождение средств.

Это также скорость — переводы SWIFT, которые использует бизнес во внешнеэкономической деятельности и физические лица — при трансграничных переводах значительных сумм, заходят на счет получателя обычно через 1−3 дня после отправки. CBDC будет заходить на счета получателя практически мгновенно, равно, как и переводы в вышеупомянутых USDT.

Что не менее важно — стоимость транзакций. Для физических лиц, прежде всего, мигрантов и иностранных студентов, достаточно актуален вопрос комиссий за международные переводы. Как правило, средние суммы переводов у этих категорий пользователей колеблются от нескольких десятков до нескольких сотен долларов, но комиссии системам международных переводов они платят несправедливо большие.

К примеру, при переводе через Western Union от 50 до 100 долларов, отправитель должен уплатить 15 долларов комиссии, то есть от 15% до 30% от суммы. То есть, предлагая платежную инфраструктуру с меньшими затратами на переводы, CBDC еще способствует повышению финансовой инклюзивности. CBDC может быть в непосредственной собственности граждан и корпораций, в качестве цифровой формы наличных денег, вдобавок к бумажным, на специализированных кошельках.

В цифровой валюте, безусловно, будет предусмотрена программируемая часть. Например, граждане, не достигшие 21 года, не смогут рассчитаться своей цифровой валютой за алкоголь, или предприятия не смогут совершать сомнительные транзакции.

Заработная плата чиновникам и госзакупки в CBDC позволят контролировать оборот выплаченных государством средств, создавая существенные трудности для проведения коррупционных сделок. Государство сможет автоматически в режиме реального времени удерживать налоги с физических и юридических лиц, что должно значительно упростить их администрирование.

CBDC поможет собирать более точные и своевременные данные о финансовых операциях, для получения более точной аналитики и статистики о текущем состоянии экономики и поведения потребителей, для принятия соответствующих монетарных решений финансовыми регуляторами.

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Положат ли конец анонимности цифровые валюты центробанков

Однако, многие эксперты уже выразили опасение, что в мире, где CBDC будет приоритетным средством расчетов, не останется места для частной информации. Сегодня определенную анонимность транзакций обеспечивает использование наличных денег и криптовалют.

Цифровая валюта будет работать на технологиях распределенного реестра. Поэтому технически действительно возможна деанонимизация расчетов, то есть полный контроль государства за расчетами на всех уровнях. Стоит ли этого бояться?

Открытым гражданским демократическим обществам не стоит. В демократических странах найдется достаточно специалистов, чтобы оценить, несет ли разработка конкретной страны в себе угрозу деанонимизации платежей, в какой степени и насколько большие риски вмешательства государства в частную жизнь граждан. А поскольку именно доверие и понимание граждан является тем фактором, который будет определять успех и скорость внедрения CBDC, то вряд ли стоит бояться деанонимизации.

В тоталитарных странах, безусловно, высокие шансы полной деанонимизации, поскольку сочетание цифровой валюты с, например, китайской системой социального рейтинга дает просто безграничные возможности наказания и поощрения собственных граждан, а значит — тотального контроля над ними.

Очевидно, в разных странах будут разные технические модели, подходы к реализации, правовые нормы, поэтому говорить однозначно о каких-то конкретных опасностях пока рано, поскольку еще не совсем ясно, какая модель окажется наиболее адаптивной.

Вполне вероятно, банки начнут внедрение, в первую очередь, оптовой модели CBDC. Следующим этапом, логично предположить, будет полная или частичная выплата заработной платы чиновникам и социальной помощи населению розничными CBDC. В любом случае, процесс внедрения в экономику цифровой валюты будет значительно растянут во времени, и, безусловно, в обозримом будущем станет еще одной формой денег, а не придет на замену наличным и традиционным безналичным расчетам.

В заключение, хотелось бы вспомнить еще одну фобию предпринимателей о том, что внедрение CBDC даст беспрецедентные возможности контроля для налоговой. Если действительно так будет, то, возможно, вместо уклонения от налогов, бизнес наконец-то направит свой основной фокус и усилия на лоббирование снижения ключевых ставок налогов.