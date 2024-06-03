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3 июня 2024, 12:43 Читати українською

путин попросил Си Цзиньпина повысить активность китайских банков в россии

российский президент владимир Ппутин попросил председателя КНР Си Цзиньпина усилить присутствие китайских банков в рф во время переговоров в Китае в мае. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

российский президент владимир Ппутин попросил председателя КНР Си Цзиньпина усилить присутствие китайских банков в рф во время переговоров в Китае в мае.
Фото:dw.com

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Детали

Как сообщили два источника, власти двух стран обсудили возможность выделить один или более банков, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности.

Как отмечает издание, такие финорганизации с большой вероятностью попадут под санкции США, «которые исключат любой такой банк из широкой глобальной финансовой системы».

Тем не менее пока сотрудничество россии с китайскими банками остается в гораздо меньших масштабах, чем хотели бы власти страны, добавили источники издания.

В 2023 году китайские банки сильно замедлили рост активов в россии. Сейчас в россии работает по меньшей мере четыре банка с китайским капиталом. Это «Банк оф Чайна» и «АйСиБиСи банк», которые принадлежат крупнейшим финансовым группам КНР — Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), а также финорганизации второго эшелона — принадлежащий China Construction Bank российский «Чайна констракшн банк» и «Чайнасельхозбанк», которым владеет Agricultural Bank of China.

По итогам 2023 года активы «Бэнк оф Чайна» выросли на 28% (в 2022-м — на 293%), «АйСиБиСи» — на 76% (128%), «Чайна констракшн банк» — на 3% (195%), «Чайнасельхозбанк» — на 12,5% (35,6%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
3 июня 2024, 14:04
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Хочет впутисть китай не на пол шишеки, а по горлышко . банковскую систему собирается сдать . только китайцы научены опытом европейцев
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