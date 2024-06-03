Китай требует от россии продавать газ с большой скидкой — FT

Президент россии владимир путин не смог договориться с главой Китая Си Цзиньпином о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» во время своего недавнего визита в Пекин. Это произошло главным образом из-за требования Китая относительно цены будущих поставок газа. Так, Китай захотел покупать газ у россии по «сильно субсидируемым» внутренним российским ценам, что россия считала «необоснованным». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает The Moscow Times.

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Также Китай дал понять, что намерен покупать лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров в год, которые россия хочет снабжать «Силой Сибири-2».

Из-за того, что переговоры по газопроводу зашли в тупик, в еще неопубликованном отчете одного крупного российского банка, с которым ознакомилось издание, газопровод был исключен из базового прогноза для «Газпрома». Это привело к снижению ожидаемой прибыли экспортной монополии почти на 15% в 2029 году, когда, согласно расчетам банка, газопровод должен быть запущен.