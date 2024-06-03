В этом году расходы на социальную помощь возрастут на 7,14%.

В 2024 году расходы бюджета на социальную помощь увеличатся на 7,14%. В общей сложности они составят 183 млрд грн против 170,8 млрд грн в прошлом году. Соответствующие подсчеты приводит Министерство финансов, пишет глава финкомитета Совета Даниил Гетманцев.