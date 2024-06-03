Потребительская инфляция (индекс CPI) в Турции в мае ускорилась до 75,45% из года в год против 69,8% в апреле. Об этом говорится в отчете Института статистики Турции. Об этом пишет Bloomberg.
Турции не удается обуздать рост инфляции. В мае она взлетела до 75,45%
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Майский показатель оказался максимальным с ноября 2022 года, когда рост потребительских цен составил 84,4%. Ежемесячный рост цен также ускорился и достиг 3,4%.
Оба показателя превзошли средние прогнозы экономистов.
По данным Международного валютного фонда, власти ожидают, что инфляция в Турции до конца года составит 38%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1