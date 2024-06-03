АРМА предлагает допустить иностранных инвесторов к управлению арестованным имуществом

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Что известно

«Мы инициируем изменения в законодательство, чтобы дать возможность иностранным компаниям подавать заявки на участие в наших прозрачных конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом», — сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Она подчеркнула, что ведомство заинтересовано в привлечении эффективных управленцев для сохранения арестованных активов и их эффективной работы по увеличению доходов государства за счет качественного управления.

Как отметил глава исполнительного комитета USUBC, директор по глобальному развитию бизнеса и специальных проектов Amsted Rail Company Эрик Люман, американский бизнес заинтересован в инвестировании в украинскую экономику путем управления арестованными активами, выставляемыми на открытых конкурсах АРМА.

Однако участие в них представителей иностранных компаний часто заканчивается неудачно из-за законодательной нормы, обязывающей иностранные компании иметь представительство в Украине.