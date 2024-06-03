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3 июня 2024, 15:17 Читати українською

Китай требует от россии продавать газ с большой скидкой — FT

Президент россии владимир путин не смог договориться с главой Китая Си Цзиньпином о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» во время своего недавнего визита в Пекин. Это произошло главным образом из-за требования Китая относительно цены будущих поставок газа. Так, Китай захотел покупать газ у россии по «сильно субсидируемым» внутренним российским ценам, что россия считала «необоснованным». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает The Moscow Times.

Президент россии владимир путин не смог договориться с главой Китая Си Цзиньпином о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» во время своего недавнего визита в Пекин.

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Также Китай дал понять, что намерен покупать лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров в год, которые россия хочет снабжать «Силой Сибири-2».

Из-за того, что переговоры по газопроводу зашли в тупик, в еще неопубликованном отчете одного крупного российского банка, с которым ознакомилось издание, газопровод был исключен из базового прогноза для «Газпрома». Это привело к снижению ожидаемой прибыли экспортной монополии почти на 15% в 2029 году, когда, согласно расчетам банка, газопровод должен быть запущен.

Источник: Минфин
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