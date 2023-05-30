Через 3 года в ЕС может появиться цифровой евро: что с ним можно будет делать

Уже в июне Европейская комиссия разработает законодательную базу для введения цифрового евро . Зачем он нужен и когда появится в обороте, рассказал член исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетта.

Когда появится цифровой евро

ЕЦБ изучает дизайн цифрового евро, его распространение и влияние на финансовый сектор. Над проектом работает команда из 50 человек. Центробанк находится в постоянном контакте с Европейской комиссией, которая должна представить законодательное предложение в июне. Это обеспечит нормативно-правовую базу для цифрового евро.

Затем в октябре Управляющий совет примет решение о возможном начале подготовки к разработке и тестированию цифрового евро. Этот этап может длиться два-три года. Если Управляющий совет и европейские законодатели — государства-члены и члены Европейского парламента — согласятся, ЕЦБ сможет запустить цифровой евро через три-четыре года.

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Зачем еврозоне цифровая валюта ЕЦБ

Чтобы обеспечить финансовую стабильность, необходимо, чтобы деньги центрального банка находились в центре финансовой системы. Мы хотим предложить гражданам безрисковые европейские цифровые платежные средства, которыми они могут бесплатно пользоваться в любой точке еврозоны, в магазинах, в Интернете или для расчетов между физическими лицами. Такого решения на данный момент не существует.

Цифровой евро также предоставит платформу европейским финансовым посредникам для предложения инновационных платежных услуг по всей зоне евро. В настоящее время услуги, разработанные в одной европейской стране, часто недоступны в других. А на европейском рынке карточных платежей доминируют две неевропейские компании, карты которых принимают далеко не везде. Такую ситуацию невозможно себе представить в США. И, если ничего не менять, она будет усугубляться ростом крупных технологий.

Как ЕЦБ сможет использовать данные, собранные с помощью цифрового евро

Европейский центральный банк не будет иметь доступа к персональным данным.

Что касается финансовых посредников, которые будут распространять цифровой евро, необходимо будет найти баланс между обеспечением конфиденциальности данных и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Этот баланс будет определяться законодателем. В текущих дискуссиях одни хотят сделать приоритетом конфиденциальность, в то время как другие хотят отдать приоритет борьбе с незаконной деятельностью.

Что будет означать введение цифрового евро для потребителей

Это платежный инструмент, который прост в использовании, доступен во всей зоне евро и который укрепит использование евровалюты. Повышение конкуренции на рынке платежей и инновации на основе этого финансового «сырья», которое мы предоставим европейским финансовым посредникам. И больший денежный суверенитет.

ЕЦБ гарантирует, что все пользователи получат базовую услугу, позволяющую совершать платежи между физическими лицами, розничными торговцами и государственными органами. Европейцы, например, смогут использовать его для оплаты в Интернете или в магазинах, для отправки денег своим близким или для уплаты налогов. И банки смогут предлагать дополнительные функции, такие как регулярные платежи, платежи на основе использования или доступ к другим финансовым услугам.

Как цифровой евро повлияет на банки

Мы очень четко заявили: ЕЦБ выпустит цифровой евро, но не будет его распространять. У граждан не будет счетов в ЕЦБ или национальных центральных банках. У нас нет опыта работы с клиентами, и нам не имеет смысла заниматься этим бизнесом. И мы не стремимся получить большую долю рынка. Мы хотим присутствовать везде, но нигде не доминировать. Европейцы будут знать, что у них всегда есть возможность использовать цифровой евро, но они будут использовать его только для части своих платежей. Мы стремимся не к расширению роли государственных денег, а к их сохранению, поскольку в нынешнем виде — наличных — их использование сокращается. Предоставление цифрового евро в качестве дополнения к наличным деньгам является естественным развитием цифровой экономики.

Цифровые счета в евро будут ограничены, потому что мы не хотим создавать напряженность для финансовых посредников, что может негативно сказаться на финансировании экономики и проведении денежно-кредитной политики. Цифровой евро будет платежным средством, а не формой инвестиций или сбережений. Иногда мы упоминали потолок в 3000 евро. Эта сумма близка к средней брутто-зарплате в еврозоне и не создаст проблем для финансовой стабильности. Более крупные платежи станут возможны благодаря связи между цифровыми счетами в евро и традиционными банковскими счетами.

О новых банкнотах евро

Мы работаем над выпуском новой серии высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения воздействия на окружающую среду. Мы будем делать банкноты доступными для граждан до тех пор, пока на них есть спрос. Но можно представить, что однажды цифровизация экономики может привести к маргинализации наличных денег. Мы не можем рисковать тем, что деньги центрального банка больше не используются. Вот почему нам нужен цифровой евро.

ЕЦБ рассматривает возможность изображения на новых банкнотах известных европейских деятелей, а также ряд тем, в том числе европейскую культуру, и вскоре проведем консультации с широкой общественностью.