В мае Украина импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч электроэнергии из стран ЕС и Молдовы. Это почти вдвое больше, чем в апреле, говорят подсчеты отраслевого издания ExPro.
Украина импортировала рекордный объем электроэнергии в мае. У кого покупали больше всего
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Рекордный импорт
Больше импорта привлекалось на 20 час суток — в среднем 1394 МВт.
Наибольшую долю в структуре импорта заняла Венгрия — 45,8%, наименьшую — Молдова (7%).
Падение экспорта
В то же время экспорт электроэнергии из Украины в мае упал втрое — до 3878 МВт-ч, а с 12 мая экспорт вообще прекратился.
Источник: Минфин
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