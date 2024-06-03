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3 июня 2024, 15:41 Читати українською

Акции GameStop выросли на 72% за день на фоне нового сообщения от Roaring Kitty

3 июня котировки GameStop (GME) на премаркете подскочили на 72% после того, как Кит Гилл (Roaring Kitty) показал свой портфель. Он держит бумаги на $180 млн.

3 июня котировки GameStop (GME) на премаркете подскочили на 72% после того, как Кит Гилл (Roaring Kitty) показал свой портфель.

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Гилл купил 5 млн GME за $115,7 млн и вложил $65,7 в колл-опцион, сделав ставку на то, что к 21 июня акции будут стоить не менее $20. На обычной позиции Гил уже заработал более $9,3 млн, но по опционам ущерб в $2,5 млн.

Напомним, что Кит Гилл стал организатором «войны» по Уолл-стрит. Через соцсети он призвал покупать акции GameStop (GME), в то время как хедж-фонды стремились «утопить» компанию. Об этом даже сняли фильм «Безумные деньги».

В мае Гилл впервые с 2021 года проявил активность в X, после чего акции GME взлетели на 75%.

К теме: Акции GameStop взлетели на 85% в день. Торги останавливали 8 раз из-за чрезмерной волатильности

Источник: Минфин
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