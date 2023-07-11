Прогноз по CBDC, банк Standart Chartered ждет биткоин по $120 тысяч: что нового на рынке криптовалют

Банк международных расчетов прогнозирует, что до 2030 года будет запущено 15 национальных цифровых валют

В 2022 году 93% центробанков работали над своими цифровыми валютами (CBDC). Согласно аналитикам, 9 из 86 опрошенных ЦБ собираются выпустить свои цифровые валюты в ближайшие шесть лет. Всего к 2030 году может появиться около 15 CBDC. Об этом говорится в отчете Банка международных расчетов.

«Результаты опроса показывают, что на сегодняшний день стейблкоины и другие криптоактивы редко используются для платежей за пределами криптоэкосистемы», — говорится в отчете.

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Банк Standard Chartered ждет биткоин по цене $120 000 в конце 2024 года

Цена биткоина может превысить $50 000 в этом году, а к концу следующего она достигнет $120 000. Такой прогноз сделали аналитики банка Standart Chartered, сообщает Reuters.

«Повышение доходности майнеров в расчете на один добытый BTC означает, что они могут продавать меньше, сохраняя приток денежных средств, что уменьшает чистое предложение актива и приводит к росту цен на него», — сказал аналитик Джефф Кендрик.

Стоит отметить, что такой прогноз дает не только Standart Chartered. Недавно глава отдела исследований криптофинансового сервиса Matrixport Маркус Тилен заявил, что стоимость биткоина может преодолеть отметку в $125 000 до конца следующего года.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший владеет биткоином на $250 000

На конец июня стоимость биткоинов, которыми владеет племянник 35-го президента США и участник текущей предвыборной гонки Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, составляла от $100 000 до $250 000. Об этом свидетельствует отчет, на который ссылается CNBC.

Из документа следует, что вложения в криптовалюту принесли политику менее $201. Не уточняется, кто именно купил цифровой актив, но представители Кеннеди подтвердили, что средствами владеет лично он.

Еще в мае, во время выступления на конференции Bitcoin 2023, Кеннеди дал высокую оценку биткоину и призвал к развитию и защите этой сети. Он также добавил, что его кампания готова принимать пожертвования в BTC.

В Threads появились scam-аккаунты криптопроектов раньше, чем сами проекты успели там зарегистрироваться

В новой социальной сети Threads от Meta стали появляться фейковые учетные записи проектов, связанных с криптовалютной индустрией.

8 июля DeFi-платформа Wombex Finance опубликовала предупреждение о поддельном аккаунте, на который на тот момент подписался 41 человек.

До этого, 6 июля, тайваньскому предпринимателю Джеффри Хуангу (Machi Big Brother) указали на то, что от его имени была заведена фейковая страница в Threads.