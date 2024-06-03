НБУ значительно снизил резервы валюты в мае. Продал $3,1 млрд

В мае НБУ продал на межбанковском рынке $3,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ. Это самый большой месячный объем интервенций регулятора с начала 2024 года, пишет Forbes.

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За последнюю неделю мая НБУ продал на валютном рынке $1,1 млрд, неделей раньше было $684 млн.



Инфографика Forbes

Значительное увеличение интервенций НБУ произошло на фоне существенного падения курса гривны. Так, за три месяца весны официальный курс доллара вырос на 2,5 грн — с 38,05 на 1 марта до 40,5 грн/$ на 31 мая.