В 2024 году расходы бюджета на социальную помощь увеличатся на 7,14%. В общей сложности они составят 183 млрд грн против 170,8 млрд грн в прошлом году. Соответствующие подсчеты приводит Министерство финансов, пишет глава финкомитета Совета Даниил Гетманцев.
В этом году расходы на социальную помощь возрастут на 7,14%.
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Наибольшими темпами вырастет финансирование:
- помощи малообеспеченным семьям — на 77% (всего — 20,2 млрд. грн.);
- субсидий на оплату ЖК-услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа — на 64% (31,5 млрд. грн.);
- пособия на детей одиноким матерям — на 63% (1,9 млрд. грн.);
- льгот на оплату ЖК-услуг — на 61% (17,7 млрд. грн.);
- помощи детям-сиротам и детям без родительской опеки — на 49% (2,4 млрд. грн.);
- помощи детям, над которыми установлена опека или попечительство — на 44% (4,6 млрд. грн.).
В общей сложности социальной помощью охвачено около 5 млн граждан.
Источник: Минфин
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