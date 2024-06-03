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3 июня 2024, 12:22 Читати українською

НБУ значительно снизил резервы валюты в мае. Продал $3,1 млрд

В мае НБУ продал на межбанковском рынке $3,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ. Это самый большой месячный объем интервенций регулятора с начала 2024 года, пишет Forbes.

В мае НБУ продал на межбанковском рынке $3,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ.

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За последнюю неделю мая НБУ продал на валютном рынке $1,1 млрд, неделей раньше было $684 млн.


Инфографика Forbes

Значительное увеличение интервенций НБУ произошло на фоне существенного падения курса гривны. Так, за три месяца весны официальный курс доллара вырос на 2,5 грн — с 38,05 на 1 марта до 40,5 грн/$ на 31 мая.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
mphet26
mphet26
3 июня 2024, 12:24
#
3 млрд за месяц?
Такое было только в феврале… 2014 года
+
+173
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 июня 2024, 12:40
#
Та у вас графік перед обличчям 😀 Останній раз це було у грудні минулого року.
+
+7
Alex2006
Alex2006
3 июня 2024, 14:38
#
Та ні, у грудні та січні 2022−2023 було і 3.2млрд, то не важливо, вигідно ж злити на піку, а потім відкуповуватись по 33 після перемоги
+
+114
Artur2206
Artur2206
3 июня 2024, 14:49
#
Борги простять, долар по 33, війна закінчиться, мертві воскреснуть і будемо водити хороводи навколо облігацій. Амінь.
+
+15
bonv
bonv
3 июня 2024, 13:25
#
Держбюджету вкрай потрібні додаткові кошти, тому триватиме девальваційний пресинг
Гірше ж точно не буде? ©
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
3 июня 2024, 14:06
#
«Гірше ж точно не буде?» © , У вас кроме этой фразы ещё есть что-нибудь ? Или ещё только фраза «Франковск, Львов рулят. Надо брать, а то будет только дорожать» ? Вы хоть какое то разнообразие внесите
+
0
curio
curio
3 июня 2024, 15:07
#
Последствия решения НБУ о разрешении вывода зарубеж дивидендов и погашения внешних кредитов для крупных компаний и банков
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 июня 2024, 15:46
#
Короче 42 по курсу походу …
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