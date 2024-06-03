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3 июня 2024, 14:34 Читати українською

АРМА предлагает допустить иностранных инвесторов к управлению арестованным имуществом

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициировало изменения в законодательство, урегулирующие вопросы участия в конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом иностранных компаний. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициировало изменения в законодательство, урегулирующие вопросы участия в конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом иностранных компаний.
Фото:arma.gov.ua

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Что известно

«Мы инициируем изменения в законодательство, чтобы дать возможность иностранным компаниям подавать заявки на участие в наших прозрачных конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом», — сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Она подчеркнула, что ведомство заинтересовано в привлечении эффективных управленцев для сохранения арестованных активов и их эффективной работы по увеличению доходов государства за счет качественного управления.

Как отметил глава исполнительного комитета USUBC, директор по глобальному развитию бизнеса и специальных проектов Amsted Rail Company Эрик Люман, американский бизнес заинтересован в инвестировании в украинскую экономику путем управления арестованными активами, выставляемыми на открытых конкурсах АРМА.

Однако участие в них представителей иностранных компаний часто заканчивается неудачно из-за законодательной нормы, обязывающей иностранные компании иметь представительство в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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