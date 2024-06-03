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3 июня 2024, 17:10 Читати українською

Украина импортировала рекордный объем электроэнергии в мае. У кого покупали больше всего

В мае Украина импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч электроэнергии из стран ЕС и Молдовы. Это почти вдвое больше, чем в апреле, говорят подсчеты отраслевого издания ExPro.

В мае Украина импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч электроэнергии из стран ЕС и Молдовы.
Фото:depositphotos

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Рекордный импорт

Больше импорта привлекалось на 20 час суток — в среднем 1394 МВт.

Наибольшую долю в структуре импорта заняла Венгрия — 45,8%, наименьшую — Молдова (7%).

Падение экспорта

В то же время экспорт электроэнергии из Украины в мае упал втрое — до 3878 МВт-ч, а с 12 мая экспорт вообще прекратился.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+69
plitt
plitt
3 июня 2024, 17:30
#
Значит 45 процентов в Венгрии покупаем, где основная энергетика ядерная от росатома и где этот же росатом в купе с белоруссией сейчас получает 13 ярдов за строительство второго блока. Гениальный клоун
+
+10
Rubi0
Rubi0
3 июня 2024, 18:28
#
А еще 5 марта планировали экспортировать по 12000 МВт в сутки https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/03/7/710863/index.amp, но как и с гиперлупом что-то не сложилось, да и впринципе как и со всем другим с 91 года.
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