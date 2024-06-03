Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициировало изменения в законодательство, урегулирующие вопросы участия в конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом иностранных компаний. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
АРМА предлагает допустить иностранных инвесторов к управлению арестованным имуществом
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
«Мы инициируем изменения в законодательство, чтобы дать возможность иностранным компаниям подавать заявки на участие в наших прозрачных конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом», — сообщила председатель АРМА Елена Дума.
Она подчеркнула, что ведомство заинтересовано в привлечении эффективных управленцев для сохранения арестованных активов и их эффективной работы по увеличению доходов государства за счет качественного управления.
Как отметил глава исполнительного комитета USUBC, директор по глобальному развитию бизнеса и специальных проектов Amsted Rail Company Эрик Люман, американский бизнес заинтересован в инвестировании в украинскую экономику путем управления арестованными активами, выставляемыми на открытых конкурсах АРМА.
Однако участие в них представителей иностранных компаний часто заканчивается неудачно из-за законодательной нормы, обязывающей иностранные компании иметь представительство в Украине.
Комментарии