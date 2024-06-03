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3 июня 2024, 14:52 Читати українською

Toyota и Mazda приостановили поставки автомобилей. Причина — нарушение в заявках на сертификацию

Toyota Motor и Mazda Motor временно приостановили поставки или продажи некоторых автомобилей после того, как Министерство транспорта Японии обнаружило нарушения в заявках на сертификацию их моделей, пишет Reuters.

Toyota Motor и Mazda Motor временно приостановили поставки или продажи некоторых автомобилей после того, как Министерство транспорта Японии обнаружило нарушения в заявках на сертификацию их моделей, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПо данным расследования, Toyota Motor, Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries и Suzuki сфальсифицировали результаты при тестировании характеристик своих автомобилей.
Фото:auto.ria.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По данным расследования, Toyota Motor, Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries и Suzuki сфальсифицировали результаты при тестировании характеристик своих автомобилей.

Компания Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель по объему, заявила, что временно приостановила поставки и продажи трех моделей автомобилей, произведенных в Японии.

Mazda приостановила поставки своего спортивного автомобиля Roadster RF и хэтчбека Mazda2 с четверга на прошлой неделе после того, как оказалось, что работники изменили результаты тестирования программного обеспечения для управления двигателем, говорится в заявлении.

Yamaha сообщила, что приостановила поставки спортивного мотоцикла.

Акции Toyota закрылись падением на 1,8%, не достигнув роста широкого индекса Topix на 0,9%. Акции Mazda упали на 3,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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