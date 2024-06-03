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3 июня 2024, 16:11 Читати українською

Nvidia представила новые чипы для ИИ

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг снова подтвердил намерения компании ежегодно выпускать новые чипы для искусственного интеллекта и сразу представил два новых — Blackwell Ultra и Rubin. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг снова подтвердил намерения компании ежегодно выпускать новые чипы для искусственного интеллекта и сразу представил два новых — Blackwell Ultra и Rubin.

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В ходе Computex Хуанг рассказал, что Blackwell Ultra будет платформой следующего поколения для искусственного интеллекта, которую компания планирует на 2025 год, а Rubin — на 2026 год.

Blackwell Ultra станет улучшением для настоящего поколения чипов для искусственного интеллекта, а вот Rubin уже будет полноценным обновлением. Будущий чип будет использовать HBM4, последующую итерацию основной памяти с высокой пропускной способностью. Однако другие характеристики чипов пока не разглашаются.

Nvidia также представила новые инструменты и модели программного обеспечения. Как рассказывает Дженсен Хуанг, развитие искусственного интеллекта для компании выглядит как новая промышленная революция и играет немаловажную роль в переходе технологий.

Компания также хочет расширить клиентскую базу за пределы облачных вычислений, являющихся основными покупателями микросхем. Хуанг ожидает, что больше компаний и государственных учреждений, от судостроителей до разработчиков лекарства, начнут применять искусственный интеллект, и в частности станут использовать чипы от Nvidia.

Источник: Минфин
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