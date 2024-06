путин попросил Си Цзиньпина повысить активность китайских банков в россии

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Как сообщили два источника, власти двух стран обсудили возможность выделить один или более банков, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности.

Как отмечает издание, такие финорганизации с большой вероятностью попадут под санкции США, «которые исключат любой такой банк из широкой глобальной финансовой системы».

Тем не менее пока сотрудничество россии с китайскими банками остается в гораздо меньших масштабах, чем хотели бы власти страны, добавили источники издания.

В 2023 году китайские банки сильно замедлили рост активов в россии. Сейчас в россии работает по меньшей мере четыре банка с китайским капиталом. Это «Банк оф Чайна» и «АйСиБиСи банк», которые принадлежат крупнейшим финансовым группам КНР — Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), а также финорганизации второго эшелона — принадлежащий China Construction Bank российский «Чайна констракшн банк» и «Чайнасельхозбанк», которым владеет Agricultural Bank of China.

По итогам 2023 года активы «Бэнк оф Чайна» выросли на 28% (в 2022-м — на 293%), «АйСиБиСи» — на 76% (128%), «Чайна констракшн банк» — на 3% (195%), «Чайнасельхозбанк» — на 12,5% (35,6%).